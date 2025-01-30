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İstanbul'da karbonmonoksit patlaması başladı: Baş ağrısı, öksürük, halsizlik yapabilir
İstanbul'da karbonmonoksit patlaması başladı: Baş ağrısı, öksürük, halsizlik yapabilir
Sputnik Türkiye
İstanbul ve çevresinde beklenen karbonmonoksit patlaması başladı. Havada oluşan koku nedeniyle uzmanlar, açık havada yürüyüş yapmamayı ve camları kapalı... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul ve çevresinde beklenen karbonmonoksit patlaması, şehirdeki hava kalitesini olumsuz etkiledi.Marmara Bölgesi'nde etkili olan hava kirliliği seviyeleri, karbonmonoksit gazının yükselmesi nedeniyle ciddi bir şekilde arttı. Özellikle 30 Ocak 2025 tarihinden itibaren 72 saat boyunca devam edecek hava koşulları nedeniyle baş ağrısı, halsizlik, öksürük gibi sağlık sorunlarının yaşanabileceği açıklandı.Özellikle astım veya kalp rahatsızlıkları olan kişiler için daha büyük bir risk taşıyan bu hava durumunun sağlık açısından tehlikeler oluşturabileceği belirtildi. Uzmanlar, camların kapalı tutulması ve havalandırma sistemlerinin doğru şekilde çalıştırılmasının büyük önem taşıdığını duyurdu.
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü, meteoroloji mühendisleri odası
istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü, meteoroloji mühendisleri odası

İstanbul'da karbonmonoksit patlaması başladı: Baş ağrısı, öksürük, halsizlik yapabilir

20:49 30.01.2025
© AA / Erhan Elaldıİstanbul'da sisli hava, Levent ve çevresinde etkili oldu.
İstanbul'da sisli hava, Levent ve çevresinde etkili oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AA / Erhan Elaldı
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İstanbul ve çevresinde beklenen karbonmonoksit patlaması başladı. Havada oluşan koku nedeniyle uzmanlar, açık havada yürüyüş yapmamayı ve camları kapalı tutmayı önerdi. Baş ağrısı, öksürük ve halsizlik gibi sağlık sorunlarına yol açabilecek hava koşullarının önümüzdeki 72 saat boyunca etkili olacağı ifade edildi.
İstanbul ve çevresinde beklenen karbonmonoksit patlaması, şehirdeki hava kalitesini olumsuz etkiledi.
Marmara Bölgesi'nde etkili olan hava kirliliği seviyeleri, karbonmonoksit gazının yükselmesi nedeniyle ciddi bir şekilde arttı. Özellikle 30 Ocak 2025 tarihinden itibaren 72 saat boyunca devam edecek hava koşulları nedeniyle baş ağrısı, halsizlik, öksürük gibi sağlık sorunlarının yaşanabileceği açıklandı.
Özellikle astım veya kalp rahatsızlıkları olan kişiler için daha büyük bir risk taşıyan bu hava durumunun sağlık açısından tehlikeler oluşturabileceği belirtildi. Uzmanlar, camların kapalı tutulması ve havalandırma sistemlerinin doğru şekilde çalıştırılmasının büyük önem taşıdığını duyurdu.
İstanbul uyarı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji uzmanları uyardı: 'Bu gece camınızı açmayın'
23 Ocak, 20:10
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