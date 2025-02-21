https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/chpde-on-secim-icin-imamogluna-116-imza-verildi-1093877070.html
CHP'de ön seçim için İmamoğlu'na 116 imza verildi
CHP'de ön seçim için İmamoğlu'na 116 imza verildi
Sputnik Türkiye
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'li 116 milletvekilinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için oy verdiğini açıkladı. 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T18:18+0300
2025-02-21T18:18+0300
2025-02-21T18:18+0300
politika
gökhan günaydın
dursun çiçek
ekrem imamoğlu
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
chp
cumhurbaşkanlığı adayı
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime yönelik, CHP'li 116 milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için imza verdiğini açıkladı. Aday belirlenmesi için CHP'li milletvekillerinin imzalarını verdiğini ve Genel Merkez'e bu çerçevede çeşitli başvuruların geldiğini ifade eden Günaydın, "21 Şubat saat 17.00 itibarıyla, yani 5 günlük sürenin dolmasından sonra, CHP grubundan 116 milletvekili arkadaşımız, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun CHP cumhurbaşkanı aday adayı olması yönünde imza kullanmışlardır." diye konuştu. İmza ve başvuru süreçlerinin sona erdiğini aktaran Günaydın, "28 Şubat'a kadar tüm örgütümüzde üye kayıtları devam etmektedir. Bu işlemler de bittikten sonra yönerge uyarınca hazırlanacak kurullar ve listeler geçerli olacak ve 23 Mart 2025 Pazar günü cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesine yönelik ön seçim süreci yürütülecektir." dedi.Elindeki 116 milletvekilinin imzasının yer aldığı zarfı gösteren Günaydın, imzaları CHP Genel Merkezi'ne göndereceğini belirtti.Dursun Çiçek'le ilgili soruyu yanıtladıBir gazetecinin, ön seçimde aday olmak istediğini açıklayan eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in kaç imza topladığına ilişkin sorusu üzerine Günaydın, "Kendisinin bize ulaşmış bir imzası yok." yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/chpde-on-secim-dursun-cicek-imza-toplamayi-birakti-1093872672.html
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gökhan günaydın, dursun çiçek, ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), chp, cumhurbaşkanlığı adayı
gökhan günaydın, dursun çiçek, ekrem imamoğlu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), chp, cumhurbaşkanlığı adayı
CHP'de ön seçim için İmamoğlu'na 116 imza verildi
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'li 116 milletvekilinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için oy verdiğini açıkladı.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime yönelik, CHP'li 116 milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için imza verdiğini açıkladı.
Aday belirlenmesi için CHP'li milletvekillerinin imzalarını verdiğini ve Genel Merkez'e bu çerçevede çeşitli başvuruların geldiğini ifade eden Günaydın, "21 Şubat saat 17.00 itibarıyla, yani 5 günlük sürenin dolmasından sonra, CHP grubundan 116 milletvekili arkadaşımız, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun CHP cumhurbaşkanı aday adayı olması yönünde imza kullanmışlardır." diye konuştu. İmza ve başvuru süreçlerinin sona erdiğini aktaran Günaydın, "28 Şubat'a kadar tüm örgütümüzde üye kayıtları devam etmektedir. Bu işlemler de bittikten sonra yönerge uyarınca hazırlanacak kurullar ve listeler geçerli olacak ve 23 Mart 2025 Pazar günü cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesine yönelik ön seçim süreci yürütülecektir." dedi.
Elindeki 116 milletvekilinin imzasının yer aldığı zarfı gösteren Günaydın, imzaları CHP Genel Merkezi'ne göndereceğini belirtti.
Dursun Çiçek'le ilgili soruyu yanıtladı
Bir gazetecinin, ön seçimde aday olmak istediğini açıklayan eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in kaç imza topladığına ilişkin sorusu üzerine Günaydın, "Kendisinin bize ulaşmış bir imzası yok." yanıtını verdi.