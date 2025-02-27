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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak'tan destek çağrısı: '30-35 milyon euro'
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak'tan destek çağrısı: '30-35 milyon euro'
Sputnik Türkiye
Kulübün mali sıkıntılardan kurtulması için çalıştıklarını ifade eden Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak, tahmini 30-35 milyon euro olan kulüp borçlarının... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T01:51+0300
2025-02-27T01:51+0300
2025-02-27T02:02+0300
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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Şubat'ta taraftar liderleriyle istişare toplantısı düzenlediklerini belirtti.Sancak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Kulüp borçlarının ödenmesinin önü açılırsa (tahmini 30-35 milyon euro) Adana Demirspor Kulübü tekrar dernek statüsüne geçirilecektir. Adana'nın ve yönetimin güç birliği ile derneğe toplanacak tutarın Adana Demirspor'un borçlarında ve gelecekte daha güçlü bir şekilde Süper Lig'e çıkması için kullanılması kararı alınmıştır" diyen Murat Sancak, 'ilgili borç tutarı toplanması halinde şirket hisselerini derneğe devredeceğini ya da toplandığı tutar kadar hisse oranına göre derneğe hisse devri yapacağını ve borç haricinde herhangi bir talebinin olmayacağını' taahhüt etti.'Maddi ve manevi yaptığım bütün fedakarlıklar Adana Demirspor için feda olsun'Sancak açıklamasına şöyle devam etti:
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adana demirspor, murat sancak, süper lig, adana
adana demirspor, murat sancak, süper lig, adana
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak'tan destek çağrısı: '30-35 milyon euro'
01:51 27.02.2025 (güncellendi: 02:02 27.02.2025)
Kulübün mali sıkıntılardan kurtulması için çalıştıklarını ifade eden Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak, tahmini 30-35 milyon euro olan kulüp borçlarının ödenmesinin önünün açılmasına vurgu yaptı.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Şubat'ta taraftar liderleriyle istişare toplantısı düzenlediklerini belirtti.
Sancak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Toplantıda önemli olanın sadece Adana Demirspor olduğu vurgulandı ve atılacak adımlar konusunda görüş birliğine varıldı. Adana Demirspor Kulübü Derneği adına yeni oluşturulacak yetkili danışma kurulu, bu süreci yönetecektir. Toplanan paraların yetkileri danışma kurulunda olacak ve benimle istişare ederek kulübün acil borçlarının ödenmesinde ve tahtanın açılması için kullanılacaktır."
"Kulüp borçlarının ödenmesinin önü açılırsa (tahmini 30-35 milyon euro) Adana Demirspor Kulübü tekrar dernek statüsüne geçirilecektir. Adana'nın ve yönetimin güç birliği ile derneğe toplanacak tutarın Adana Demirspor'un borçlarında ve gelecekte daha güçlü bir şekilde Süper Lig'e çıkması için kullanılması kararı alınmıştır" diyen Murat Sancak, 'ilgili borç tutarı toplanması halinde şirket hisselerini derneğe devredeceğini ya da toplandığı tutar kadar hisse oranına göre derneğe hisse devri yapacağını ve borç haricinde herhangi bir talebinin olmayacağını' taahhüt etti.
'Maddi ve manevi yaptığım bütün fedakarlıklar Adana Demirspor için feda olsun'
Sancak açıklamasına şöyle devam etti:
Maddi ve manevi yaptığım bütün fedakarlıklar Adana Demirspor için feda olsun. Adana'nın tüm dinamiklerini elini taşın altına koymalarını ve Adana şehrine ait olan bu kulübe sahip çıkmalarını ümit ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."