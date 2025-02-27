https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/adana-demirspor-kulubu-baskani-sancaktan-destek-cagrisi-30-35-milyon-euro-1094017657.html

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak'tan destek çağrısı: '30-35 milyon euro'

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak'tan destek çağrısı: '30-35 milyon euro'

Sputnik Türkiye

Kulübün mali sıkıntılardan kurtulması için çalıştıklarını ifade eden Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak, tahmini 30-35 milyon euro olan kulüp borçlarının... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T01:51+0300

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spor

adana demirspor

murat sancak

süper lig

adana

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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Şubat'ta taraftar liderleriyle istişare toplantısı düzenlediklerini belirtti.Sancak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Kulüp borçlarının ödenmesinin önü açılırsa (tahmini 30-35 milyon euro) Adana Demirspor Kulübü tekrar dernek statüsüne geçirilecektir. Adana'nın ve yönetimin güç birliği ile derneğe toplanacak tutarın Adana Demirspor'un borçlarında ve gelecekte daha güçlü bir şekilde Süper Lig'e çıkması için kullanılması kararı alınmıştır" diyen Murat Sancak, 'ilgili borç tutarı toplanması halinde şirket hisselerini derneğe devredeceğini ya da toplandığı tutar kadar hisse oranına göre derneğe hisse devri yapacağını ve borç haricinde herhangi bir talebinin olmayacağını' taahhüt etti.'Maddi ve manevi yaptığım bütün fedakarlıklar Adana Demirspor için feda olsun'Sancak açıklamasına şöyle devam etti:

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adana demirspor, murat sancak, süper lig, adana