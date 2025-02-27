https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/avrupa-birliginden-abd-baskani-trumpa-nimetiz-cevabi-haksiz-engellere-karsi-hizli-tepki-verilecek-1094046955.html

Avrupa Birliği'nden ABD Başkanı Trump'a 'Nimetiz' cevabı: Haksız engellere karşı hızlı tepki verilecek

Avrupa Birliği'nden ABD Başkanı Trump'a 'Nimetiz' cevabı: Haksız engellere karşı hızlı tepki verilecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill ise AB'nin... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T18:21+0300

2025-02-27T18:21+0300

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği hakkındaki açıklamalarına AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill yanıt verdi.ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump, AB'nin ABD'yi ekonomik olarak zor duruma sokmak için kurulduğunu iddia ederek, yeni tarifelerin otomobiller ve diğer ürünleri kapsayacağını belirtti.AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill ise Brüksel’de yaptığı açıklamada, AB’nin serbest ve adil ticareti koruyacağını vurgulayarak, haksız engellere karşı hızlı ve kararlı bir şekilde tepki vereceklerini söyledi. Gill, AB'nin ABD ile diyaloğa açık olduğunu ve iki taraf arasında yıllık 1,5 trilyon euroluk ticaret hacmi bulunduğunu hatırlattı. Ayrıca ABD Başkanı Trump’ın "AB, ABD’yi mahvetmek için kuruldu" sözlerine ilişkin bir soruya yanıt veren Gill, "Bazen bu tür iddialara cevap vermek zorunda olduğumuza inanmak güç. Ancak AB’nin kuruluşundan bu yana ABD için bir nimet olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/abd-baskani-trump-avrupa-birligi-abdye-mahvetmek-icin-kuruldu-1094014934.html

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