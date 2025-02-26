https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/yskdan-tekrar-secim-karari-sanliurfanin-5-mahallesi-sandik-basina-gidecek-1094014353.html
YSK'dan tekrar seçim kararı: Şanlıurfa'nın 5 mahallesi sandık başına gidecek
YSK'dan tekrar seçim kararı: Şanlıurfa'nın 5 mahallesi sandık başına gidecek
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde muhtar seçilen 5 kişinin mazbataları, seçilmeye engel mahkumiyet kararları... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T20:34+0300
2025-02-26T20:34+0300
2025-02-26T20:34+0300
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seçim yasası
seçim barajı
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genel seçim
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31 Mart 2024 seçimlerinde muhtar seçilen 5 kişinin mazbataları, seçilmeye engel mahkumiyet kararları nedeniyle iptal edildi.Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenen Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 5 kişinin seçilmeye engel mahkumiyet kararları olduğu açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan karar doğrultusunda, söz konusu mahallelerde 1 Haziran 2025 Pazar günü yeniden seçim yapılacağı açıklandı.Bozova Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yüksek Seçim Kurulu tarafından 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde Bozova ilçemizde Aylan, Karacaören, Karakaş, Koçveran ve Narsait mahallelerinin muhtarlarının, haklarında seçilmeye engel teşkil eden mahkumiyet kararları bulunduğu anlaşıldı. Kurul’un 2025/67 sayılı kararıyla ilgili mahalle muhtarlarının mazbataları iptal edilmiş ve boşalan muhtarlıklar için 1 Haziran 2025 Pazar günü seçim yapılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/chpde-on-secim-icin-imamogluna-116-imza-verildi-1093877070.html
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ysk, seçim, erken seçim, seçim yasası, seçim barajı, genel seçim, ön seçim, genel seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, yerel seçim, muhtar, muhtar adayı
ysk, seçim, erken seçim, seçim yasası, seçim barajı, genel seçim, ön seçim, genel seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, yerel seçim, muhtar, muhtar adayı
YSK'dan tekrar seçim kararı: Şanlıurfa'nın 5 mahallesi sandık başına gidecek
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde muhtar seçilen 5 kişinin mazbataları, seçilmeye engel mahkumiyet kararları bulunduğu gerekçesiyle iptal edildi. YSK kararı doğrultusunda, Aylan, Karacaören, Karakaş, Koçveran ve Narsait mahallelerinde 1 Haziran 2025 Pazar günü yeniden seçim yapılacağı açıklandı.
31 Mart 2024 seçimlerinde muhtar seçilen 5 kişinin mazbataları, seçilmeye engel mahkumiyet kararları nedeniyle iptal edildi.
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenen Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 5 kişinin seçilmeye engel mahkumiyet kararları olduğu açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan karar doğrultusunda, söz konusu mahallelerde 1 Haziran 2025 Pazar günü yeniden seçim yapılacağı açıklandı.
Bozova Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yüksek Seçim Kurulu tarafından 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde Bozova ilçemizde Aylan, Karacaören, Karakaş, Koçveran ve Narsait mahallelerinin muhtarlarının, haklarında seçilmeye engel teşkil eden mahkumiyet kararları bulunduğu anlaşıldı. Kurul’un 2025/67 sayılı kararıyla ilgili mahalle muhtarlarının mazbataları iptal edilmiş ve boşalan muhtarlıklar için 1 Haziran 2025 Pazar günü seçim yapılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.