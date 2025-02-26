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Tekirdağ'da çevreyi kirleten fabrikanın faaliyetleri durduruldu
Tekirdağ'da çevreyi kirleten fabrikanın faaliyetleri durduruldu
Sputnik Türkiye
Tekirdağ Ergene'de kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri durduruldu. 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T17:48+0300
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tekirdağ
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Bölgede faaliyet gösteren fabrikalardan bazıları daha önce çevreyi kirlettiği için ceza almıştı. Bakanlık tespit ettiAlınan bilgiye göre, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan kaçak olarak Sinandede Deresi'ne kimyasal madde bırakıldığını tespit etti.Kimyasal maddenin atıldığı iddia edilen dereden numune alan yetkililer, söz konusu fabrikanın faaliyetlerini geçici süreyle durdurdu.
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ergene, tekirdağ, çevre kirliliği
ergene, tekirdağ, çevre kirliliği

Tekirdağ'da çevreyi kirleten fabrikanın faaliyetleri durduruldu

17:48 26.02.2025
© AAErgene Nehri
Ergene Nehri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© AA
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Tekirdağ Ergene'de kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri durduruldu.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Bölgede faaliyet gösteren fabrikalardan bazıları daha önce çevreyi kirlettiği için ceza almıştı.

Bakanlık tespit etti

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan kaçak olarak Sinandede Deresi'ne kimyasal madde bırakıldığını tespit etti.
Kimyasal maddenin atıldığı iddia edilen dereden numune alan yetkililer, söz konusu fabrikanın faaliyetlerini geçici süreyle durdurdu.
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