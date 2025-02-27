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AK Parti'den İmralı çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Biz sonuca bakarız
AK Parti'den İmralı çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Biz sonuca bakarız
Sputnik Türkiye
AK Parti, İmralı'nın silah bırakma çağrısıyla ilgili ilk açıklama geldi. 27.02.2025, Sputnik Türkiye
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İmralı'nın silah bırakma çağrısını değerlendirerek, "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" dedi.Çağrının sonucuna bakacağızAK Parti Genel Başkanvekili Ala, İmralı'nın çağrısını şu sözlerle değerlendirdi:"Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız.Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak.Çağrının sonucuna bakacağız. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için AK Parti ve Cumhurbaşkanımız yapılması gereken her şeyi yaptı. Çağrının sonucuna odaklanmalıyız ve sonuç önemli. Çağrıya örgüt uyacak mı?Terörsüz bir Türkiye olup olmayacağını konuşacağız. Biz mümkün olmasını arzu ederiz ama başından beri Türkiye AK Parti hükümetleri döneminde çok etkin bir biçimde terörle mücadele ediyoruz. Terörsüz Türkiye şöyle mümkün çağrıyı kulak tıkanırsa o zaman Türkiye zaten etkin bir şekilde terörle mücadele ediyor. Terörsüz Türkiye hedefine terörle mücadele yöntemiyle ulaşırız."
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ak parti, i̇mralı, abdullah öcalan, öcalan açıklama

AK Parti'den İmralı çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Biz sonuca bakarız

17:37 27.02.2025 (güncellendi: 18:00 27.02.2025)
© AAAK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezinin Almanya'nın Köln kentinde düzenlediği iftara katıldı. Efkan Ala programda konuşma yaptı.
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezinin Almanya'nın Köln kentinde düzenlediği iftara katıldı. Efkan Ala programda konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA
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AK Parti, İmralı'nın silah bırakma çağrısıyla ilgili ilk açıklama geldi.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İmralı'nın silah bırakma çağrısını değerlendirerek, "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" dedi.

Çağrının sonucuna bakacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, İmralı'nın çağrısını şu sözlerle değerlendirdi:
"Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız.
Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak.
Çağrının sonucuna bakacağız. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için AK Parti ve Cumhurbaşkanımız yapılması gereken her şeyi yaptı. Çağrının sonucuna odaklanmalıyız ve sonuç önemli. Çağrıya örgüt uyacak mı?
Terörsüz bir Türkiye olup olmayacağını konuşacağız. Biz mümkün olmasını arzu ederiz ama başından beri Türkiye AK Parti hükümetleri döneminde çok etkin bir biçimde terörle mücadele ediyoruz. Terörsüz Türkiye şöyle mümkün çağrıyı kulak tıkanırsa o zaman Türkiye zaten etkin bir şekilde terörle mücadele ediyor. Terörsüz Türkiye hedefine terörle mücadele yöntemiyle ulaşırız."
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