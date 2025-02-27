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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK ve Adli Tıp Kurumu'nda atamalar gerçekleşti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK ve Adli Tıp Kurumu'nda atamalar gerçekleşti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK ve Adli Tıp Kurumu’nda önemli atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni atamalarla birlikte... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T03:38+0300
2025-02-27T03:38+0300
2025-02-27T03:38+0300
türkiye
ibrahim akın
yakup koç
adem yılmaz
sgk
adli tıp kurumu
türkiye
resmi gazete
adli tıp kurumu gözlem ihtisas dairesi
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Adli Tıp Kurumu'nda önemli görev değişikliklerine ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Görevinden alınmalar gerçekleştiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla duyurulan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Oğuz Tuncay, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Akın ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Kamil Işık görevlerinden alındı.Yeni atamalar arasında olanlar:Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) yapılan atamalar ise şu şekilde:Adli Tıp Kurumu’ndaki atamalar:
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ibrahim akın, yakup koç, adem yılmaz, sgk, adli tıp kurumu, türkiye, resmi gazete, adli tıp kurumu gözlem ihtisas dairesi, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
ibrahim akın, yakup koç, adem yılmaz, sgk, adli tıp kurumu, türkiye, resmi gazete, adli tıp kurumu gözlem ihtisas dairesi, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK ve Adli Tıp Kurumu'nda atamalar gerçekleşti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK ve Adli Tıp Kurumu’nda önemli atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni atamalarla birlikte bazı önemli birimlerde değişiklikler yaşandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Adli Tıp Kurumu'nda önemli görev değişikliklerine ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Görevinden alınmalar gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla duyurulan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Oğuz Tuncay, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Akın ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Kamil Işık görevlerinden alındı.
Yeni atamalar arasında olanlar:
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Ali Aybey,
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne İbrahim Esenkar,
Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Yunus Öz,
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ayfer Özdemir Tefon,
Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Ziya Kürşat Babayiğit,
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Ersoy Günay,
Personel Dairesi Başkanlığına Uğur Kaya,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ise Oğuz Özdemir atandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) yapılan atamalar ise şu şekilde:
SGK Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bülent Uğur Ecevit,
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Ömer Küçükevcilioğlu,
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Balaban,
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Engin Akyol,
Strateji Geliştirme Başkanlığına ise Yakup Koç atandı.
Ayrıca, Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç görevden alındı.
Adli Tıp Kurumu’ndaki atamalar:
Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet Velibeyoğlu,
Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Yılmaz,
Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine ise Prof. Dr. Mustafa Özsütcü atandı.