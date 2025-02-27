https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/akaryakitta-tabelalar-degisti-motorine-buyuk-indirim-geldi-1094020543.html

Akaryakıtta tabelalar değişti: Motorine büyük indirim geldi

Akaryakıtta tabelalar değişti: Motorine büyük indirim geldi

Sputnik Türkiye

Motorine 1 lira 43 kuruş indirim geldi! Akaryakıt fiyatları güncellendi mi? 27 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

2025-02-27T07:08+0300

2025-02-27T07:08+0300

2025-02-27T07:08+0300

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Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruşluk düşüş yapıldı.Bu indirimin ardından, birçok ilde motorin fiyatları yeniden 50 TL’nin altına çekildi. Ancak benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatlarıAraç sahipleri, her gün "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatı güncellendi mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 27 Şubat 2025 itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel fiyatlar:İstanbul Avrupa Yakası✔ Benzin: 46,43 TL✔ Motorin: 48,00 TL✔ LPG: 27,59 TLİstanbul Anadolu Yakası✔ Benzin: 46,28 TL✔ Motorin: 47,89 TL✔ LPG: 26,99 TLAnkara✔ Benzin: 46,97 TL✔ Motorin: 48,71 TL✔ LPG: 27,49 TLİzmir✔ Benzin: 47,35 TL✔ Motorin: 49,08 TL✔ LPG: 27,34 TLAkaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişiklikler baz alınarak hesaplanıyor.Benzin ve motorinde yeni zam veya i̇ndirim bekleniyor mu?Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi halinde motorinde yeni indirimlerin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Ancak, benzin ve LPG fiyatlarında şu an için bir değişiklik öngörülmüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/son-dakika-olarak-duyuruldu-27-subatta-okullarin-tatil-oldugu-iller-aciklandi-1094019669.html

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