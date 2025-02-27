https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/ak-parti-il-baskani-ozdemir-dokunulmadik-insan-calinmadik-kapi-birakmayacagiz-1094043469.html
AK Parti İl Başkanı Özdemir: Dokunulmadık insan, çalınmadık kapı bırakmayacağız
AK Parti İl Başkanı Özdemir: Dokunulmadık insan, çalınmadık kapı bırakmayacağız
Sputnik Türkiye
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, medya yöneticileri ve gazetecilerle bir araya geldi. Özdemir, AK Parti'nin yol haritası hakkında bilgi vererek... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T16:43+0300
2025-02-27T16:43+0300
2025-02-27T16:43+0300
poli̇ti̇ka
ak parti
abdullah özdemir
ak parti i̇stanbul i̇l başkanlığı
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul 8’inci Olağan İl Kongresi ve 8. Olağan Büyük Kongre sonrası medya kuruluşlarının yöneticileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltıya, Tanıtım ve Medya Başkanı Abdullah Arıdoru ve çeşitli medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri, haber müdürleri, yayın şefleri katıldı.AK Parti il Başkanı Özdemir, “Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul” sözünü hatırlatarak “Sokak sokak, mahalle mahalle, birebir iletişimi önemseyerek, dokunulmadık insan, çalınmadık kapı bırakmayacağız” dedi. Özdemir'in açıklamalarından satır başları şöyle:“Gerektiği yerde en iyi şekilde cevabımızı veririz fakat bizler polemiklerle değil yaptığımız hizmetlerle rakiplerimizin bakış açılarını değiştireceğiz.”“Geçtiğimiz dönem belediye yönetiminin en büyük mazeretlerinden biri 'Yönetim bizde ama mecliste engelleniyoruz', tamam bu dönem mecliste sizde. Peki geçen süre boyunca şunu diyebiliyor muyuz? İstanbullulara dokunan bir hizmetleri oldu, İstanbul'a değer katan bir projeleri oldu. Maalesef diyemiyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/chpde-on-secim-toplantisi-ekrem-imamoglu-konusuyor-1094030694.html
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ak parti, abdullah özdemir, ak parti i̇stanbul i̇l başkanlığı
ak parti, abdullah özdemir, ak parti i̇stanbul i̇l başkanlığı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: Dokunulmadık insan, çalınmadık kapı bırakmayacağız
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, medya yöneticileri ve gazetecilerle bir araya geldi. Özdemir, AK Parti'nin yol haritası hakkında bilgi vererek “Sokak sokak, mahalle mahalle, birebir iletişimi önemseyerek, dokunulmadık insan, çalınmadık kapı bırakmayacağız” dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul 8’inci Olağan İl Kongresi ve 8. Olağan Büyük Kongre sonrası medya kuruluşlarının yöneticileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltıya, Tanıtım ve Medya Başkanı Abdullah Arıdoru ve çeşitli medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri, haber müdürleri, yayın şefleri katıldı.
AK Parti il Başkanı Özdemir, “Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul” sözünü hatırlatarak “Sokak sokak, mahalle mahalle, birebir iletişimi önemseyerek, dokunulmadık insan, çalınmadık kapı bırakmayacağız” dedi. Özdemir'in açıklamalarından satır başları şöyle:
“Gerektiği yerde en iyi şekilde cevabımızı veririz fakat bizler polemiklerle değil yaptığımız hizmetlerle rakiplerimizin bakış açılarını değiştireceğiz.”
“Geçtiğimiz dönem belediye yönetiminin en büyük mazeretlerinden biri 'Yönetim bizde ama mecliste engelleniyoruz', tamam bu dönem mecliste sizde. Peki geçen süre boyunca şunu diyebiliyor muyuz? İstanbullulara dokunan bir hizmetleri oldu, İstanbul'a değer katan bir projeleri oldu. Maalesef diyemiyoruz."