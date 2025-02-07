https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/new-yorkta-kus-gribi-panigi-tavuk-satisi-1-haftaligina-yasaklandi-1093476192.html
New York'ta kuş gribi paniği: Tavuk satışı 1 haftalığına yasaklandı
New York'ta kuş gribi paniği: Tavuk satışı 1 haftalığına yasaklandı
Sputnik Türkiye
ABD'nin New York Eyalet Valisi Kathy Hochul, Cuma günü New York City, Westchester, Suffolk ve Nassau ilçelerindeki tüm canlı kanatlı hayvan pazarlarının 5 gün... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T19:42+0300
2025-02-07T19:42+0300
2025-02-07T19:42+0300
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Kuş gribinin tespit edilmesinin ardından New York'ta pazarda tavuk eti satışı 1 hafta askıya alındı.Valilik açıklamasına göre, New York City, Westchester ve Long Island'daki canlı kanatlı hayvan pazarı sahiplerinin tüm envanterlerini satıp, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini tamamladıktan sonra beş gün boyunca yerlerini kapatması gerektiği ifade edildi. Vali Hochul, “En büyük önceliğim her zaman New Yorkluları güvende tutmak olacak ve devlet ajanslarımızı, halkın sağlığını tehdit etmemek için gereken tüm önlemleri almak için tüm kaynakları kullanmaya yönlendirdim” dedi. Cuma günü itibariyle, canlı kanatlı hayvan pazarlarından tavuk eti satışının yasaklandığı belirtildi. Son dönemde kuş gribinin artışı, ülke genelinde yumurta fiyatlarının yükselmesine ve tedarik sıkıntılarına yol açmıştı.Kuş gribi nedir?Kuş gribi, influenza A virüsünün kuşlar arasında yayılabilen bir türü olarak bilinir. Özellikle tavuklar, ördekler ve diğer kanatlı hayvanlarda enfeksiyonlara yol açar. İnsanlar için de tehlikeli olabilen bazı kuş gribi türleri, nadiren insanlara bulaşabilir ve ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölüme yol açabilir. Kuş gribinin en tehlikeli türlerinden H5N1 kanatlı hayvanların dışkıları, tüyleri ve sekresyonlarıyla teması sonucu yayılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/abdde-kus-gribinden-ilk-olum-yasandi-cig-sut-ve-yiyeceklerden-kacinin-1092405016.html
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new york, abd, tavuk, tavuk çiftliği, kuş gribi, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, h1n1, virüs
new york, abd, tavuk, tavuk çiftliği, kuş gribi, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, h1n1, virüs
New York'ta kuş gribi paniği: Tavuk satışı 1 haftalığına yasaklandı
ABD'nin New York Eyalet Valisi Kathy Hochul, Cuma günü New York City, Westchester, Suffolk ve Nassau ilçelerindeki tüm canlı kanatlı hayvan pazarlarının 5 gün boyunca kapatılmasını emretti. Kararın, Queens, Bronx ve Brooklyn'deki yedi canlı kanatlı hayvan pazarında geçen hafta kuş gribinin tespit edilmesinin ardından alındığı kaydedildi.
Kuş gribinin tespit edilmesinin ardından New York'ta pazarda tavuk eti satışı 1 hafta askıya alındı.
Valilik açıklamasına göre, New York City, Westchester ve Long Island'daki canlı kanatlı hayvan pazarı sahiplerinin tüm envanterlerini satıp, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini tamamladıktan sonra beş gün boyunca yerlerini kapatması gerektiği ifade edildi. Vali Hochul, “En büyük önceliğim her zaman New Yorkluları güvende tutmak olacak ve devlet ajanslarımızı, halkın sağlığını tehdit etmemek için gereken tüm önlemleri almak için tüm kaynakları kullanmaya yönlendirdim” dedi. Cuma günü itibariyle, canlı kanatlı hayvan pazarlarından tavuk eti satışının yasaklandığı belirtildi. Son dönemde kuş gribinin artışı, ülke genelinde yumurta fiyatlarının yükselmesine ve tedarik sıkıntılarına yol açmıştı.
Kuş gribi, influenza A virüsünün kuşlar arasında yayılabilen bir türü olarak bilinir. Özellikle tavuklar, ördekler ve diğer kanatlı hayvanlarda enfeksiyonlara yol açar. İnsanlar için de tehlikeli olabilen bazı kuş gribi türleri, nadiren insanlara bulaşabilir ve ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölüme yol açabilir. Kuş gribinin en tehlikeli türlerinden H5N1 kanatlı hayvanların dışkıları, tüyleri ve sekresyonlarıyla teması sonucu yayılabilir.