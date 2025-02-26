https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/tekirdagda-cevreyi-kirleten-fabrikanin-faaliyetleri-durduruldu-1094009433.html

Tekirdağ'da çevreyi kirleten fabrikanın faaliyetleri durduruldu

Tekirdağ'da çevreyi kirleten fabrikanın faaliyetleri durduruldu

Sputnik Türkiye

Tekirdağ Ergene'de kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri durduruldu. 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T17:48+0300

2025-02-26T17:48+0300

2025-02-26T17:48+0300

türki̇ye

ergene

tekirdağ

çevre kirliliği

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Bölgede faaliyet gösteren fabrikalardan bazıları daha önce çevreyi kirlettiği için ceza almıştı. Bakanlık tespit ettiAlınan bilgiye göre, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan kaçak olarak Sinandede Deresi'ne kimyasal madde bırakıldığını tespit etti.Kimyasal maddenin atıldığı iddia edilen dereden numune alan yetkililer, söz konusu fabrikanın faaliyetlerini geçici süreyle durdurdu.

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türki̇ye

ergene

tekirdağ

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ergene, tekirdağ, çevre kirliliği