New York'ta kuş gribi paniği: Tavuk satışı 1 haftalığına yasaklandı

Türkiye
Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklandı: 9 sanığa müebbet hapis cezası verildi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem sonrası 158 inşaat işçisi öldü: ‘Müteahhitlere yapılan zaman baskısı işçiler üzerinde baskıyı artırıyor’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
53 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 şubat depremlerinde kimler yargılandı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: “Depremlerin afete dönüşmemesi için yetkin kişilerin yönetimde olması gerekiyor”
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
6 Şubat Depremlerinde kaybettiklerimizi anıyoruz
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka girişimlerini destekleyen bir oluşum: Yapay zeka fabrikası
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi Perinçek: Ege’deki depremlerin nedeni Akdeniz’in Girit adasının altına dalması
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Türkiye’nin en acı günlerinden: 6 Şubat Depremlerinde neler yaşandı?
17:39
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
18:15
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
USAID tarafından para alan isimler kimler?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 10 yılda antidepresan kullanımı yüzde 67 arttı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Egemen Gürcün: ‘Anne Bakiye’ye verilen cezalar, iddianame ve mütalaaya uygun bir şekilde verildi’
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Kafelerde ‘masa ücreti’ uygulaması: ‘Özellikle öğrencileri zorlayacak’
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:26
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/new-yorkta-kus-gribi-panigi-tavuk-satisi-1-haftaligina-yasaklandi-1093476192.html
New York'ta kuş gribi paniği: Tavuk satışı 1 haftalığına yasaklandı
New York'ta kuş gribi paniği: Tavuk satışı 1 haftalığına yasaklandı
Sputnik Türkiye
ABD'nin New York Eyalet Valisi Kathy Hochul, Cuma günü New York City, Westchester, Suffolk ve Nassau ilçelerindeki tüm canlı kanatlı hayvan pazarlarının 5 gün... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T19:42+0300
2025-02-07T19:42+0300
dünya
new york
abd
tavuk
tavuk çiftliği
kuş gribi
hastalık
bulaşıcı hastalık
kronik hastalık
salgın hastalık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/0a/1043194079_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9ce9529ac5681c4271149d628e5d1133.jpg
Kuş gribinin tespit edilmesinin ardından New York'ta pazarda tavuk eti satışı 1 hafta askıya alındı.Valilik açıklamasına göre, New York City, Westchester ve Long Island'daki canlı kanatlı hayvan pazarı sahiplerinin tüm envanterlerini satıp, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini tamamladıktan sonra beş gün boyunca yerlerini kapatması gerektiği ifade edildi. Vali Hochul, “En büyük önceliğim her zaman New Yorkluları güvende tutmak olacak ve devlet ajanslarımızı, halkın sağlığını tehdit etmemek için gereken tüm önlemleri almak için tüm kaynakları kullanmaya yönlendirdim” dedi. Cuma günü itibariyle, canlı kanatlı hayvan pazarlarından tavuk eti satışının yasaklandığı belirtildi. Son dönemde kuş gribinin artışı, ülke genelinde yumurta fiyatlarının yükselmesine ve tedarik sıkıntılarına yol açmıştı.Kuş gribi nedir?Kuş gribi, influenza A virüsünün kuşlar arasında yayılabilen bir türü olarak bilinir. Özellikle tavuklar, ördekler ve diğer kanatlı hayvanlarda enfeksiyonlara yol açar. İnsanlar için de tehlikeli olabilen bazı kuş gribi türleri, nadiren insanlara bulaşabilir ve ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölüme yol açabilir. Kuş gribinin en tehlikeli türlerinden H5N1 kanatlı hayvanların dışkıları, tüyleri ve sekresyonlarıyla teması sonucu yayılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/abdde-kus-gribinden-ilk-olum-yasandi-cig-sut-ve-yiyeceklerden-kacinin-1092405016.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/0a/1043194079_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_a525228cebf2a373cf41e6f21c66694d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
new york, abd, tavuk, tavuk çiftliği, kuş gribi, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, h1n1, virüs
new york, abd, tavuk, tavuk çiftliği, kuş gribi, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, h1n1, virüs

New York'ta kuş gribi paniği: Tavuk satışı 1 haftalığına yasaklandı

19:42 07.02.2025
© AAKanatlı - tavuk
Kanatlı - tavuk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA
Abone ol
ABD'nin New York Eyalet Valisi Kathy Hochul, Cuma günü New York City, Westchester, Suffolk ve Nassau ilçelerindeki tüm canlı kanatlı hayvan pazarlarının 5 gün boyunca kapatılmasını emretti. Kararın, Queens, Bronx ve Brooklyn'deki yedi canlı kanatlı hayvan pazarında geçen hafta kuş gribinin tespit edilmesinin ardından alındığı kaydedildi.
Kuş gribinin tespit edilmesinin ardından New York'ta pazarda tavuk eti satışı 1 hafta askıya alındı.
Valilik açıklamasına göre, New York City, Westchester ve Long Island'daki canlı kanatlı hayvan pazarı sahiplerinin tüm envanterlerini satıp, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini tamamladıktan sonra beş gün boyunca yerlerini kapatması gerektiği ifade edildi. Vali Hochul, “En büyük önceliğim her zaman New Yorkluları güvende tutmak olacak ve devlet ajanslarımızı, halkın sağlığını tehdit etmemek için gereken tüm önlemleri almak için tüm kaynakları kullanmaya yönlendirdim” dedi. Cuma günü itibariyle, canlı kanatlı hayvan pazarlarından tavuk eti satışının yasaklandığı belirtildi. Son dönemde kuş gribinin artışı, ülke genelinde yumurta fiyatlarının yükselmesine ve tedarik sıkıntılarına yol açmıştı.

Kuş gribi nedir?

Kuş gribi, influenza A virüsünün kuşlar arasında yayılabilen bir türü olarak bilinir. Özellikle tavuklar, ördekler ve diğer kanatlı hayvanlarda enfeksiyonlara yol açar. İnsanlar için de tehlikeli olabilen bazı kuş gribi türleri, nadiren insanlara bulaşabilir ve ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölüme yol açabilir. Kuş gribinin en tehlikeli türlerinden H5N1 kanatlı hayvanların dışkıları, tüyleri ve sekresyonlarıyla teması sonucu yayılabilir.
Kuş gribi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
DÜNYA
ABD'de kuş gribinden ilk ölüm yaşandı: 'Çiğ süt ve yiyeceklerden kaçının'
6 Ocak, 23:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала