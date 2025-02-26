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Uzmanlar açıkladı: Kalorifer önündeki perde ısıyı etkiler mi?
Uzmanlar açıkladı: Kalorifer önündeki perde ısıyı etkiler mi?
Sputnik Türkiye
Kış aylarında kaloriferlerin önünün perdeyle kapatılması, ısı yalıtımını engelleyerek enerji kaybına neden oluyor ve ortam sıcaklığını 2-3 derece düşürüyor... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
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ısırma
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kalorifer
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Uzmanlar, kış aylarında kaloriferlerin önünün perdeyle kapatılmasının ısı yalıtımını engellediğini açıkladı.Kış aylarının gelmesiyle birlikte evlerde kombiler ve kaloriferler yanmaya başlarken, enerji tasarrufu sağlamak isteyenler çeşitli yöntemlere başvuruyor. Ancak yıllardır tartışılan bir konu olan 'kaloriferin önünün perdeyle kapatılması' yönteminin hata olduğu açıklandı. Yapılan termal ısı ölçümleri ve uzman görüşleri, bu yöntemin ısı verimliliğini düşürdüğünü ve enerji kaybına neden olduğunu ortaya koydu.Kanal D Ana Haber’de yer alan habere göre, kaloriferin önünün perdeyle kapatılması, ısının odaya eşit şekilde yayılmasını engelliyor. Makine Mühendisi Yücel Baran, yaptığı açıklamada, perdenin ısı yalıtımını büyük ölçüde engellediğini belirtti. Baran "Perde, kaloriferden çıkan sıcak havanın odanın tamamına yayılmasını önlüyor. Isı, perdenin içinde hapsoluyor ve enerjisini kaybediyor. Bu durum, ortam sıcaklığının 2-3 derece düşmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.Enerji tasarrufu için nelere dikkat edilmeli?Uzmanlar, kış aylarında enerji tasarrufu sağlamak isteyenlere şu önerilerde bulunuyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/ankarada-dogalgaz-faciasi-ayni-aileden-3-kisi-hayatini-kaybetti-1093981182.html
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ısı, ısırma, ısıya dayanıklı kumaş, soğuk ısırıması, ısınma sorunu, kalorifer, soba, klima, ev, ev sahibi , ev sahipliği, ev işi, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz yatağı
ısı, ısırma, ısıya dayanıklı kumaş, soğuk ısırıması, ısınma sorunu, kalorifer, soba, klima, ev, ev sahibi , ev sahipliği, ev işi, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz yatağı

Uzmanlar açıkladı: Kalorifer önündeki perde ısıyı etkiler mi?

21:01 26.02.2025
© Sputnik / Maria DevakhinaPetek * Kalorifer - ısınma - ısıtma
Petek * Kalorifer - ısınma - ısıtma - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© Sputnik / Maria Devakhina
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Kış aylarında kaloriferlerin önünün perdeyle kapatılması, ısı yalıtımını engelleyerek enerji kaybına neden oluyor ve ortam sıcaklığını 2-3 derece düşürüyor. Uzmanlar, perdelerin kaldırılmasını veya daha kısa perdelerin tercih edilmesini önererek, perdenin ısıyı hapsederek odanın tamamına yayılmasını engellediğini ortaya koydu.
Uzmanlar, kış aylarında kaloriferlerin önünün perdeyle kapatılmasının ısı yalıtımını engellediğini açıkladı.
Kış aylarının gelmesiyle birlikte evlerde kombiler ve kaloriferler yanmaya başlarken, enerji tasarrufu sağlamak isteyenler çeşitli yöntemlere başvuruyor. Ancak yıllardır tartışılan bir konu olan 'kaloriferin önünün perdeyle kapatılması' yönteminin hata olduğu açıklandı. Yapılan termal ısı ölçümleri ve uzman görüşleri, bu yöntemin ısı verimliliğini düşürdüğünü ve enerji kaybına neden olduğunu ortaya koydu.
Kanal D Ana Haber’de yer alan habere göre, kaloriferin önünün perdeyle kapatılması, ısının odaya eşit şekilde yayılmasını engelliyor. Makine Mühendisi Yücel Baran, yaptığı açıklamada, perdenin ısı yalıtımını büyük ölçüde engellediğini belirtti. Baran "Perde, kaloriferden çıkan sıcak havanın odanın tamamına yayılmasını önlüyor. Isı, perdenin içinde hapsoluyor ve enerjisini kaybediyor. Bu durum, ortam sıcaklığının 2-3 derece düşmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Enerji tasarrufu için nelere dikkat edilmeli?

Uzmanlar, kış aylarında enerji tasarrufu sağlamak isteyenlere şu önerilerde bulunuyor:
Kaloriferlerin önünü perdeyle kapatmayın.
Daha kısa ve ince perdeler tercih edin.
Radyatörlerin önüne mobilya veya eşya koymayın.
Pencere ve kapılarda yalıtım önlemlerini artırın.
Kombi veya kaloriferlerin bakımlarını düzenli olarak yaptırın.
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