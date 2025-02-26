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Seçil Erzan davasında teknik direktör Fatih Terim hakkında 'zorla getirme' kararı
Seçil Erzan davasında teknik direktör Fatih Terim hakkında 'zorla getirme' kararı
Sputnik Türkiye
Yüksek karlı gizli fon davasında yargılanan Denizbank Levent Şubesi eski müdürü Seçil Erzan davasında, teknik direktör Fatih Terim hakkında zorla getirilme... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T17:56+0300
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türki̇ye
fatih terim
seçil erzan
ağır ceza mahkemesi
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Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan’ın davasında Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi.Seçil Erzan'ın yargılandığı dava kapsamında Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde talimat duruşması görüldü. Talimat duruşmasında tutuklu sanık Seçil Erzan’ın avukatı ve tutuksuz sanık Hakan Ateş’in avukatları hazır bulundu.Terim için mahkeme karar verdiDuruşmada şikayetçi Fatih Terim’in avukatının, Terim hakkında mazeret dilekçesi sunduğu, ayrıca Terim’in yurt dışında olduğuna ilişkin tutanak sunulduğu da belirtildi. Duruşmada Erzan’ın avukatı, Fatih Terim’in mazereti konusunda esas mahkeme tarafından yurt içi giriş ve çıkış kayıtlarının araştırılmasını talep etti.Ara kararını açıklayan Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı 15 Nisan tarihine erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/secil-erzan-davasinda-yeni-gelisme-hakan-ates-hakkinda-zorla-getirme-karari-1093245449.html
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fatih terim, seçil erzan, ağır ceza mahkemesi, arda turan
fatih terim, seçil erzan, ağır ceza mahkemesi, arda turan

Seçil Erzan davasında teknik direktör Fatih Terim hakkında 'zorla getirme' kararı

17:56 26.02.2025 (güncellendi: 17:59 26.02.2025)
© AA / Panagiotis Moschandreou Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim
 Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© AA / Panagiotis Moschandreou
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Yüksek karlı gizli fon davasında yargılanan Denizbank Levent Şubesi eski müdürü Seçil Erzan davasında, teknik direktör Fatih Terim hakkında zorla getirilme kararı çıktı.
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan’ın davasında Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi.
Seçil Erzan'ın yargılandığı dava kapsamında Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde talimat duruşması görüldü. Talimat duruşmasında tutuklu sanık Seçil Erzan’ın avukatı ve tutuksuz sanık Hakan Ateş’in avukatları hazır bulundu.

Terim için mahkeme karar verdi

Duruşmada şikayetçi Fatih Terim’in avukatının, Terim hakkında mazeret dilekçesi sunduğu, ayrıca Terim’in yurt dışında olduğuna ilişkin tutanak sunulduğu da belirtildi.
Duruşmada Erzan’ın avukatı, Fatih Terim’in mazereti konusunda esas mahkeme tarafından yurt içi giriş ve çıkış kayıtlarının araştırılmasını talep etti.
Ara kararını açıklayan Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı 15 Nisan tarihine erteledi.
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
TÜRKİYE
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Hakan Ateş hakkında zorla getirme kararı
31 Ocak, 16:09
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