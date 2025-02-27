https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/bakanlik-son-listesini-acikladi-12-zeytinyagi-ve-8-peynir-markasinda-hile-tespit-edildi-1094023684.html
Bakanlık son listesini açıkladı: 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasında hile tespit edildi
Bakanlık son listesini açıkladı: 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasında hile tespit edildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelleyerek yeni ihlalleri duyurdu. Son denetimlerde peynir ve zeytinyağında ciddi... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T08:56+0300
2025-02-27T08:56+0300
2025-02-27T08:56+0300
türki̇ye
tarım ve orman bakanlığı
marka
gıda
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Gıda sahtekârlığının önüne geçmek için denetimlerini artıran Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye atabilecek ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son güncellemeyle birlikte taklit ve tağşiş listesine yeni peynir ve zeytinyağı markaları eklendi.Özellikle zeytinyağı ve peynirde yapılan hileler, tüketicilerin sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Bakanlık, bu tür ürünleri tespit ederek, vatandaşları güvenli gıda tüketimi konusunda uyardı.Zeytinyağında ve peynirde tespit edildiBakanlık denetimlerinde:Bu durum, gıda sektöründe sahteciliğin geldiği noktayı gözler önüne sererken, tüketicileri de bilinçli alışveriş yapma konusunda daha dikkatli olmaya zorluyor.Gıda sahtekârlığı had safhaya ulaştıGıda ürünlerindeki sahtekârlık sadece peynir ve zeytinyağı ile sınırlı değil. Bakanlığın yaptığı önceki denetimlerde:gibi pek çok kategoride de taklit ve tağşişe rastlanmıştı. Fiyatı, kokusu veya tadı şüpheli ürünlerin tüketilmemesi gerektiği vurgulanırken, vatandaşların ALO 174 Gıda Hattı’na ihbarda bulunmaları istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/atmlerden-para-cekmek-icin-yuz-tanima-zorunlulugu-geliyor-yeni-duzenleme-neleri-kapsiyor-1094022255.html
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tarım ve orman bakanlığı, marka, gıda
tarım ve orman bakanlığı, marka, gıda
Bakanlık son listesini açıkladı: 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasında hile tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelleyerek yeni ihlalleri duyurdu. Son denetimlerde peynir ve zeytinyağında ciddi aykırılıklar tespit edildi. Bakanlık, 8 peynir markasında yağ oranının düşük olduğunu, 12 zeytinyağı markasında ise düşük kaliteli ve tohum yağları karıştırıldığını açıkladı.
Gıda sahtekârlığının önüne geçmek için denetimlerini artıran Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye atabilecek ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son güncellemeyle birlikte taklit ve tağşiş listesine yeni peynir ve zeytinyağı markaları eklendi.
Özellikle zeytinyağı ve peynirde yapılan hileler, tüketicilerin sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Bakanlık, bu tür ürünleri tespit ederek, vatandaşları güvenli gıda tüketimi konusunda uyardı.
Zeytinyağında ve peynirde tespit edildi
8 peynir markasının yağ oranının düşük olduğu
belirlendi.
12 zeytinyağı markasında düşük kaliteli ve tohum yağları karıştırıldığı
tespit edildi.
Bu durum, gıda sektöründe sahteciliğin geldiği noktayı gözler önüne sererken, tüketicileri de bilinçli alışveriş yapma konusunda daha dikkatli olmaya zorluyor.
Gıda sahtekârlığı had safhaya ulaştı
Gıda ürünlerindeki sahtekârlık sadece peynir ve zeytinyağı ile sınırlı değil. Bakanlığın yaptığı önceki denetimlerde:
Et ürünleri
(lahmacun, kebap vb.)
gibi pek çok kategoride de taklit ve tağşişe rastlanmıştı. Fiyatı, kokusu veya tadı şüpheli ürünlerin tüketilmemesi gerektiği vurgulanırken, vatandaşların ALO 174 Gıda Hattı’na ihbarda bulunmaları istendi.