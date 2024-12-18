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Hadise'nin sevmediği şarkıcının kim olduğu ortaya çıktı
Hadise'nin sevmediği şarkıcının kim olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Hadise katıldığı bir programda bir şarkıcıyı hiç sevmediğini söylemişti. Müzisyen Emrah Karaduman o ismi açıkladı. 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T09:49+0300
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hadise
şarkıcı
aleyna tilki
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İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hadise yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.Şarkıcı "Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna "Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcıyı hiç sevmiyorum" yanıtını vermişti.Hadise'nin hangi şarkıcıdan bahsettiği uzun süre merak konusu oldu. 'Tanısalar severler'Ünlü aranjör ve DJ Emrah Karaduman, Hadise'nin bahsettiği ismi açıkladı.Karaduman, X'teki bir kullanıcının o ismin Demet Akalın olabileceğine dair yaptığı yoruma sessiz kalmadı. Karaduman "Hiçbiri. Cevapsız Çınlama... İlk Hadise'ye gitti, şarkıya bayıldı fakat ortak proje çıkarmak istemedi. Aleyna'nın nasibiymiş. Tanısalar birbirlerini çok severler aslında da işte" yorumunda bulunduEmrah Karaduman, 2016'da Aleyna Tilki ile "Cevapsız Çınlama" şarkısına imza atmıştı.Öte yandan Hadise, Sinan Akçıl ile ilişkisinin nasıl bittiği açıklamıştı. Akçıl, eski sevgiline "Ben bu hikayeyi böyle hatırlamıyorum" diye yanıt vermiş; ardından da Hadise'nin yıllar önce katıldığı ödül törenindeki konuşmasını paylaştı.
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hadise, hadise şarkıcı, hadise ibrahim selim, hadise sinan akçıl, hadise aleyna tilki

Hadise'nin sevmediği şarkıcının kim olduğu ortaya çıktı

09:49 18.12.2024
© Instagram/HadiseHadise
Hadise - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© Instagram/Hadise
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Hadise katıldığı bir programda bir şarkıcıyı hiç sevmediğini söylemişti. Müzisyen Emrah Karaduman o ismi açıkladı.
İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hadise yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.
Şarkıcı "Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna "Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcıyı hiç sevmiyorum" yanıtını vermişti.Hadise'nin hangi şarkıcıdan bahsettiği uzun süre merak konusu oldu.

'Tanısalar severler'

Ünlü aranjör ve DJ Emrah Karaduman, Hadise'nin bahsettiği ismi açıkladı.
Karaduman, X'teki bir kullanıcının o ismin Demet Akalın olabileceğine dair yaptığı yoruma sessiz kalmadı. Karaduman "Hiçbiri. Cevapsız Çınlama... İlk Hadise'ye gitti, şarkıya bayıldı fakat ortak proje çıkarmak istemedi. Aleyna'nın nasibiymiş. Tanısalar birbirlerini çok severler aslında da işte" yorumunda bulundu
Emrah Karaduman, 2016'da Aleyna Tilki ile "Cevapsız Çınlama" şarkısına imza atmıştı.
Öte yandan Hadise, Sinan Akçıl ile ilişkisinin nasıl bittiği açıklamıştı. Akçıl, eski sevgiline "Ben bu hikayeyi böyle hatırlamıyorum" diye yanıt vermiş; ardından da Hadise'nin yıllar önce katıldığı ödül törenindeki konuşmasını paylaştı.
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