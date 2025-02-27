https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/afad-ve-kandilli-rasathanesi-acikladi-marmara-denizinde-son-dakika-deprem-1094038944.html
AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Marmara Denizi'nde son dakika deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Marmara Denizi'nde son dakika deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi’nde meydana gelen depremle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Balıkesir... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T15:05+0300
2025-02-27T15:05+0300
2025-02-27T15:20+0300
son depremler
marmara denizi
afad
kandilli rasathanesi
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 27 Şubat 2025 tarihinde Marmara Denizi’nde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Balıkesir açıklarında hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD 3.0, Kandilli Rasathanesi ise 3.2 olarak açıkladı.Depremin derinliği 14.5 kilometre olarak ölçülürken, bölgede herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Uzmanlar, Marmara Denizi ve çevresinde küçük ölçekli sarsıntıların sıkça yaşandığını ve bunun normal bir durum olduğunu belirtti.Son depremlerAFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre Türkiye’de meydana gelen son depremleri anlık olarak takip edilebiliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerde meydana gelen sarsıntılar anlık olarak paylaşılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/afad-son-dakika-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1094004662.html
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Marmara Denizi'nde son dakika deprem
15:05 27.02.2025 (güncellendi: 15:20 27.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi’nde meydana gelen depremle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Balıkesir açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğü AFAD’a göre 3.0, Kandilli Rasathanesi’ne göre ise 3.2 olarak ölçüldü. Depremin derinliği 14.5 kilometre olarak belirlendi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 27 Şubat 2025 tarihinde Marmara Denizi’nde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Balıkesir açıklarında hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD 3.0, Kandilli Rasathanesi ise 3.2 olarak açıkladı.
Depremin derinliği 14.5 kilometre olarak ölçülürken, bölgede herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Uzmanlar, Marmara Denizi ve çevresinde küçük ölçekli sarsıntıların sıkça yaşandığını ve bunun normal bir durum olduğunu belirtti.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre Türkiye’de meydana gelen son depremleri anlık olarak takip edilebiliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerde meydana gelen sarsıntılar anlık olarak paylaşılıyor.