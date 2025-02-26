https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/arac-muayene-istasyonlarinda-yeni-donem-muayene-ucretleri-ne-kadar-olacak-ucretsiz-hizmetler-1093987861.html
Araç muayene istasyonlarında yeni dönem: Muayene ücretleri ne kadar olacak? Ücretsiz hizmetler hangileri?
Araç muayene istasyonlarında yeni dönem: Muayene ücretleri ne kadar olacak? Ücretsiz hizmetler hangileri?
Sputnik Türkiye
Türkiye'deki araç muayene istasyonları için 20 yıllık yeni dönem başlıyor. 2027-2047 yıllarını kapsayan süreç için yapılan özelleştirme ihalesinde 1 milyar 720... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T07:57+0300
2025-02-26T07:57+0300
2025-02-26T07:57+0300
ekonomi̇
avrupa birliği
özelleştirme i̇daresi başkanlığı (öi̇b)
ortak girişim grubu
araç
araç muayene
muayene
araba
otomobil
otomotiv
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Türkiye'de 31 milyondan fazla aracın düzenli olarak muayeneden geçmesi gerekiyor. 2007 yılında özel sektör iş birliğiyle başlayan sistem, 2027’de süresi dolacak mevcut sözleşmelerin ardından yeni iş ortaklarıyla devam edecek.📌 Yeni ihale süreci tamamlandı ve en yüksek teklif belli oldu.📌 Özelleştirme, kamu hizmetlerinde kesintisiz geçiş sağlayacak.📌 Avrupa standartlarında muayene hizmeti sunulacak.1 milyar 720 milyon dolarlık teklifÖzelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihalede, MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ - Itversia Gestion S.L. - Opus Group AB - VTV Norte SA) iki bölge için toplam 1 milyar 720 milyon dolarlık teklif verdi.📌 1. bölge için 830 milyon dolar, 2. bölge için 890 milyon dolar teklif edildi.📌 Sözleşmelerin imzalanması için Rekabet Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve Danıştay onayı bekleniyor.📌 20 yıllık süreçte kamuya aktarılacak pay, ilk 3 yıl %30, sonraki 7 yıl %40, son 10 yıl ise %50 olacak.Araç muayenesinde ücretsiz çağrı merkezi kuruluyorYeni dönemde vatandaşların randevu alma, muayene süreçleri ve şikayetleri için ücretsiz çağrı merkezi devreye girecek.📌 Vatandaşlar şikayet ve taleplerini anında iletebilecek.📌 Randevu sistemi daha kolay ve erişilebilir hale getirilecek.📌 Muayene süreçleri hızlandırılacak, bekleme süreleri kısaltılacak.Muayene ücretleri ve yeni hizmetler📌 Otomobil muayene ücreti şu an 2.620 TL, her yıl enflasyon bazlı güncellenecek.📌 Muayene ücreti ödemeleri kredi kartı ve dijital yöntemlerle yapılabilecek, ek komisyon ücreti alınmayacak.📌 Yeni dönemde istasyonlara elektrikli araç şarj noktaları, ATM ve kafeteryalar eklenecek.Avrupa standartlarında araç muayene hizmeti📌 2027’den itibaren Türkiye genelinde toplam 249 sabit istasyon, 10 motosiklet istasyonu ve 93 seyyar istasyon hizmete girecek.📌 Araç muayene hizmetleri özel sektör eliyle yürütülecek ve kamu bütçesine yük oluşturmayacak.📌 İlerleyen yıllarda artan araç sayısına göre yeni istasyonlar açılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/meteorolojiden-turkiyenin-dort-bir-yaninda-son-dakika-hava-durumu-alarmi-goz-gozu-gormeyecek-1093986124.html
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Araç muayene istasyonlarında yeni dönem: Muayene ücretleri ne kadar olacak? Ücretsiz hizmetler hangileri?
Türkiye'deki araç muayene istasyonları için 20 yıllık yeni dönem başlıyor. 2027-2047 yıllarını kapsayan süreç için yapılan özelleştirme ihalesinde 1 milyar 720 milyon dolarlık rekor teklif geldi. Yeni dönemde, Avrupa Birliği standartlarında hizmet verilecek, çağrı merkezi kurulacak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulacak.
Türkiye'de 31 milyondan fazla aracın düzenli olarak muayeneden geçmesi gerekiyor. 2007 yılında özel sektör iş birliğiyle başlayan sistem, 2027’de süresi dolacak mevcut sözleşmelerin ardından yeni iş ortaklarıyla devam edecek.
📌 Yeni ihale süreci tamamlandı ve en yüksek teklif belli oldu.
📌 Özelleştirme, kamu hizmetlerinde kesintisiz geçiş sağlayacak.
📌 Avrupa standartlarında muayene hizmeti sunulacak.
1 milyar 720 milyon dolarlık teklif
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihalede, MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ - Itversia Gestion S.L. - Opus Group AB - VTV Norte SA) iki bölge için toplam 1 milyar 720 milyon dolarlık teklif verdi.
📌 1. bölge için 830 milyon dolar, 2. bölge için 890 milyon dolar teklif edildi.
📌 Sözleşmelerin imzalanması için Rekabet Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve Danıştay onayı bekleniyor.
📌 20 yıllık süreçte kamuya aktarılacak pay, ilk 3 yıl %30, sonraki 7 yıl %40, son 10 yıl ise %50 olacak.
Araç muayenesinde ücretsiz çağrı merkezi kuruluyor
Yeni dönemde vatandaşların randevu alma, muayene süreçleri ve şikayetleri için ücretsiz çağrı merkezi devreye girecek.
📌 Vatandaşlar şikayet ve taleplerini anında iletebilecek.
📌 Randevu sistemi daha kolay ve erişilebilir hale getirilecek.
📌 Muayene süreçleri hızlandırılacak, bekleme süreleri kısaltılacak.
Muayene ücretleri ve yeni hizmetler
📌 Otomobil muayene ücreti şu an 2.620 TL, her yıl enflasyon bazlı güncellenecek.
📌 Muayene ücreti ödemeleri kredi kartı ve dijital yöntemlerle yapılabilecek, ek komisyon ücreti alınmayacak.
📌 Yeni dönemde istasyonlara elektrikli araç şarj noktaları, ATM ve kafeteryalar eklenecek.
Avrupa standartlarında araç muayene hizmeti
📌 2027’den itibaren Türkiye genelinde toplam 249 sabit istasyon, 10 motosiklet istasyonu ve 93 seyyar istasyon hizmete girecek.
📌 Araç muayene hizmetleri özel sektör eliyle yürütülecek ve kamu bütçesine yük oluşturmayacak.
📌 İlerleyen yıllarda artan araç sayısına göre yeni istasyonlar açılabilecek.