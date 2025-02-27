https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/ahmet-hakan-sinan-akcil-sosyal-medyadan-erdoganin-dogum-gununu-kutlamis-yalakalik-diyemiyorum-1094025236.html
Ahmet Hakan: Sinan Akçıl sosyal medyadan Erdoğan'ın doğum gününü kutlamış, yalakalık diyemiyorum, cesaret diyorum
Ahmet Hakan: Sinan Akçıl sosyal medyadan Erdoğan'ın doğum gününü kutlamış, yalakalık diyemiyorum, cesaret diyorum
Sputnik Türkiye
Sinan Akçıl Erdoğan'ın doğum gününü kutladıktan sonra eleştirilerin hedefine kondu. Ahmet Hakan konuyu "Sinan Akçıl’ın yaptığına yalakalık diyemiyorum, cesaret... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T09:24+0300
2025-02-27T09:24+0300
2025-02-27T09:24+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ahmet hakan
sinan akçıl
doğum günü
şarkıcı
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Gazeteci Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan şarkıcı Sinan Akçıl'a ilişkin değerlendirmede bulundu.Akçıl'ın hedefe konmasını eleştiren Ahmet Hakan, "İşte tam da bu yüzden Sinan Akçıl’ın yaptığına yalakalık diyemiyorum, cesaret diyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/hadisenin-sevmedigi-sarkicinin-kim-oldugu-ortaya-cikti-1091686377.html
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recep tayyip erdoğan, ahmet hakan, sinan akçıl, doğum günü, şarkıcı
recep tayyip erdoğan, ahmet hakan, sinan akçıl, doğum günü, şarkıcı
Ahmet Hakan: Sinan Akçıl sosyal medyadan Erdoğan'ın doğum gününü kutlamış, yalakalık diyemiyorum, cesaret diyorum
Sinan Akçıl Erdoğan'ın doğum gününü kutladıktan sonra eleştirilerin hedefine kondu. Ahmet Hakan konuyu "Sinan Akçıl’ın yaptığına yalakalık diyemiyorum, cesaret diyorum" diye değerlendirdi.
Gazeteci Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan şarkıcı Sinan Akçıl'a ilişkin değerlendirmede
bulundu.
"Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, sosyal medyada bir kutlama mesajı yazmış. Kutlama mesajında yer alan şu vurgulara dikkat: “Bir insan, ülkesinin liderini sevdiğini neden saklar? Benim aklım almaz. ‘Milyonlarca insan seni seviyor, takip ediyor, aman dikkat’ diyenlerin laflarına hiçbir zaman aldırmadım.” Müzik, tiyatro, sinema, dizi piyasasında geçer akçenin Erdoğan karşıtlığı olduğunu kimse inkâr edemez. Adı “Erdoğan yanlısı”na çıkmış bir sanatçı için cehennemin kapıları aralanmış olur. Ardından da gelir ötekileştirme, yüz buruşturma, küçümseme, dışlama, uzak durma falan..."
Akçıl'ın hedefe konmasını eleştiren Ahmet Hakan, "İşte tam da bu yüzden Sinan Akçıl’ın yaptığına yalakalık diyemiyorum, cesaret diyorum" ifadelerini kullandı.