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Serap Yazıcı Özbudun Özgür Özel'in iddiasını yalanladı, görüşme sürecini detaylarıyla anlattı
Serap Yazıcı Özbudun Özgür Özel'in iddiasını yalanladı, görüşme sürecini detaylarıyla anlattı
Sputnik Türkiye
Gelecek Partisi’nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dün grup toplantısında... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T11:03+0300
2025-02-26T11:06+0300
politika
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serap özbudun
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü grup toplantısında Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Serap Yazıcı Özbudun'un AK Parti'ye geçmeden önce CHP'ye geçme isteğinin olduğunu kendisinin reddediğini söylemişti.Özgür Özel'in iddiasını yalanladıAK Parti Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Özgür Özel'in iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı. Özbudun, CHP tarafından ilk temasın 9 Ekim 2024 tarihinde yapıldığını, 14 Ocak 2025’te CHP Kepez Belediye Meclis Üyesi Berna Polat’ın kendisini arayarak Özgür Özel’in görüşme talebini ilettiğini ancak programının yoğunluğu nedeniyle bunu ertelediğini belirtti. 15 Ocak’ta CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ile CHP Genel Merkezi’ne gittiğini ve Özgür Özel ile görüştüğünü söyledi.'CHP'nin teklifini reddettim'Görüşmede, Özgür Özel’in kendisine Türkiye’de olası bir anayasa değişikliği sürecinde katkı sunabileceğini, CHP'ye katılmasının memnuniyetle karşılanacağı söylediğini dile getiren Özbudun, CHP ile siyasi ve ideolojik bir uyumsuzluk yaşadığını belirterek bu teklifi geri çevirdiğini anlattı.Görüşme sona ermeden önce Özgür Özel'e AK Parti'den davet aldığını ve henüz bir karar vermediğini aktardığını söyleyen Özbudun, Özel'in Gelecek Partisi’nde kalmaya devam ederse saygı duyacağını, AK Parti'nin davetine icabet ederse bunu doğru bulmadığını ifade ettiğini aktardı.Özbudun, Özel ile görüştüğünü söyledi ve görüşme gününe dair detayları da ince ine anlattı. Özel'in görüşme esnasında diyaloğa konsantre olmadığını ifade etti ve 'Görmediğim için fark etmeyeceğimi zannetti' dedi.Özgür Özel ne demişti?CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu kişi, AK Parti'ye geçmeden hemen önce Antalya milletvekilimize gitti, 'Tek adam rejimine itiraz benim partimde çok güçlü değil, size geçmek istiyorum' dedi. Antalya milletvekilimizle beraber bize geldi" dedi.Özel, "Ben de kendisine şunları söyledim: Birincisi, partinizin bir grubu var, istifanızla düşebilir. Grubu düşüren olmayın, ki o grup düşmesin diye bir milletvekili verdik. İkincisi, eğer partinizden ayrılsanız bile uzunca süre geçmeden alamayız çünkü biz başka partinin vekiline göz koyan parti değiliz. Üç, oradan istifa edip bize gelme iradenizi söyleseniz bile partinizin genel başkanına telefon edip konuşmak zorundayım. Şahitlerin huzurunda bu konuşma yapıldı, o kişi bizden gitti sonra AKP'ye geçti" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/ahmet-hakan-serap-yazici-ozbudun-iktidar-aleyhine-konustuysa-cemal-enginyurt-da-chpyi-yerden-yere-1093956710.html
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özgür özel, serap özbudun, chp, ak parti, türkiye, gelecek partisi, milletvekili
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Serap Yazıcı Özbudun Özgür Özel'in iddiasını yalanladı, görüşme sürecini detaylarıyla anlattı

11:03 26.02.2025 (güncellendi: 11:06 26.02.2025)
© Emin SansarSerap Yazıcı Özbudun
Serap Yazıcı Özbudun - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© Emin Sansar
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Gelecek Partisi’nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dün grup toplantısında “CHP'ye gelmek istedi, biz reddettik” sözlerine yanıt verdi. Özbudun, CHP’nin davetini kendisinin reddettiğini ve görüşme talebinin defalarca CHP'li isimlerden geldiğini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü grup toplantısında Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Serap Yazıcı Özbudun'un AK Parti'ye geçmeden önce CHP'ye geçme isteğinin olduğunu kendisinin reddediğini söylemişti.

Özgür Özel'in iddiasını yalanladı

AK Parti Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Özgür Özel'in iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı. Özbudun, CHP tarafından ilk temasın 9 Ekim 2024 tarihinde yapıldığını, 14 Ocak 2025’te CHP Kepez Belediye Meclis Üyesi Berna Polat’ın kendisini arayarak Özgür Özel’in görüşme talebini ilettiğini ancak programının yoğunluğu nedeniyle bunu ertelediğini belirtti. 15 Ocak’ta CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ile CHP Genel Merkezi’ne gittiğini ve Özgür Özel ile görüştüğünü söyledi.

'CHP'nin teklifini reddettim'

Görüşmede, Özgür Özel’in kendisine Türkiye’de olası bir anayasa değişikliği sürecinde katkı sunabileceğini, CHP'ye katılmasının memnuniyetle karşılanacağı söylediğini dile getiren Özbudun, CHP ile siyasi ve ideolojik bir uyumsuzluk yaşadığını belirterek bu teklifi geri çevirdiğini anlattı.
Görüşme sona ermeden önce Özgür Özel'e AK Parti'den davet aldığını ve henüz bir karar vermediğini aktardığını söyleyen Özbudun, Özel'in Gelecek Partisi’nde kalmaya devam ederse saygı duyacağını, AK Parti'nin davetine icabet ederse bunu doğru bulmadığını ifade ettiğini aktardı.
Özbudun, Özel ile görüştüğünü söyledi ve görüşme gününe dair detayları da ince ine anlattı. Özel'in görüşme esnasında diyaloğa konsantre olmadığını ifade etti ve 'Görmediğim için fark etmeyeceğimi zannetti' dedi.

Özgür Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu kişi, AK Parti'ye geçmeden hemen önce Antalya milletvekilimize gitti, 'Tek adam rejimine itiraz benim partimde çok güçlü değil, size geçmek istiyorum' dedi. Antalya milletvekilimizle beraber bize geldi" dedi.
Özel, "Ben de kendisine şunları söyledim: Birincisi, partinizin bir grubu var, istifanızla düşebilir. Grubu düşüren olmayın, ki o grup düşmesin diye bir milletvekili verdik. İkincisi, eğer partinizden ayrılsanız bile uzunca süre geçmeden alamayız çünkü biz başka partinin vekiline göz koyan parti değiliz. Üç, oradan istifa edip bize gelme iradenizi söyleseniz bile partinizin genel başkanına telefon edip konuşmak zorundayım. Şahitlerin huzurunda bu konuşma yapıldı, o kişi bizden gitti sonra AKP'ye geçti" diye konuştu.
Serap Yazıcı Özbudun - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
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