https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/bakanlik-son-listesini-acikladi-12-zeytinyagi-ve-8-peynir-markasinda-hile-tespit-edildi-1094023684.html

Bakanlık son listesini açıkladı: 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasında hile tespit edildi

Bakanlık son listesini açıkladı: 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasında hile tespit edildi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelleyerek yeni ihlalleri duyurdu. Son denetimlerde peynir ve zeytinyağında ciddi... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T08:56+0300

2025-02-27T08:56+0300

2025-02-27T08:56+0300

türki̇ye

tarım ve orman bakanlığı

marka

gıda

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089418105_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_26390531a6215b7d2daa7c9c4d061d9a.jpg

Gıda sahtekârlığının önüne geçmek için denetimlerini artıran Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye atabilecek ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son güncellemeyle birlikte taklit ve tağşiş listesine yeni peynir ve zeytinyağı markaları eklendi.Özellikle zeytinyağı ve peynirde yapılan hileler, tüketicilerin sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Bakanlık, bu tür ürünleri tespit ederek, vatandaşları güvenli gıda tüketimi konusunda uyardı.Zeytinyağında ve peynirde tespit edildiBakanlık denetimlerinde:Bu durum, gıda sektöründe sahteciliğin geldiği noktayı gözler önüne sererken, tüketicileri de bilinçli alışveriş yapma konusunda daha dikkatli olmaya zorluyor.Gıda sahtekârlığı had safhaya ulaştıGıda ürünlerindeki sahtekârlık sadece peynir ve zeytinyağı ile sınırlı değil. Bakanlığın yaptığı önceki denetimlerde:gibi pek çok kategoride de taklit ve tağşişe rastlanmıştı. Fiyatı, kokusu veya tadı şüpheli ürünlerin tüketilmemesi gerektiği vurgulanırken, vatandaşların ALO 174 Gıda Hattı’na ihbarda bulunmaları istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/atmlerden-para-cekmek-icin-yuz-tanima-zorunlulugu-geliyor-yeni-duzenleme-neleri-kapsiyor-1094022255.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tarım ve orman bakanlığı, marka, gıda