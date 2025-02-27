https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/akaryakitta-tabelalar-degisti-motorine-buyuk-indirim-geldi-1094020543.html
Akaryakıtta tabelalar değişti: Motorine büyük indirim geldi
Akaryakıtta tabelalar değişti: Motorine büyük indirim geldi
Sputnik Türkiye
Motorine 1 lira 43 kuruş indirim geldi! Akaryakıt fiyatları güncellendi mi? 27 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?
2025-02-27T07:08+0300
2025-02-27T07:08+0300
2025-02-27T07:08+0300
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Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruşluk düşüş yapıldı.Bu indirimin ardından, birçok ilde motorin fiyatları yeniden 50 TL’nin altına çekildi. Ancak benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatlarıAraç sahipleri, her gün "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatı güncellendi mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 27 Şubat 2025 itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel fiyatlar:İstanbul Avrupa Yakası✔ Benzin: 46,43 TL✔ Motorin: 48,00 TL✔ LPG: 27,59 TLİstanbul Anadolu Yakası✔ Benzin: 46,28 TL✔ Motorin: 47,89 TL✔ LPG: 26,99 TLAnkara✔ Benzin: 46,97 TL✔ Motorin: 48,71 TL✔ LPG: 27,49 TLİzmir✔ Benzin: 47,35 TL✔ Motorin: 49,08 TL✔ LPG: 27,34 TLAkaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişiklikler baz alınarak hesaplanıyor.Benzin ve motorinde yeni zam veya i̇ndirim bekleniyor mu?Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi halinde motorinde yeni indirimlerin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Ancak, benzin ve LPG fiyatlarında şu an için bir değişiklik öngörülmüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/son-dakika-olarak-duyuruldu-27-subatta-okullarin-tatil-oldugu-iller-aciklandi-1094019669.html
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Akaryakıtta tabelalar değişti: Motorine büyük indirim geldi
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son olarak motorine yapılan zam sonrası 14 ilde fiyatlar 50 TL’yi aşmıştı. Ancak gelen yeni düzenlemeyle, motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruş indirim yapıldı. Peki, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Şubat akaryakıt fiyatları.
Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruşluk düşüş yapıldı.
Bu indirimin ardından, birçok ilde motorin fiyatları yeniden 50 TL’nin altına çekildi. Ancak benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri, her gün "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatı güncellendi mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 27 Şubat 2025 itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel fiyatlar:
✔ Benzin: 46,43 TL
✔ Motorin: 48,00 TL
✔ LPG: 27,59 TL
✔ Benzin: 46,28 TL
✔ Motorin: 47,89 TL
✔ LPG: 26,99 TL
✔ Benzin: 46,97 TL
✔ Motorin: 48,71 TL
✔ LPG: 27,49 TL
✔ Benzin: 47,35 TL
✔ Motorin: 49,08 TL
✔ LPG: 27,34 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişiklikler baz alınarak hesaplanıyor.
Rafineriler tarafından belirlenen fiyatlar
, dağıtım firmalarınca serbest piyasa koşullarına göre belirleniyor.
Şirketler ve şehirler arasında küçük fiyat farklılıkları olabiliyor
.
Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor
.
Benzin ve motorinde yeni zam veya i̇ndirim bekleniyor mu?
Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi halinde motorinde yeni indirimlerin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Ancak, benzin ve LPG fiyatlarında şu an için bir değişiklik öngörülmüyor.