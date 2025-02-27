Bitcoin ETF’lerinden rekor çıkış: 1 milyar dolar piyasadan çekildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
06:33
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da taksi sorunu çözülebilir mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi şikayetleri artıyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
11:33
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Gem: 'Kaçak acentalık faaliyeti, reel sektörünün iki buçuk katına çıktı'
12:06
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya’dan çocuk oyunları
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye yatırım yoluyla vatandaşlıkta ilk 10’da
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SESLİ HABER
Bankamatik yüzünüzü görmeden para vermeyecek
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Yeliz Albayrak: ‘Trump, artık Avrupa'nın arkasında değil'
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Trump'tan “altın kart” hamlesi: 5 milyon dolara ABD vatandaşlığı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/bitcoin-etflerinden-rekor-cikis-1-milyar-dolar-piyasadan-cekildi-1094025816.html
Bitcoin ETF’lerinden rekor çıkış: 1 milyar dolar piyasadan çekildi
Bitcoin ETF’lerinden rekor çıkış: 1 milyar dolar piyasadan çekildi
Sputnik Türkiye
Yatırımcılar, belirsizlik nedeniyle riskli varlıklardan kaçarken, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) 1 milyar dolardan fazla para çekerek Ocak... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T09:43+0300
2025-02-27T09:43+0300
ekonomi̇
bitcoin
bitcoin classic (btc)
eft
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091318707_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_cf1beb37859b236442222e58b276751f.png
Bitcoin fonlarından para çıkışı hız kazandı. Yatırımcılar, son altı günde toplam 2.1 milyar dolar çekerek Haziran 2023’ten bu yana en uzun soluklu çıkışı gerçekleştirdi. Yılın başında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, bu hafta sert bir düşüşle Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.Bugün itibarıyla Bitcoin, 85 bin doların altına düşerek yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Ekonomim'de yer alan habere göre, Standard Chartered'ın küresel dijital varlıklar birimi müdürü Geoff Kendrick, bitcoin'in daha da düşük bir seviyede (80.000 dolar civarında) işlem göreceğini öngördü ve ‘dipten alım yapacağını’ belirtti.FRNT Financial Inc.'in CEO'su ve kurucu ortağı Stephane Ouellette'e göre, genellikle paniğe kapılma ihtimalinin daha yüksek olan, kripto arenasında daha yeni olan yatırımcılar çıkışlara neden olmuş olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/atmlerden-para-cekmek-icin-yuz-tanima-zorunlulugu-geliyor-yeni-duzenleme-neleri-kapsiyor-1094022255.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091318707_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_b915aa729b179424ee4cd5cab38e5893.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bitcoin, bitcoin classic (btc), eft
bitcoin, bitcoin classic (btc), eft

Bitcoin ETF’lerinden rekor çıkış: 1 milyar dolar piyasadan çekildi

09:43 27.02.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yatırımcılar, belirsizlik nedeniyle riskli varlıklardan kaçarken, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) 1 milyar dolardan fazla para çekerek Ocak 2023’ten bu yana en büyük günlük çıkışı gerçekleştirdi. Bitcoin, 85 bin doların altına gerilerken, piyasada düşüş eğilimi sürüyor.
Bitcoin fonlarından para çıkışı hız kazandı. Yatırımcılar, son altı günde toplam 2.1 milyar dolar çekerek Haziran 2023’ten bu yana en uzun soluklu çıkışı gerçekleştirdi. Yılın başında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, bu hafta sert bir düşüşle Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Bugün itibarıyla Bitcoin, 85 bin doların altına düşerek yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor.
Ekonomim'de yer alan habere göre, Standard Chartered'ın küresel dijital varlıklar birimi müdürü Geoff Kendrick, bitcoin'in daha da düşük bir seviyede (80.000 dolar civarında) işlem göreceğini öngördü ve ‘dipten alım yapacağını’ belirtti.
FRNT Financial Inc.'in CEO'su ve kurucu ortağı Stephane Ouellette'e göre, genellikle paniğe kapılma ihtimalinin daha yüksek olan, kripto arenasında daha yeni olan yatırımcılar çıkışlara neden olmuş olabilir.
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
EKONOMİ
ATM’lerden para çekmek için yüz tanıma zorunluluğu geliyor: Yeni düzenleme neleri kapsıyor?
07:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала