Trump: Zelenskiy’nin cuma günü geleceğini duydum, biz o parayı geri almak istiyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrencilere "yakınlaşma" ve "hijyen" uyarısı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Bir FETÖ operasyonunun anatomisi
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
‘Kısmı Af’ hazırlığının asıl sebebi ne?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Hem evlenen hem boşanan çiftlerin sayısı arttı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Sizi çocukluğunuza götürecek sokak oyunları.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
AK Parti Kongresi'nin detayları
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
17:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
18:42
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
06:33
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
11:41
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/trump-zelenskiynin-cuma-gunu-gelecegini-duydum-biz-o-parayi-geri-almak-istiyoruz-1093984090.html
Trump: Zelenskiy’nin cuma günü geleceğini duydum, biz o parayı geri almak istiyoruz
Trump: Zelenskiy’nin cuma günü geleceğini duydum, biz o parayı geri almak istiyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD ziyaretine ilişkin "Cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T00:52+0300
2025-02-26T01:33+0300
dünya
donald trump
vladimir zelenskiy
abd
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093853481_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_740dfd88e5cc8b026424b1dab2573479.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basına yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin cuma günü Washington'a geleceğinin ifade edilmesi üzerine "Cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle uygundur" dedi.Zelenskiy ile imzalanacak olan nadir toprak metalleri anlaşmasıyla ilgili "Bakın diyoruz... O parayı geri almak istiyoruz" şeklinde konuşan Trump "Bu anlaşmayı benimle birlikte imzalamak istiyor. Bunun önemli bir konu olduğunu anlıyorum, çok büyük bir mesele" ifadesini kullandı.Ukrayna’da barışı koruma gücünün oluşturulması gerektiğini söyleyen Trump, bunun herkesin kabul edeceği bir biçimde olması gerektiğini de ifade etti. ABD Başkanı konuyla ilgili şunları söyledi:Trump, Ukrayna ile yapacakları nadir toprak metalleri anlaşmasından sonra Rusya ile de benzer bir anlaşma yapmak isteyebileceğini belirtti.Trump, Rusya'ya uygulanan yaptırımların şu anda barış anlaşması müzakerelerinin bir parçası olmadığını ancak bir noktada bunların kaldırılması konusunun masaya geleceğini ifade etti.
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093853481_224:0:2953:2047_1920x0_80_0_0_8db8cbfd7c40a40de51d5d418c447f33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna
donald trump, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna

Trump: Zelenskiy’nin cuma günü geleceğini duydum, biz o parayı geri almak istiyoruz

00:52 26.02.2025 (güncellendi: 01:33 26.02.2025)
© AA / Celal GüneşABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© AA / Celal Güneş
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD ziyaretine ilişkin "Cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle uygundur" açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basına yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin cuma günü Washington'a geleceğinin ifade edilmesi üzerine "Cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle uygundur" dedi.
Zelenskiy ile imzalanacak olan nadir toprak metalleri anlaşmasıyla ilgili "Bakın diyoruz... O parayı geri almak istiyoruz" şeklinde konuşan Trump "Bu anlaşmayı benimle birlikte imzalamak istiyor. Bunun önemli bir konu olduğunu anlıyorum, çok büyük bir mesele" ifadesini kullandı.

Ukrayna’da barışı koruma gücünün oluşturulması gerektiğini söyleyen Trump, bunun herkesin kabul edeceği bir biçimde olması gerektiğini de ifade etti. ABD Başkanı konuyla ilgili şunları söyledi:

"Barışı korumaya ihtiyacımız olacak. Herkesi tatmin edecek bir şey yapılacaktır. Amerikan askerlerinin dahil olduğu herhangi bir durum, aslında herkesin kabul edebileceği bir barışı koruma görevi. Nihayetinde, üzerinde anlaşabileceğimiz bir durum olacak."

Trump, Ukrayna ile yapacakları nadir toprak metalleri anlaşmasından sonra Rusya ile de benzer bir anlaşma yapmak isteyebileceğini belirtti.
Trump, Rusya'ya uygulanan yaptırımların şu anda barış anlaşması müzakerelerinin bir parçası olmadığını ancak bir noktada bunların kaldırılması konusunun masaya geleceğini ifade etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала