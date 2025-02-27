AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Marmara Denizi'nde son dakika deprem

Türkiye
SON DAKİKA | İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'bilirkişi' iddianamesi kabul edildi: 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
06:33
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da taksi sorunu çözülebilir mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi şikayetleri artıyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
11:33
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Gem: 'Kaçak acentalık faaliyeti, reel sektörünün iki buçuk katına çıktı'
12:06
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya’dan çocuk oyunları
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye yatırım yoluyla vatandaşlıkta ilk 10’da
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SESLİ HABER
Bankamatik yüzünüzü görmeden para vermeyecek
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Yeliz Albayrak: ‘Trump, artık Avrupa'nın arkasında değil'
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Trump'tan “altın kart” hamlesi: 5 milyon dolara ABD vatandaşlığı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
AK Parti’de tasfiye tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Deliller ortada ama dosya kapandı: Hac vurgunu
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Gıda imalatında kullanılan uygunsuz fırçalar sağlığımızı riske mi atıyor?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Evde oynanacak aile oyunları.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. İpek Özkal Sayan siyasetteki gelişmeleri yorumluyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/afad-ve-kandilli-rasathanesi-acikladi-marmara-denizinde-son-dakika-deprem-1094038944.html
AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Marmara Denizi'nde son dakika deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Marmara Denizi'nde son dakika deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi’nde meydana gelen depremle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Balıkesir... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T15:05+0300
2025-02-27T15:20+0300
son depremler
marmara denizi
afad
kandilli rasathanesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078785_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_fc91569bd6534e9073225c1842dbd19b.jpg
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 27 Şubat 2025 tarihinde Marmara Denizi’nde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Balıkesir açıklarında hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD 3.0, Kandilli Rasathanesi ise 3.2 olarak açıkladı.Depremin derinliği 14.5 kilometre olarak ölçülürken, bölgede herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Uzmanlar, Marmara Denizi ve çevresinde küçük ölçekli sarsıntıların sıkça yaşandığını ve bunun normal bir durum olduğunu belirtti.Son depremlerAFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre Türkiye’de meydana gelen son depremleri anlık olarak takip edilebiliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerde meydana gelen sarsıntılar anlık olarak paylaşılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/afad-son-dakika-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1094004662.html
marmara denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078785_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_e4077f0292c280a27f9a660442201ae5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
son dakika deprem, bugün deprem oldu mu, marmara denizi deprem, balıkesir deprem, balıkesir açıklarında deprem, afad son depremler, kandilli rasathanesi deprem verileri, son depremler listesi, bugün nerede deprem oldu, son dakika deprem haberi, deprem büyüklüğü kaç, marmara depremi, istanbul'da deprem mi oldu, izmir'de deprem mi oldu, ankara'da deprem mi oldu, balıkesir deprem son dakika, artçı deprem var mı, bugün deprem kaç şiddetinde oldu, güncel deprem bilgileri, son dakika deprem raporu, deprem uzmanları açıklama, afad deprem haritası, deprem ne zaman oldu, deprem bölgesi hareketliliği, son depremler türkiye haritası, marmara bölgesi deprem riski, deprem haberleri, balıkesir'de sarsıntı, afad ve kandilli deprem açıklaması
son dakika deprem, bugün deprem oldu mu, marmara denizi deprem, balıkesir deprem, balıkesir açıklarında deprem, afad son depremler, kandilli rasathanesi deprem verileri, son depremler listesi, bugün nerede deprem oldu, son dakika deprem haberi, deprem büyüklüğü kaç, marmara depremi, istanbul'da deprem mi oldu, izmir'de deprem mi oldu, ankara'da deprem mi oldu, balıkesir deprem son dakika, artçı deprem var mı, bugün deprem kaç şiddetinde oldu, güncel deprem bilgileri, son dakika deprem raporu, deprem uzmanları açıklama, afad deprem haritası, deprem ne zaman oldu, deprem bölgesi hareketliliği, son depremler türkiye haritası, marmara bölgesi deprem riski, deprem haberleri, balıkesir'de sarsıntı, afad ve kandilli deprem açıklaması

AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Marmara Denizi'nde son dakika deprem

15:05 27.02.2025 (güncellendi: 15:20 27.02.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi’nde meydana gelen depremle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Balıkesir açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğü AFAD’a göre 3.0, Kandilli Rasathanesi’ne göre ise 3.2 olarak ölçüldü. Depremin derinliği 14.5 kilometre olarak belirlendi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 27 Şubat 2025 tarihinde Marmara Denizi’nde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Balıkesir açıklarında hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD 3.0, Kandilli Rasathanesi ise 3.2 olarak açıkladı.
Depremin derinliği 14.5 kilometre olarak ölçülürken, bölgede herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Uzmanlar, Marmara Denizi ve çevresinde küçük ölçekli sarsıntıların sıkça yaşandığını ve bunun normal bir durum olduğunu belirtti.

Son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre Türkiye’de meydana gelen son depremleri anlık olarak takip edilebiliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerde meydana gelen sarsıntılar anlık olarak paylaşılıyor.
Son dakika deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
EKONOMİ
AFAD son dakika duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Dün, 15:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала