https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/yskdan-tekrar-secim-karari-sanliurfanin-5-mahallesi-sandik-basina-gidecek-1094014353.html

YSK'dan tekrar seçim kararı: Şanlıurfa'nın 5 mahallesi sandık başına gidecek

YSK'dan tekrar seçim kararı: Şanlıurfa'nın 5 mahallesi sandık başına gidecek

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde muhtar seçilen 5 kişinin mazbataları, seçilmeye engel mahkumiyet kararları... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

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31 Mart 2024 seçimlerinde muhtar seçilen 5 kişinin mazbataları, seçilmeye engel mahkumiyet kararları nedeniyle iptal edildi.Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenen Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 5 kişinin seçilmeye engel mahkumiyet kararları olduğu açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan karar doğrultusunda, söz konusu mahallelerde 1 Haziran 2025 Pazar günü yeniden seçim yapılacağı açıklandı.Bozova Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yüksek Seçim Kurulu tarafından 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde Bozova ilçemizde Aylan, Karacaören, Karakaş, Koçveran ve Narsait mahallelerinin muhtarlarının, haklarında seçilmeye engel teşkil eden mahkumiyet kararları bulunduğu anlaşıldı. Kurul’un 2025/67 sayılı kararıyla ilgili mahalle muhtarlarının mazbataları iptal edilmiş ve boşalan muhtarlıklar için 1 Haziran 2025 Pazar günü seçim yapılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/chpde-on-secim-icin-imamogluna-116-imza-verildi-1093877070.html

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