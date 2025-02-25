https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/ankarada-dogalgaz-faciasi-ayni-aileden-3-kisi-hayatini-kaybetti-1093981182.html
Ankara'da doğalgaz faciası: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da doğalgaz faciası: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu. İvedik Caddesi'ndeki evde yaşayan A.A. (72), H.A. (70) ve H.A. (43) isimli... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T19:56+0300
2025-02-25T19:56+0300
2025-02-25T19:56+0300
türkiye
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
doğalgaz patlaması
zehirlenme
toplu zehirlenme
kan zehirlenmesi
gaz
doğal gaz
zehirli gaz
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu.İvedik Caddesi Mustafa Kemal Lisesi karşısındaki bir evde yaşayan A.A. (72), H.A. (70) ve H.A. (43) isimli kişilerden uzun süredir haber alınamayınca, endişelenen yakınları durumu polise bildirdi. Savcılık izniyle eve giren ekipler, 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemeler, ölüm nedeninin doğal gaz zehirlenmesi olabileceğini gösterdi. Olay yerinde inceleme yapan Başkentgaz ekipleri, gaz kaçağı olup olmadığını araştırıyor.Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda netleşeceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/kocaelideki-dogalgaz-patlamasina-iliskin-aciklama-izinsiz-kazi-hatta-hasar-verildi--1092159727.html
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doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz patlaması, zehirlenme, toplu zehirlenme, kan zehirlenmesi, gaz, doğal gaz, zehirli gaz
doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz patlaması, zehirlenme, toplu zehirlenme, kan zehirlenmesi, gaz, doğal gaz, zehirli gaz
Ankara'da doğalgaz faciası: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu. İvedik Caddesi'ndeki evde yaşayan A.A. (72), H.A. (70) ve H.A. (43) isimli kişilerden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve giren ekipler, 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemelerde, ölüm nedeninin doğal gaz zehirlenmesi olabileceği belirtildi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu.
İvedik Caddesi Mustafa Kemal Lisesi karşısındaki bir evde yaşayan A.A. (72), H.A. (70) ve H.A. (43) isimli kişilerden uzun süredir haber alınamayınca, endişelenen yakınları durumu polise bildirdi. Savcılık izniyle eve giren ekipler, 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemeler, ölüm nedeninin doğal gaz zehirlenmesi olabileceğini gösterdi. Olay yerinde inceleme yapan Başkentgaz ekipleri, gaz kaçağı olup olmadığını araştırıyor.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda netleşeceğini belirtti.