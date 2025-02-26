https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/afad-son-dakika-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1094004662.html
AFAD son dakika duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
AFAD son dakika duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Sputnik Türkiye
Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 26 Şubat 2025 tarihli en son depremleri duyurdu. Ege Denizi'nde... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T15:22+0300
2025-02-26T15:22+0300
2025-02-26T15:30+0300
ekonomi̇
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ege denizi
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
deprem son dakika
son depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği, enlem ve boylam bilgilerini anlık olarak kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. 26 Şubat’ta Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu. Uzmanlar, Ege Bölgesi’nde devam eden sismik hareketliliğe dikkat çekerek, bölgedeki irili ufaklı depremlerin sürebileceğini belirtti.Son depremler listesiAFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi bilgileri kamuoyu ile paylaşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/japon-deprem-uzmani-deprem-bekledigi-4-bolgeyi-acikladi-risk-altindaki-illeri-tek-tek-siraladi-1093993215.html
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AFAD son dakika duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
15:22 26.02.2025 (güncellendi: 15:30 26.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 26 Şubat 2025 tarihli en son depremleri duyurdu. Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli’nin son dakika deprem verileri…
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği, enlem ve boylam bilgilerini anlık olarak kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
26 Şubat’ta Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu. Uzmanlar, Ege Bölgesi’nde devam eden sismik hareketliliğe dikkat çekerek, bölgedeki irili ufaklı depremlerin sürebileceğini belirtti.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi bilgileri kamuoyu ile paylaşıyor.