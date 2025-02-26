https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/ticaret-bakanligi-toplatma-karari-aldi-bu-4-cocuk-urunu-tehlikeli-bulundu-ve-yasaklandi-1093991032.html

Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı: Bu 4 çocuk ürünü tehlikeli bulundu ve yasaklandı

Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı: Bu 4 çocuk ürünü tehlikeli bulundu ve yasaklandı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, çocuklar için tehlike arz eden 4 ürünü piyasadan toplatma kararı aldı. Boğulma ve yaralanma riski taşıyan kıyafetler ve oyuncaklar güvensiz bulundu. İşte satış yasağı getirilen ürünler...

2025-02-26T09:50+0300

2025-02-26T09:50+0300

2025-02-26T09:50+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

toplatma

yasaklama

güvensiz ürün

güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)

kıyafet

oyuncak

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Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığına zarar verebilecek ürünler konusunda denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, son yaptığı incelemelerde 4 farklı çocuk ürününü güvensiz bularak piyasadan toplatma kararı aldı.Listede, boğulma ve yaralanma riski taşıyan çocuk kıyafetleri ve oyuncaklar yer alıyor. Bu ürünlerin satışı yasaklandı ve piyasada bulunanların geri çekilmesine karar verildi. İşte toplatılacak ürünler ve taşıdıkları riskler...Sonöz Bebe markalı 8-9 yaş bolerolu kız çocuk kıyafeti, "çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri" kriterine uymadığı için boğulma ve yaralanma riski taşıyor.Kıyafetin tasarımındaki hatalar nedeniyle çocuklar için tehlike oluşturduğu belirlendi. Bakanlık, bu ürüne toplatma ve satış yasağı getirdi.Kopan çıtçıtlar tehlike yaratıyorBaby Body markasına ait 0-3 yaş bebek zıbını, çıtçıtlarının koparak küçük parçalara ayrılması nedeniyle bebekler için ciddi bir boğulma ve yaralanma riski oluşturuyor.Ürünün güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edilince, Ticaret Bakanlığı tarafından piyasadan çekilmesine karar verildi.Yaralanma riski taşıyorHippıl Baby markalı yazlık kız çocuk takımı, üzerindeki 3 boyutlu süsleme ve uzun dekoratif kordon nedeniyle yaralanma riski taşıyor.Kıyafetin tasarımında yer alan uzun ipler, çocukların takılma ve sıkışma tehlikesini artırdığı için satış yasağı getirildi.Boğulma riski tespit edildiÖzkaya Plastik markalı su tabancası, ambalajının güvenli kalınlığın altında olması nedeniyle çocuklar için boğulma riski oluşturuyor.Bakanlık, bu oyuncakta ciddi güvenlik açığı tespit ederek piyasadan toplatma kararı aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/taksilerde-yeni-donem-artik-zorunlu-olacak-sadece-3-gun-kaldi-1093989571.html

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ticaret bakanlığı, toplatma, yasaklama, güvensiz ürün, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), kıyafet, oyuncak