Ahmet Hakan: Serap Yazıcı Özbudun iktidar aleyhine konuştuysa, Cemal Enginyurt da CHP’yi yerden yere vurdu

Olayın şöyle farklı bir tarafı var tabii ki: Serap Yazıcı Özbudun, CHP’den aday olmuştu. CHP’nin oylarıyla milletvekili olan birinin AK Parti’ye geçmesi, kuşkusuz CHP açısından çok can sıkıcı. Ama durun bir dakika! Olay bundan ibaret mi? CHP, kazanmak umuduyla Gelecek Partisi’yle de ittifak yapmadı mı? Gelecek Partisi’ne, “Gelin bizim partinin listelerinden aday olun” demedi mi? Yani “CHP’nin adayıydı, CHP’den seçildi, AK Parti’ye geçti” şeklindeki bir anlatı, Serap Yazıcı Özbudun’un öyküsüne en azından tam olarak uymuyor. Serap Yazıcı Özbudun olayında iki önemli nokta var. - BİR: Hukuk ve demokrasi açısından kıyasıya eleştirdiği bir partiye geçmesi. - İKİ: Hukuk ve demokrasi açısından kıyasıya eleştirdiği partinin kendisini kabul etmesi. Yani geçen kadar, kabul edene de dikkat kesilmek gerekiyor. Peki kabul eden ne diyor bu işe? Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti’ye geçtikten sonra “Serbestiyet” adlı mecraya şu açıklamayı yaptı: “Benim görüşlerimde bir değişiklik yok. Hâlâ hukukun üstünlüğü, hâlâ demokrasi diyorum. AK Parti’ye davette aracı olanlara ‘Beni fikirlerime rağmen mi davet ediyorsunuz, sizi çok eleştirdim, buna rağmen mi davet’ diye sordum. ‘Evet, Cumhurbaşkanımız sizi partimizde görmek istiyor’ dediler.” Yani Serap Yazıcı Özbudun açısından asıl sınav şimdi başlıyor. Hukuk ve demokrasi açısından kıyasıya eleştirdiği partide bir şeyleri değiştirmeyi başarırsa... İlkeli bir geçiş yapmış olacak. Hiçbir şeyi değiştirmezse... İşte o zaman yandı gülüm keten helva!