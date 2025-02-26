https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/trump-zelenskiy-nadir-toprak-metalleri-anlasmasini-imzalamak-uzere-cuma-gunu-abdye-gelecek-1094013668.html
Trump: Zelenskiy nadir toprak metalleri anlaşmasını imzalamak üzere cuma günü ABD'ye gelecek
Trump: Zelenskiy nadir toprak metalleri anlaşmasını imzalamak üzere cuma günü ABD'ye gelecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy'nin ABD ziyaretiyle ilgili kesin tarih vererek, cuma günü Washington'da nadir toprak metalleri anlaşmasını... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T19:52+0300
2025-02-26T19:52+0300
2025-02-26T19:52+0300
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abd, vladimir zelenskiy, donald trump, son dakika
abd, vladimir zelenskiy, donald trump, son dakika
Trump: Zelenskiy nadir toprak metalleri anlaşmasını imzalamak üzere cuma günü ABD'ye gelecek
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy'nin ABD ziyaretiyle ilgili kesin tarih vererek, cuma günü Washington'da nadir toprak metalleri anlaşmasını imzalayacaklarını duyurdu.