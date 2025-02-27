Ahmet Hakan: Sinan Akçıl sosyal medyadan Erdoğan'ın doğum gününü kutlamış, yalakalık diyemiyorum, cesaret diyorum

"Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, sosyal medyada bir kutlama mesajı yazmış. Kutlama mesajında yer alan şu vurgulara dikkat: “Bir insan, ülkesinin liderini sevdiğini neden saklar? Benim aklım almaz. ‘Milyonlarca insan seni seviyor, takip ediyor, aman dikkat’ diyenlerin laflarına hiçbir zaman aldırmadım.” Müzik, tiyatro, sinema, dizi piyasasında geçer akçenin Erdoğan karşıtlığı olduğunu kimse inkâr edemez. Adı “Erdoğan yanlısı”na çıkmış bir sanatçı için cehennemin kapıları aralanmış olur. Ardından da gelir ötekileştirme, yüz buruşturma, küçümseme, dışlama, uzak durma falan..."