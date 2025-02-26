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Tamer Karadağlı: Gezi Parkı'na üç-beş ağaç için gittim
Tamer Karadağlı: Gezi Parkı'na üç-beş ağaç için gittim
Sputnik Türkiye
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gezi Parkı'na gitme sebebini ve çözüm süreciyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Karadağlı, "Ben gerçekten üç... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı Gezi Parkı'na gitmiş olması üzerinden eleştirilmesi üzerine açıklama yaptı. Karadağlı, bu konuda Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programında açıklamalarda bulundu.Tamer Karadağlı Gezi Parkı'na neden gitti?"Gezi Parkı'na neden gittiniz?" sorusuna Tamer Karadağlı; "Ben gerçekten üç beş ağaç için gittim. Öyle olmadığını gördüm. Terör örgütü sloganları atan gruplar gördüm ve ben bu grupların yanında durmadım, durmayacağım. AVM yapılacaktı. Ne oldu? AKM yeniden yapıldı ve eskisinden 10 kat daha işlevsel. Bunu da bizim bakanımız döneminde yaptılar" dedi.'Öcalan'ın serbest kalmasını kabul etmiyorum'"Çözüm süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise Tamer Karadağlı; "Öcalan'ın serbest kalmasını kabul etmiyorum. Bu benim kişisel fikrim. Ben bürokrasiye girdikten sonra şunu çok net gördüm. Bir devlet aklı varmış. Bunu dışardan anlamak mümkün değil. Ben özel sektördeyken bunu istediğim kadar anlamaya çalışayım anlayabilmem mümkün değil. Devletin içine girdiğinizde bunu çok daha net görebiliyorsunuz. Devlet aklı başka bir şey. Ben de '1-2 senede devlet aklını özümsedim onu hissediyorum' dersem de yalan olur. Ben kişisel olarak Öcalan'ın serbest bırakılmasını doğru bulmuyorum, hâlâ bir bebek katili ve terörist başı olduğunu savunuyorum ve buna inanıyorum" şeklinde yanıt verdi.
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tamer karadağlı, gezi parkı, türkiye, devlet tiyatroları, devlet tiyatroları genel müdürlüğü

Tamer Karadağlı: Gezi Parkı'na üç-beş ağaç için gittim

10:07 26.02.2025
© DHATamer Karadağlı
Tamer Karadağlı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© DHA
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gezi Parkı'na gitme sebebini ve çözüm süreciyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Karadağlı, "Ben gerçekten üç beş ağaç için gittim. Öyle olmadığını gördüm" dedi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı Gezi Parkı'na gitmiş olması üzerinden eleştirilmesi üzerine açıklama yaptı. Karadağlı, bu konuda Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programında açıklamalarda bulundu.

Tamer Karadağlı Gezi Parkı'na neden gitti?

"Gezi Parkı'na neden gittiniz?" sorusuna Tamer Karadağlı; "Ben gerçekten üç beş ağaç için gittim. Öyle olmadığını gördüm. Terör örgütü sloganları atan gruplar gördüm ve ben bu grupların yanında durmadım, durmayacağım. AVM yapılacaktı. Ne oldu? AKM yeniden yapıldı ve eskisinden 10 kat daha işlevsel. Bunu da bizim bakanımız döneminde yaptılar" dedi.

'Öcalan'ın serbest kalmasını kabul etmiyorum'

"Çözüm süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise Tamer Karadağlı; "Öcalan'ın serbest kalmasını kabul etmiyorum. Bu benim kişisel fikrim. Ben bürokrasiye girdikten sonra şunu çok net gördüm. Bir devlet aklı varmış. Bunu dışardan anlamak mümkün değil. Ben özel sektördeyken bunu istediğim kadar anlamaya çalışayım anlayabilmem mümkün değil. Devletin içine girdiğinizde bunu çok daha net görebiliyorsunuz. Devlet aklı başka bir şey. Ben de '1-2 senede devlet aklını özümsedim onu hissediyorum' dersem de yalan olur. Ben kişisel olarak Öcalan'ın serbest bırakılmasını doğru bulmuyorum, hâlâ bir bebek katili ve terörist başı olduğunu savunuyorum ve buna inanıyorum" şeklinde yanıt verdi.
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