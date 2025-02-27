https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-ile-sgk-ve-adli-tip-kurumunda-atamalar-gerceklesti-1094018502.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK ve Adli Tıp Kurumu'nda atamalar gerçekleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK ve Adli Tıp Kurumu'nda atamalar gerçekleşti

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK ve Adli Tıp Kurumu’nda önemli atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni atamalarla birlikte... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T03:38+0300

2025-02-27T03:38+0300

2025-02-27T03:38+0300

türkiye

ibrahim akın

yakup koç

adem yılmaz

sgk

adli tıp kurumu

türkiye

resmi gazete

adli tıp kurumu gözlem ihtisas dairesi

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Adli Tıp Kurumu'nda önemli görev değişikliklerine ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Görevinden alınmalar gerçekleştiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla duyurulan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Oğuz Tuncay, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Akın ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Kamil Işık görevlerinden alındı.Yeni atamalar arasında olanlar:Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) yapılan atamalar ise şu şekilde:Adli Tıp Kurumu’ndaki atamalar:

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ibrahim akın, yakup koç, adem yılmaz, sgk, adli tıp kurumu, türkiye, resmi gazete, adli tıp kurumu gözlem ihtisas dairesi, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı