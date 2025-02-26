https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/uzmanlar-acikladi-kalorifer-onundeki-perde-isiyi-etkiler-mi-1094014477.html

Uzmanlar açıkladı: Kalorifer önündeki perde ısıyı etkiler mi?

Uzmanlar açıkladı: Kalorifer önündeki perde ısıyı etkiler mi?

Sputnik Türkiye

Kış aylarında kaloriferlerin önünün perdeyle kapatılması, ısı yalıtımını engelleyerek enerji kaybına neden oluyor ve ortam sıcaklığını 2-3 derece düşürüyor... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T21:01+0300

2025-02-26T21:01+0300

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Uzmanlar, kış aylarında kaloriferlerin önünün perdeyle kapatılmasının ısı yalıtımını engellediğini açıkladı.Kış aylarının gelmesiyle birlikte evlerde kombiler ve kaloriferler yanmaya başlarken, enerji tasarrufu sağlamak isteyenler çeşitli yöntemlere başvuruyor. Ancak yıllardır tartışılan bir konu olan 'kaloriferin önünün perdeyle kapatılması' yönteminin hata olduğu açıklandı. Yapılan termal ısı ölçümleri ve uzman görüşleri, bu yöntemin ısı verimliliğini düşürdüğünü ve enerji kaybına neden olduğunu ortaya koydu.Kanal D Ana Haber’de yer alan habere göre, kaloriferin önünün perdeyle kapatılması, ısının odaya eşit şekilde yayılmasını engelliyor. Makine Mühendisi Yücel Baran, yaptığı açıklamada, perdenin ısı yalıtımını büyük ölçüde engellediğini belirtti. Baran "Perde, kaloriferden çıkan sıcak havanın odanın tamamına yayılmasını önlüyor. Isı, perdenin içinde hapsoluyor ve enerjisini kaybediyor. Bu durum, ortam sıcaklığının 2-3 derece düşmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.Enerji tasarrufu için nelere dikkat edilmeli?Uzmanlar, kış aylarında enerji tasarrufu sağlamak isteyenlere şu önerilerde bulunuyor:

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