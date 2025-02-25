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Ahmet Hakan: Serap Yazıcı Özbudun iktidar aleyhine konuştuysa, Cemal Enginyurt da CHP’yi yerden yere vurdu
Ahmet Hakan: Serap Yazıcı Özbudun iktidar aleyhine konuştuysa, Cemal Enginyurt da CHP’yi yerden yere vurdu
Sputnik Türkiye
Serap Yazıcı Özbudun'un AK Parti'ye geçmesine dair değerlendirmeler yapan Ahmet Hakan, Cemal Enginyurt'a dikkat çekti. Özbudun'un bundan sonraki adımlarının... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T09:49+0300
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Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi’nde partisine katılan milletvekilleri Ünal Karaman, Mehmet Selim Ensarioğlu ve Serap Yazıcı Özbudun'a rozet taktı.Özbudun'a gelen eleştirileri değerlendiren Ahmet Hakan, diğer partilerden örnekler vererek durumu açıkladı:'Serap Yazıcı Özbudun açısından asıl sınav şimdi başlıyor'Serap Yazıcı Özbudun için bundan sonraki süreçte atacağı adımların daha kritik olduğuna dikkat çeken Ahmet Hakan şunları söyledi:
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serap yazıcı özbudun
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Ahmet Hakan: Serap Yazıcı Özbudun iktidar aleyhine konuştuysa, Cemal Enginyurt da CHP’yi yerden yere vurdu

09:49 25.02.2025
© Emin SansarSerap Yazıcı Özbudun
Serap Yazıcı Özbudun - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© Emin Sansar
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Serap Yazıcı Özbudun'un AK Parti'ye geçmesine dair değerlendirmeler yapan Ahmet Hakan, Cemal Enginyurt'a dikkat çekti. Özbudun'un bundan sonraki adımlarının daha kritik olduğunu söyleyen Ahmet Hakan, 'Serap Yazıcı Özbudun açısından asıl sınav şimdi başlıyor' dedi.
Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi’nde partisine katılan milletvekilleri Ünal Karaman, Mehmet Selim Ensarioğlu ve Serap Yazıcı Özbudun'a rozet taktı.
Özbudun'a gelen eleştirileri değerlendiren Ahmet Hakan, diğer partilerden örnekler vererek durumu açıkladı:
"Sadece Serap Yazıcı Özbudun’u değil, mesela Cemal Enginyurt’u da gündeme getirmemiz gerekmez mi? Serap Yazıcı Özbudun, iktidar aleyhine konuştuysa...Cemal Enginyurt da CHP’yi yerden yere vurdu. Cemal Enginyurt’u “Nihayet doğruyu buldu. Nihayet doğru yere geldi. Yaşa Cemal Enginyurt” diye avuçları patlarcasına alkışlayanların, sıra Serap Yazıcı Özbudun’a gelince “Utanç verici bir ilkesizlik, midemiz bulandı” falan demelerinde bir tutarsızlık yok mu?"

'Serap Yazıcı Özbudun açısından asıl sınav şimdi başlıyor'

Serap Yazıcı Özbudun için bundan sonraki süreçte atacağı adımların daha kritik olduğuna dikkat çeken Ahmet Hakan şunları söyledi:
Olayın şöyle farklı bir tarafı var tabii ki: Serap Yazıcı Özbudun, CHP’den aday olmuştu. CHP’nin oylarıyla milletvekili olan birinin AK Parti’ye geçmesi, kuşkusuz CHP açısından çok can sıkıcı. Ama durun bir dakika! Olay bundan ibaret mi? CHP, kazanmak umuduyla Gelecek Partisi’yle de ittifak yapmadı mı? Gelecek Partisi’ne, “Gelin bizim partinin listelerinden aday olun” demedi mi? Yani “CHP’nin adayıydı, CHP’den seçildi, AK Parti’ye geçti” şeklindeki bir anlatı, Serap Yazıcı Özbudun’un öyküsüne en azından tam olarak uymuyor. Serap Yazıcı Özbudun olayında iki önemli nokta var. - BİR: Hukuk ve demokrasi açısından kıyasıya eleştirdiği bir partiye geçmesi. - İKİ: Hukuk ve demokrasi açısından kıyasıya eleştirdiği partinin kendisini kabul etmesi. Yani geçen kadar, kabul edene de dikkat kesilmek gerekiyor. Peki kabul eden ne diyor bu işe? Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti’ye geçtikten sonra “Serbestiyet” adlı mecraya şu açıklamayı yaptı: “Benim görüşlerimde bir değişiklik yok. Hâlâ hukukun üstünlüğü, hâlâ demokrasi diyorum. AK Parti’ye davette aracı olanlara ‘Beni fikirlerime rağmen mi davet ediyorsunuz, sizi çok eleştirdim, buna rağmen mi davet’ diye sordum. ‘Evet, Cumhurbaşkanımız sizi partimizde görmek istiyor’ dediler.” Yani Serap Yazıcı Özbudun açısından asıl sınav şimdi başlıyor. Hukuk ve demokrasi açısından kıyasıya eleştirdiği partide bir şeyleri değiştirmeyi başarırsa... İlkeli bir geçiş yapmış olacak. Hiçbir şeyi değiştirmezse... İşte o zaman yandı gülüm keten helva!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi’ne katıldı. Erdoğan, partisine katılan milletvekilleri Ünal Karaman, Mehmet Selim Ensarioğlu (solda) ve Serap Yazıcı Özbudun'a rozet taktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
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AK Parti'de MKYK belli oldu: Hangi isimler listede?
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