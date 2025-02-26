https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/tekirdagda-cevreyi-kirleten-fabrikanin-faaliyetleri-durduruldu-1094009433.html
Tekirdağ'da çevreyi kirleten fabrikanın faaliyetleri durduruldu
Tekirdağ'da çevreyi kirleten fabrikanın faaliyetleri durduruldu
Sputnik Türkiye
Tekirdağ Ergene'de kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri durduruldu. 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T17:48+0300
2025-02-26T17:48+0300
2025-02-26T17:48+0300
türki̇ye
ergene
tekirdağ
çevre kirliliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/09/1053662791_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_701c1a7665eca70ec4ded536b83dc051.jpg
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Bölgede faaliyet gösteren fabrikalardan bazıları daha önce çevreyi kirlettiği için ceza almıştı. Bakanlık tespit ettiAlınan bilgiye göre, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan kaçak olarak Sinandede Deresi'ne kimyasal madde bırakıldığını tespit etti.Kimyasal maddenin atıldığı iddia edilen dereden numune alan yetkililer, söz konusu fabrikanın faaliyetlerini geçici süreyle durdurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/istanbulda-karbonmonoksit-patlamasi-basladi-bas-agrisi-oksuruk-halsizlik-yapabilir-1093216769.html
türki̇ye
ergene
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/09/1053662791_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_9e06518fa5b4d552bfa468d1bf155c6f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ergene, tekirdağ, çevre kirliliği
ergene, tekirdağ, çevre kirliliği
Tekirdağ'da çevreyi kirleten fabrikanın faaliyetleri durduruldu
Tekirdağ Ergene'de kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri durduruldu.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Bölgede faaliyet gösteren fabrikalardan bazıları daha önce çevreyi kirlettiği için ceza almıştı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan kaçak olarak Sinandede Deresi'ne kimyasal madde bırakıldığını tespit etti.
Kimyasal maddenin atıldığı iddia edilen dereden numune alan yetkililer, söz konusu fabrikanın faaliyetlerini geçici süreyle durdurdu.