https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/afad-ve-kandilli-rasathanesi-acikladi-marmara-denizinde-son-dakika-deprem-1094038944.html

AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Marmara Denizi'nde son dakika deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Marmara Denizi'nde son dakika deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi’nde meydana gelen depremle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Balıkesir... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T15:05+0300

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son depremler

marmara denizi

afad

kandilli rasathanesi

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 27 Şubat 2025 tarihinde Marmara Denizi’nde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Balıkesir açıklarında hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD 3.0, Kandilli Rasathanesi ise 3.2 olarak açıkladı.Depremin derinliği 14.5 kilometre olarak ölçülürken, bölgede herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Uzmanlar, Marmara Denizi ve çevresinde küçük ölçekli sarsıntıların sıkça yaşandığını ve bunun normal bir durum olduğunu belirtti.Son depremlerAFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre Türkiye’de meydana gelen son depremleri anlık olarak takip edilebiliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerde meydana gelen sarsıntılar anlık olarak paylaşılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/afad-son-dakika-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1094004662.html

marmara denizi

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