https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/secil-erzan-davasinda-fatih-terime-zorla-getirme-karari-1094009723.html
Seçil Erzan davasında teknik direktör Fatih Terim hakkında 'zorla getirme' kararı
Seçil Erzan davasında teknik direktör Fatih Terim hakkında 'zorla getirme' kararı
Sputnik Türkiye
Yüksek karlı gizli fon davasında yargılanan Denizbank Levent Şubesi eski müdürü Seçil Erzan davasında, teknik direktör Fatih Terim hakkında zorla getirilme... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T17:56+0300
2025-02-26T17:56+0300
2025-02-26T17:59+0300
türki̇ye
fatih terim
seçil erzan
ağır ceza mahkemesi
arda turan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079074584_0:168:3000:1856_1920x0_80_0_0_f0448e6861c02b32153ecf70fb7ced6f.jpg
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan’ın davasında Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi.Seçil Erzan'ın yargılandığı dava kapsamında Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde talimat duruşması görüldü. Talimat duruşmasında tutuklu sanık Seçil Erzan’ın avukatı ve tutuksuz sanık Hakan Ateş’in avukatları hazır bulundu.Terim için mahkeme karar verdiDuruşmada şikayetçi Fatih Terim’in avukatının, Terim hakkında mazeret dilekçesi sunduğu, ayrıca Terim’in yurt dışında olduğuna ilişkin tutanak sunulduğu da belirtildi. Duruşmada Erzan’ın avukatı, Fatih Terim’in mazereti konusunda esas mahkeme tarafından yurt içi giriş ve çıkış kayıtlarının araştırılmasını talep etti.Ara kararını açıklayan Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı 15 Nisan tarihine erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/secil-erzan-davasinda-yeni-gelisme-hakan-ates-hakkinda-zorla-getirme-karari-1093245449.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079074584_151:0:2850:2024_1920x0_80_0_0_562a96cbc5f4233f6a0dccdd24db484e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fatih terim, seçil erzan, ağır ceza mahkemesi, arda turan
fatih terim, seçil erzan, ağır ceza mahkemesi, arda turan
Seçil Erzan davasında teknik direktör Fatih Terim hakkında 'zorla getirme' kararı
17:56 26.02.2025 (güncellendi: 17:59 26.02.2025)
Yüksek karlı gizli fon davasında yargılanan Denizbank Levent Şubesi eski müdürü Seçil Erzan davasında, teknik direktör Fatih Terim hakkında zorla getirilme kararı çıktı.
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan’ın davasında Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi.
Seçil Erzan'ın yargılandığı dava kapsamında Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde talimat duruşması görüldü. Talimat duruşmasında tutuklu sanık Seçil Erzan’ın avukatı ve tutuksuz sanık Hakan Ateş’in avukatları hazır bulundu.
Terim için mahkeme karar verdi
Duruşmada şikayetçi Fatih Terim’in avukatının, Terim hakkında mazeret dilekçesi sunduğu, ayrıca Terim’in yurt dışında olduğuna ilişkin tutanak sunulduğu da belirtildi.
Duruşmada Erzan’ın avukatı, Fatih Terim’in mazereti konusunda esas mahkeme tarafından yurt içi giriş ve çıkış kayıtlarının araştırılmasını talep etti.
Ara kararını açıklayan Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı 15 Nisan tarihine erteledi.