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Adile Naşit ve Kemal Sunal'a ağır ithamlar sonrası aileler hukuki süreç başlatıyor: 'Bacağını ensesinden sokmuşlar'
Adile Naşit ve Kemal Sunal'a ağır ithamlar sonrası aileler hukuki süreç başlatıyor: 'Bacağını ensesinden sokmuşlar'
Sputnik Türkiye
Kendisini "hoca" olarak tanıtan Ebubekir Sıddık Kaya isimli birisi, Yeşilçam'ın usta isimleri Kemal Sunal ve Adile Naşit hakkında ağır ithamlarda bulundu... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T10:28+0300
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Sosyal medyada "hoca" olarak bilinen Ebubekir Sıddık Kaya'nın, Adile Naşit'in mezarından çığlık geldiğini, Kemal Sunal’ın ise mason olduğunu öne süren sözleri büyük tepki topladı.'Bacağını ensesinden sokmuşlar'Sosyal medyada paylaştığı videoda, Adile Naşit'in mezarının açıldığını iddia eden Kaya "Mezarı bir açıyorlar nasıl bir manzara biliyor musun? Adile Naşit’in bacağını ensesinden sokmuşlar, ağzından çıkarmışlar." ifadelerine yer verdi.'Her gün mezarlıktan çığlık geliyor' Videoda bir müftünün her gün mezarlıktan bir ses ve çığlık duyduğunu öne süren Ebubekir Sıddık Kaya şunları söylüyor:'Kemal Sunal mason'Adile Naşit'ten sonra Kemal Sunal'ı da hedef alarak "Mason" diyen Kaya, "Evimizin esprili adamı da Kemal Sunal, 44. dereceden Türkiye'nin en büyük masonlarından biri. Kemal Sunal'ı da evimizin komedyeni diye çaktılar bize, Adile Naşit'i evimizin tonton annesi diye çaktılar. Zaten Yeşilçam'da kimi çaktılarsa hepsi Ermeni." ifadelerini kullandı.Ailelerden suç duyurusuDurakMedya'nın haberine göre; Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, Ebubekir Sıddık Kaya hakkında suç duyurusunda bulunacak. Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan'ın da, Kaya'dan şikayetçi olacağı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/aile-ici-siddet-davasi-gundemdeydi-ozcan-denizden-kotu-haber-geldi-kalp-krizi-gecirdi-1093752067.html
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adile naşit, kemal sunal, hakaret
adile naşit, kemal sunal, hakaret

Adile Naşit ve Kemal Sunal'a ağır ithamlar sonrası aileler hukuki süreç başlatıyor: 'Bacağını ensesinden sokmuşlar'

10:28 18.02.2025
© FotoğrafAdile Naşit
Adile Naşit - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© Fotoğraf
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Kendisini "hoca" olarak tanıtan Ebubekir Sıddık Kaya isimli birisi, Yeşilçam'ın usta isimleri Kemal Sunal ve Adile Naşit hakkında ağır ithamlarda bulundu. Kaya, Adile Naşit'in naaşı hakkında asılsız bilgiler aktarırken, mezarında da sürekli çığlık attığını ileri sürdü. Sanatçıların yakınları hukuki süreç başlatıyor.
Sosyal medyada "hoca" olarak bilinen Ebubekir Sıddık Kaya'nın, Adile Naşit'in mezarından çığlık geldiğini, Kemal Sunal’ın ise mason olduğunu öne süren sözleri büyük tepki topladı.

'Bacağını ensesinden sokmuşlar'

Sosyal medyada paylaştığı videoda, Adile Naşit'in mezarının açıldığını iddia eden Kaya "Mezarı bir açıyorlar nasıl bir manzara biliyor musun? Adile Naşit’in bacağını ensesinden sokmuşlar, ağzından çıkarmışlar." ifadelerine yer verdi.

'Her gün mezarlıktan çığlık geliyor'

Videoda bir müftünün her gün mezarlıktan bir ses ve çığlık duyduğunu öne süren Ebubekir Sıddık Kaya şunları söylüyor:
"Koşuyor mezarlığa çığlık yok. Ertesi gün bir daha alıyor, gece vakti yine gidiyor çığlığa bakıyor. Yine bir şey yok. Ertesi gün bir daha artık dayanamıyor, 'ben bekleyeceğim burada, hangi mezarlıktan bu çığlık geliyor bakacağız' diyor. En son bir gidiyor, bir bakıyor ki Adile Naşit'in mezarı. Hani bizim evimizin annesi vardı ya, küçükken öyle yutturdular. Evimizin tonton annesi dediler."

'Kemal Sunal mason'

Adile Naşit'ten sonra Kemal Sunal'ı da hedef alarak "Mason" diyen Kaya, "Evimizin esprili adamı da Kemal Sunal, 44. dereceden Türkiye'nin en büyük masonlarından biri. Kemal Sunal'ı da evimizin komedyeni diye çaktılar bize, Adile Naşit'i evimizin tonton annesi diye çaktılar. Zaten Yeşilçam'da kimi çaktılarsa hepsi Ermeni." ifadelerini kullandı.

Ailelerden suç duyurusu

DurakMedya'nın haberine göre; Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, Ebubekir Sıddık Kaya hakkında suç duyurusunda bulunacak. Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan'ın da, Kaya'dan şikayetçi olacağı belirtiliyor.
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