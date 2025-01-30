https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/istanbulda-karbonmonoksit-patlamasi-basladi-bas-agrisi-oksuruk-halsizlik-yapabilir-1093216769.html

İstanbul'da karbonmonoksit patlaması başladı: Baş ağrısı, öksürük, halsizlik yapabilir

İstanbul'da karbonmonoksit patlaması başladı: Baş ağrısı, öksürük, halsizlik yapabilir

Sputnik Türkiye

İstanbul ve çevresinde beklenen karbonmonoksit patlaması başladı. Havada oluşan koku nedeniyle uzmanlar, açık havada yürüyüş yapmamayı ve camları kapalı... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T20:49+0300

2025-01-30T20:49+0300

2025-01-30T20:49+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

hava

hava kirliliği

hava sıcaklığı

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji bölge müdürlüğü

meteoroloji mühendisleri odası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083335518_0:85:1616:994_1920x0_80_0_0_1cf5c537f88bd538898dc2f45686dfc2.jpg

İstanbul ve çevresinde beklenen karbonmonoksit patlaması, şehirdeki hava kalitesini olumsuz etkiledi.Marmara Bölgesi'nde etkili olan hava kirliliği seviyeleri, karbonmonoksit gazının yükselmesi nedeniyle ciddi bir şekilde arttı. Özellikle 30 Ocak 2025 tarihinden itibaren 72 saat boyunca devam edecek hava koşulları nedeniyle baş ağrısı, halsizlik, öksürük gibi sağlık sorunlarının yaşanabileceği açıklandı.Özellikle astım veya kalp rahatsızlıkları olan kişiler için daha büyük bir risk taşıyan bu hava durumunun sağlık açısından tehlikeler oluşturabileceği belirtildi. Uzmanlar, camların kapalı tutulması ve havalandırma sistemlerinin doğru şekilde çalıştırılmasının büyük önem taşıdığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/meteoroloji-uzmanlari-uyardi-bu-gece-caminizi-acmayin-1092992591.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü, meteoroloji mühendisleri odası