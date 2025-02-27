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Avrupa Birliği'nden ABD Başkanı Trump'a 'Nimetiz' cevabı: Haksız engellere karşı hızlı tepki verilecek
Avrupa Birliği'nden ABD Başkanı Trump'a 'Nimetiz' cevabı: Haksız engellere karşı hızlı tepki verilecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill ise AB'nin... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T18:21+0300
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği hakkındaki açıklamalarına AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill yanıt verdi.ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump, AB'nin ABD'yi ekonomik olarak zor duruma sokmak için kurulduğunu iddia ederek, yeni tarifelerin otomobiller ve diğer ürünleri kapsayacağını belirtti.AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill ise Brüksel’de yaptığı açıklamada, AB’nin serbest ve adil ticareti koruyacağını vurgulayarak, haksız engellere karşı hızlı ve kararlı bir şekilde tepki vereceklerini söyledi. Gill, AB'nin ABD ile diyaloğa açık olduğunu ve iki taraf arasında yıllık 1,5 trilyon euroluk ticaret hacmi bulunduğunu hatırlattı. Ayrıca ABD Başkanı Trump’ın "AB, ABD’yi mahvetmek için kuruldu" sözlerine ilişkin bir soruya yanıt veren Gill, "Bazen bu tür iddialara cevap vermek zorunda olduğumuza inanmak güç. Ancak AB’nin kuruluşundan bu yana ABD için bir nimet olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/abd-baskani-trump-avrupa-birligi-abdye-mahvetmek-icin-kuruldu-1094014934.html
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Avrupa Birliği'nden ABD Başkanı Trump'a 'Nimetiz' cevabı: Haksız engellere karşı hızlı tepki verilecek

18:21 27.02.2025
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
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ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill ise AB'nin serbest ve adil ticarete yönelik haksız engellere karşı kararlı ve hızlı tepki vereceğini duyururken Avrupa Birliği'nin kuruluşunun ABD için bir nimet olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği hakkındaki açıklamalarına AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill yanıt verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump, AB'nin ABD'yi ekonomik olarak zor duruma sokmak için kurulduğunu iddia ederek, yeni tarifelerin otomobiller ve diğer ürünleri kapsayacağını belirtti.
AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill ise Brüksel’de yaptığı açıklamada, AB’nin serbest ve adil ticareti koruyacağını vurgulayarak, haksız engellere karşı hızlı ve kararlı bir şekilde tepki vereceklerini söyledi. Gill, AB'nin ABD ile diyaloğa açık olduğunu ve iki taraf arasında yıllık 1,5 trilyon euroluk ticaret hacmi bulunduğunu hatırlattı. Ayrıca ABD Başkanı Trump’ın "AB, ABD’yi mahvetmek için kuruldu" sözlerine ilişkin bir soruya yanıt veren Gill, "Bazen bu tür iddialara cevap vermek zorunda olduğumuza inanmak güç. Ancak AB’nin kuruluşundan bu yana ABD için bir nimet olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
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ABD Başkanı Trump: Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu
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