https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/hadisenin-sevmedigi-sarkicinin-kim-oldugu-ortaya-cikti-1091686377.html

Hadise'nin sevmediği şarkıcının kim olduğu ortaya çıktı

Hadise'nin sevmediği şarkıcının kim olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Hadise katıldığı bir programda bir şarkıcıyı hiç sevmediğini söylemişti. Müzisyen Emrah Karaduman o ismi açıkladı. 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T09:49+0300

2024-12-18T09:49+0300

2024-12-18T09:49+0300

yaşam

hadise

şarkıcı

aleyna tilki

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İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hadise yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.Şarkıcı "Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna "Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcıyı hiç sevmiyorum" yanıtını vermişti.Hadise'nin hangi şarkıcıdan bahsettiği uzun süre merak konusu oldu. 'Tanısalar severler'Ünlü aranjör ve DJ Emrah Karaduman, Hadise'nin bahsettiği ismi açıkladı.Karaduman, X'teki bir kullanıcının o ismin Demet Akalın olabileceğine dair yaptığı yoruma sessiz kalmadı. Karaduman "Hiçbiri. Cevapsız Çınlama... İlk Hadise'ye gitti, şarkıya bayıldı fakat ortak proje çıkarmak istemedi. Aleyna'nın nasibiymiş. Tanısalar birbirlerini çok severler aslında da işte" yorumunda bulunduEmrah Karaduman, 2016'da Aleyna Tilki ile "Cevapsız Çınlama" şarkısına imza atmıştı.Öte yandan Hadise, Sinan Akçıl ile ilişkisinin nasıl bittiği açıklamıştı. Akçıl, eski sevgiline "Ben bu hikayeyi böyle hatırlamıyorum" diye yanıt vermiş; ardından da Hadise'nin yıllar önce katıldığı ödül törenindeki konuşmasını paylaştı.

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