https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/trump-zelenskiynin-cuma-gunu-gelecegini-duydum-biz-o-parayi-geri-almak-istiyoruz-1093984090.html

Trump: Zelenskiy’nin cuma günü geleceğini duydum, biz o parayı geri almak istiyoruz

Trump: Zelenskiy’nin cuma günü geleceğini duydum, biz o parayı geri almak istiyoruz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD ziyaretine ilişkin "Cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T00:52+0300

2025-02-26T00:52+0300

2025-02-26T01:33+0300

dünya

donald trump

vladimir zelenskiy

abd

ukrayna

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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basına yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin cuma günü Washington'a geleceğinin ifade edilmesi üzerine "Cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle uygundur" dedi.Zelenskiy ile imzalanacak olan nadir toprak metalleri anlaşmasıyla ilgili "Bakın diyoruz... O parayı geri almak istiyoruz" şeklinde konuşan Trump "Bu anlaşmayı benimle birlikte imzalamak istiyor. Bunun önemli bir konu olduğunu anlıyorum, çok büyük bir mesele" ifadesini kullandı.Ukrayna’da barışı koruma gücünün oluşturulması gerektiğini söyleyen Trump, bunun herkesin kabul edeceği bir biçimde olması gerektiğini de ifade etti. ABD Başkanı konuyla ilgili şunları söyledi:Trump, Ukrayna ile yapacakları nadir toprak metalleri anlaşmasından sonra Rusya ile de benzer bir anlaşma yapmak isteyebileceğini belirtti.Trump, Rusya'ya uygulanan yaptırımların şu anda barış anlaşması müzakerelerinin bir parçası olmadığını ancak bir noktada bunların kaldırılması konusunun masaya geleceğini ifade etti.

abd

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donald trump, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna