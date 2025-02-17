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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Cumhurbaşkanımızın gündeminde bir saniyelik bile yeri yok
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Cumhurbaşkanımızın gündeminde bir saniyelik bile yeri yok
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP içindeki hizipçiliğe tepki göstererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu tür siyasi manipülasyonlara karşılık vermeyeceğini... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, CHP içindeki hizip mücadelelerinin siyasetsizleşme sürecinin bir parçası olduğunu belirtti.Cumhuriyet Halk Partisi hakkında konuşan AK Partisi Sözcüsü Çelik ''CHP’deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir. Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, AK Parti’mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir. Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrimeşru yönteme başvurduğunu görüyoruz. Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur. Cumhurbaşkanımızın ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşırken imza attığı siyasetler, dünya siyaset sahnesindeki önemli liderler için bile ilham kaynağıdır. CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir'' dedi.
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Cumhurbaşkanımızın gündeminde bir saniyelik bile yeri yok

18:17 17.02.2025
© AA / Metin AktaşAK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA / Metin Aktaş
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP içindeki hizipçiliğe tepki göstererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu tür siyasi manipülasyonlara karşılık vermeyeceğini belirtti. Çelik, CHP’deki iç yarışın AK Parti ve Cumhur İttifakı’nı hedef alarak yürütülmesinin beyhude bir çaba olduğunu vurguladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, CHP içindeki hizip mücadelelerinin siyasetsizleşme sürecinin bir parçası olduğunu belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi hakkında konuşan AK Partisi Sözcüsü Çelik ''CHP’deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir. Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, AK Parti’mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir. Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrimeşru yönteme başvurduğunu görüyoruz. Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur. Cumhurbaşkanımızın ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşırken imza attığı siyasetler, dünya siyaset sahnesindeki önemli liderler için bile ilham kaynağıdır. CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir'' dedi.
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
POLİTİKA
Ömer Çelik: Özgür Özel 'siyasetsizlik tarihine' geçecek
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