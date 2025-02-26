https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/trump-zelenskiynin-cuma-gunu-gelecegini-duydum-biz-o-parayi-geri-almak-istiyoruz-1093984090.html
Trump: Zelenskiy’nin cuma günü geleceğini duydum, biz o parayı geri almak istiyoruz
Trump: Zelenskiy’nin cuma günü geleceğini duydum, biz o parayı geri almak istiyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD ziyaretine ilişkin "Cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T00:52+0300
2025-02-26T00:52+0300
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vladimir zelenskiy
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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basına yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin cuma günü Washington'a geleceğinin ifade edilmesi üzerine "Cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle uygundur" dedi.Zelenskiy ile imzalanacak olan nadir toprak metalleri anlaşmasıyla ilgili "Bakın diyoruz... O parayı geri almak istiyoruz" şeklinde konuşan Trump "Bu anlaşmayı benimle birlikte imzalamak istiyor. Bunun önemli bir konu olduğunu anlıyorum, çok büyük bir mesele" ifadesini kullandı.Ukrayna’da barışı koruma gücünün oluşturulması gerektiğini söyleyen Trump, bunun herkesin kabul edeceği bir biçimde olması gerektiğini de ifade etti. ABD Başkanı konuyla ilgili şunları söyledi:Trump, Ukrayna ile yapacakları nadir toprak metalleri anlaşmasından sonra Rusya ile de benzer bir anlaşma yapmak isteyebileceğini belirtti.Trump, Rusya'ya uygulanan yaptırımların şu anda barış anlaşması müzakerelerinin bir parçası olmadığını ancak bir noktada bunların kaldırılması konusunun masaya geleceğini ifade etti.
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donald trump, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna
donald trump, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna
Trump: Zelenskiy’nin cuma günü geleceğini duydum, biz o parayı geri almak istiyoruz
00:52 26.02.2025 (güncellendi: 01:33 26.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD ziyaretine ilişkin "Cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle uygundur" açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basına yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin cuma günü Washington'a geleceğinin ifade edilmesi üzerine "Cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle uygundur" dedi.
Zelenskiy ile imzalanacak olan nadir toprak metalleri anlaşmasıyla ilgili "Bakın diyoruz... O parayı geri almak istiyoruz" şeklinde konuşan Trump "Bu anlaşmayı benimle birlikte imzalamak istiyor. Bunun önemli bir konu olduğunu anlıyorum, çok büyük bir mesele" ifadesini kullandı.
Ukrayna’da barışı koruma gücünün oluşturulması gerektiğini söyleyen Trump, bunun herkesin kabul edeceği bir biçimde olması gerektiğini de ifade etti. ABD Başkanı konuyla ilgili şunları söyledi:
"Barışı korumaya ihtiyacımız olacak. Herkesi tatmin edecek bir şey yapılacaktır. Amerikan askerlerinin dahil olduğu herhangi bir durum, aslında herkesin kabul edebileceği bir barışı koruma görevi. Nihayetinde, üzerinde anlaşabileceğimiz bir durum olacak."
Trump, Ukrayna ile yapacakları nadir toprak metalleri anlaşmasından sonra Rusya ile de benzer bir anlaşma yapmak isteyebileceğini belirtti.
Trump, Rusya'ya uygulanan yaptırımların şu anda barış anlaşması müzakerelerinin bir parçası olmadığını ancak bir noktada bunların kaldırılması konusunun masaya geleceğini ifade etti.