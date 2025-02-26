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Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı: Bu 4 çocuk ürünü tehlikeli bulundu ve yasaklandı
Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı: Bu 4 çocuk ürünü tehlikeli bulundu ve yasaklandı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, çocuklar için tehlike arz eden 4 ürünü piyasadan toplatma kararı aldı. Boğulma ve yaralanma riski taşıyan kıyafetler ve oyuncaklar güvensiz bulundu. İşte satış yasağı getirilen ürünler...
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türki̇ye
ticaret bakanlığı
toplatma
yasaklama
güvensiz ürün
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
kıyafet
oyuncak
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Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığına zarar verebilecek ürünler konusunda denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, son yaptığı incelemelerde 4 farklı çocuk ürününü güvensiz bularak piyasadan toplatma kararı aldı.Listede, boğulma ve yaralanma riski taşıyan çocuk kıyafetleri ve oyuncaklar yer alıyor. Bu ürünlerin satışı yasaklandı ve piyasada bulunanların geri çekilmesine karar verildi. İşte toplatılacak ürünler ve taşıdıkları riskler...Sonöz Bebe markalı 8-9 yaş bolerolu kız çocuk kıyafeti, "çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri" kriterine uymadığı için boğulma ve yaralanma riski taşıyor.Kıyafetin tasarımındaki hatalar nedeniyle çocuklar için tehlike oluşturduğu belirlendi. Bakanlık, bu ürüne toplatma ve satış yasağı getirdi.Kopan çıtçıtlar tehlike yaratıyorBaby Body markasına ait 0-3 yaş bebek zıbını, çıtçıtlarının koparak küçük parçalara ayrılması nedeniyle bebekler için ciddi bir boğulma ve yaralanma riski oluşturuyor.Ürünün güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edilince, Ticaret Bakanlığı tarafından piyasadan çekilmesine karar verildi.Yaralanma riski taşıyorHippıl Baby markalı yazlık kız çocuk takımı, üzerindeki 3 boyutlu süsleme ve uzun dekoratif kordon nedeniyle yaralanma riski taşıyor.Kıyafetin tasarımında yer alan uzun ipler, çocukların takılma ve sıkışma tehlikesini artırdığı için satış yasağı getirildi.Boğulma riski tespit edildiÖzkaya Plastik markalı su tabancası, ambalajının güvenli kalınlığın altında olması nedeniyle çocuklar için boğulma riski oluşturuyor.Bakanlık, bu oyuncakta ciddi güvenlik açığı tespit ederek piyasadan toplatma kararı aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/taksilerde-yeni-donem-artik-zorunlu-olacak-sadece-3-gun-kaldi-1093989571.html
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ticaret bakanlığı, toplatma, yasaklama, güvensiz ürün, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), kıyafet, oyuncak
ticaret bakanlığı, toplatma, yasaklama, güvensiz ürün, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), kıyafet, oyuncak

Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı: Bu 4 çocuk ürünü tehlikeli bulundu ve yasaklandı

09:50 26.02.2025
© FotoğrafYasaklanan su tabancası
Yasaklanan su tabancası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© Fotoğraf
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Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden 4 ürün için piyasadan toplatma kararı aldı. Boğulma ve yaralanma riski taşıyan çocuk giyim ürünleri ve oyuncaklar güvenlik kriterlerine uymadığı için yasaklandı. Toplatma kararı alınan ürünler arasında bebek zıbını, çocuk kıyafeti, su tabancası güvensiz ürünler listesine eklendi.
Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığına zarar verebilecek ürünler konusunda denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, son yaptığı incelemelerde 4 farklı çocuk ürününü güvensiz bularak piyasadan toplatma kararı aldı.
Listede, boğulma ve yaralanma riski taşıyan çocuk kıyafetleri ve oyuncaklar yer alıyor. Bu ürünlerin satışı yasaklandı ve piyasada bulunanların geri çekilmesine karar verildi. İşte toplatılacak ürünler ve taşıdıkları riskler...
Sonöz Bebe markalı 8-9 yaş bolerolu kız çocuk kıyafeti, "çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri" kriterine uymadığı için boğulma ve yaralanma riski taşıyor.
Kıyafetin tasarımındaki hatalar nedeniyle çocuklar için tehlike oluşturduğu belirlendi. Bakanlık, bu ürüne toplatma ve satış yasağı getirdi.

Kopan çıtçıtlar tehlike yaratıyor

Baby Body markasına ait 0-3 yaş bebek zıbını, çıtçıtlarının koparak küçük parçalara ayrılması nedeniyle bebekler için ciddi bir boğulma ve yaralanma riski oluşturuyor.
Ürünün güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edilince, Ticaret Bakanlığı tarafından piyasadan çekilmesine karar verildi.

Yaralanma riski taşıyor

Hippıl Baby markalı yazlık kız çocuk takımı, üzerindeki 3 boyutlu süsleme ve uzun dekoratif kordon nedeniyle yaralanma riski taşıyor.
Kıyafetin tasarımında yer alan uzun ipler, çocukların takılma ve sıkışma tehlikesini artırdığı için satış yasağı getirildi.

Boğulma riski tespit edildi

Özkaya Plastik markalı su tabancası, ambalajının güvenli kalınlığın altında olması nedeniyle çocuklar için boğulma riski oluşturuyor.
Bakanlık, bu oyuncakta ciddi güvenlik açığı tespit ederek piyasadan toplatma kararı aldı.
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