https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/arac-muayene-istasyonlarinda-yeni-donem-muayene-ucretleri-ne-kadar-olacak-ucretsiz-hizmetler-1093987861.html

Araç muayene istasyonlarında yeni dönem: Muayene ücretleri ne kadar olacak? Ücretsiz hizmetler hangileri?

Araç muayene istasyonlarında yeni dönem: Muayene ücretleri ne kadar olacak? Ücretsiz hizmetler hangileri?

Sputnik Türkiye

Türkiye'deki araç muayene istasyonları için 20 yıllık yeni dönem başlıyor. 2027-2047 yıllarını kapsayan süreç için yapılan özelleştirme ihalesinde 1 milyar 720... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T07:57+0300

2025-02-26T07:57+0300

2025-02-26T07:57+0300

ekonomi̇

avrupa birliği

özelleştirme i̇daresi başkanlığı (öi̇b)

ortak girişim grubu

araç

araç muayene

muayene

araba

otomobil

otomotiv

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Türkiye'de 31 milyondan fazla aracın düzenli olarak muayeneden geçmesi gerekiyor. 2007 yılında özel sektör iş birliğiyle başlayan sistem, 2027’de süresi dolacak mevcut sözleşmelerin ardından yeni iş ortaklarıyla devam edecek.📌 Yeni ihale süreci tamamlandı ve en yüksek teklif belli oldu.📌 Özelleştirme, kamu hizmetlerinde kesintisiz geçiş sağlayacak.📌 Avrupa standartlarında muayene hizmeti sunulacak.1 milyar 720 milyon dolarlık teklifÖzelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihalede, MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ - Itversia Gestion S.L. - Opus Group AB - VTV Norte SA) iki bölge için toplam 1 milyar 720 milyon dolarlık teklif verdi.📌 1. bölge için 830 milyon dolar, 2. bölge için 890 milyon dolar teklif edildi.📌 Sözleşmelerin imzalanması için Rekabet Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve Danıştay onayı bekleniyor.📌 20 yıllık süreçte kamuya aktarılacak pay, ilk 3 yıl %30, sonraki 7 yıl %40, son 10 yıl ise %50 olacak.Araç muayenesinde ücretsiz çağrı merkezi kuruluyorYeni dönemde vatandaşların randevu alma, muayene süreçleri ve şikayetleri için ücretsiz çağrı merkezi devreye girecek.📌 Vatandaşlar şikayet ve taleplerini anında iletebilecek.📌 Randevu sistemi daha kolay ve erişilebilir hale getirilecek.📌 Muayene süreçleri hızlandırılacak, bekleme süreleri kısaltılacak.Muayene ücretleri ve yeni hizmetler📌 Otomobil muayene ücreti şu an 2.620 TL, her yıl enflasyon bazlı güncellenecek.📌 Muayene ücreti ödemeleri kredi kartı ve dijital yöntemlerle yapılabilecek, ek komisyon ücreti alınmayacak.📌 Yeni dönemde istasyonlara elektrikli araç şarj noktaları, ATM ve kafeteryalar eklenecek.Avrupa standartlarında araç muayene hizmeti📌 2027’den itibaren Türkiye genelinde toplam 249 sabit istasyon, 10 motosiklet istasyonu ve 93 seyyar istasyon hizmete girecek.📌 Araç muayene hizmetleri özel sektör eliyle yürütülecek ve kamu bütçesine yük oluşturmayacak.📌 İlerleyen yıllarda artan araç sayısına göre yeni istasyonlar açılabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/meteorolojiden-turkiyenin-dort-bir-yaninda-son-dakika-hava-durumu-alarmi-goz-gozu-gormeyecek-1093986124.html

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