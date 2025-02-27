https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/bitcoin-etflerinden-rekor-cikis-1-milyar-dolar-piyasadan-cekildi-1094025816.html

Bitcoin ETF’lerinden rekor çıkış: 1 milyar dolar piyasadan çekildi

Bitcoin ETF’lerinden rekor çıkış: 1 milyar dolar piyasadan çekildi

Sputnik Türkiye

Yatırımcılar, belirsizlik nedeniyle riskli varlıklardan kaçarken, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) 1 milyar dolardan fazla para çekerek Ocak... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T09:43+0300

2025-02-27T09:43+0300

2025-02-27T09:43+0300

ekonomi̇

bitcoin

bitcoin classic (btc)

eft

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Bitcoin fonlarından para çıkışı hız kazandı. Yatırımcılar, son altı günde toplam 2.1 milyar dolar çekerek Haziran 2023’ten bu yana en uzun soluklu çıkışı gerçekleştirdi. Yılın başında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, bu hafta sert bir düşüşle Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.Bugün itibarıyla Bitcoin, 85 bin doların altına düşerek yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Ekonomim'de yer alan habere göre, Standard Chartered'ın küresel dijital varlıklar birimi müdürü Geoff Kendrick, bitcoin'in daha da düşük bir seviyede (80.000 dolar civarında) işlem göreceğini öngördü ve ‘dipten alım yapacağını’ belirtti.FRNT Financial Inc.'in CEO'su ve kurucu ortağı Stephane Ouellette'e göre, genellikle paniğe kapılma ihtimalinin daha yüksek olan, kripto arenasında daha yeni olan yatırımcılar çıkışlara neden olmuş olabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/atmlerden-para-cekmek-icin-yuz-tanima-zorunlulugu-geliyor-yeni-duzenleme-neleri-kapsiyor-1094022255.html

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bitcoin, bitcoin classic (btc), eft