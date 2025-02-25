https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/ankarada-dogalgaz-faciasi-ayni-aileden-3-kisi-hayatini-kaybetti-1093981182.html

Ankara'da doğalgaz faciası: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da doğalgaz faciası: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu. İvedik Caddesi'ndeki evde yaşayan A.A. (72), H.A. (70) ve H.A. (43) isimli... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T19:56+0300

2025-02-25T19:56+0300

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türkiye

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

doğalgaz patlaması

zehirlenme

toplu zehirlenme

kan zehirlenmesi

gaz

doğal gaz

zehirli gaz

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu.İvedik Caddesi Mustafa Kemal Lisesi karşısındaki bir evde yaşayan A.A. (72), H.A. (70) ve H.A. (43) isimli kişilerden uzun süredir haber alınamayınca, endişelenen yakınları durumu polise bildirdi. Savcılık izniyle eve giren ekipler, 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemeler, ölüm nedeninin doğal gaz zehirlenmesi olabileceğini gösterdi. Olay yerinde inceleme yapan Başkentgaz ekipleri, gaz kaçağı olup olmadığını araştırıyor.Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda netleşeceğini belirtti.

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