https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/afad-son-dakika-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1094004662.html

AFAD son dakika duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

AFAD son dakika duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

Sputnik Türkiye

Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 26 Şubat 2025 tarihli en son depremleri duyurdu. Ege Denizi'nde... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

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ekonomi̇

afad

ege denizi

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

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son depremler

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği, enlem ve boylam bilgilerini anlık olarak kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. 26 Şubat’ta Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu. Uzmanlar, Ege Bölgesi’nde devam eden sismik hareketliliğe dikkat çekerek, bölgedeki irili ufaklı depremlerin sürebileceğini belirtti.Son depremler listesiAFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi bilgileri kamuoyu ile paylaşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/japon-deprem-uzmani-deprem-bekledigi-4-bolgeyi-acikladi-risk-altindaki-illeri-tek-tek-siraladi-1093993215.html

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