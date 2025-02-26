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Meteoroloji'den Türkiye’nin dört bir yanında son dakika hava durumu alarmı: Göz gözü görmeyecek
Meteoroloji'den Türkiye’nin dört bir yanında son dakika hava durumu alarmı: Göz gözü görmeyecek
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Meteoroloji’den kritik uyarı! Türkiye genelinde sis, kar, buzlanma ve çığ tehlikesi alarmı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehirde hava durumu nasıl olacak? İşte 26 Şubat hava durumu tahminleri ve detaylar!
2025-02-26T06:58+0300
2025-02-26T06:58+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
doğu anadolu
doğu karadeniz
meteoroloji
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istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin büyük bir bölümünde çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sivas, Denizli, Burdur ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Ayrıca, Sinop kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, Antalya ve İzmir’in batısı ile Çanakkale çevreleri ise sağanak yağışlı geçecek. Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.Çığ tehlikesi ve don olayı uyarısıMeteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Ayrıca, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde yaşanabilecek bu durumun, ulaşımı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.Hava sıcaklığı artacakŞubat ayı boyunca mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, önümüzdeki günlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Ancak gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek.Rüzgar güneyli yönlerden esecekTürkiye genelinde rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak yüksek kesimlerde zaman zaman şiddetini artırması bekleniyor.Meteoroloji’den sarı kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Rize ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve çığ riski nedeniyle vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.Önemli uyarılar✅ Kuvvetli Yağış: Rize ve Artvin çevrelerinde kar yağışı zaman zaman şiddetini artırabilir. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.✅ Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Yüksek kesimlerde yaşayanlar dikkatli olmalı.✅ Buzlanma ve Don: Özellikle gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde yollar buz tutabilir. Sürücülerin tedbirli olması gerekiyor.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sis, pus, sağanak yağış, kar ve çığ tehlikesi bekleniyor. Özellikle Rize, Artvin ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı ve çığ riski bulunuyor.Marmara Bölgesi’nde pus ve sis etkili olacakMarmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Çanakkale çevreleri akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağış alacak. Sabah ve gece saatlerinde ise İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Kocaeli başta olmak üzere bölge genelinde pus ve yer yer sis etkili olacak.📌 İstanbul: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli.📌 Edirne: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, puslu ve sisli.📌 Kırklareli: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, puslu ve sisli.📌 Kocaeli: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu.Ege Bölgesi’nde karla karışık yağmur ve sağanak bekleniyorEge Bölgesi’nde sabah saatlerinde Denizli çevrelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görülebilir. Akşam saatlerinden itibaren ise İzmir’in batı çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Bölgenin iç kesimlerinde ise buzlanma, don olayı, pus ve sis riski bulunuyor.📌 İzmir: 16°C – Batı kesimlerde akşam saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor.📌 Denizli: 14°C – Sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı.📌 Afyonkarahisar: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu.📌 Manisa: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu.Akdeniz Bölgesi’nde kuvvetli yağış ve don uyarısıAkdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ancak, Batı Akdeniz’in batısı sağanak yağış alırken, Burdur çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İç kesimlerde buzlanma ve don riski devam ediyor.📌 Antalya: 15°C – Batı çevreleri sağanak yağışlı.📌 Burdur: 8°C – Karla karışık yağmur ve kar yağışlı.📌 Adana: 14°C – Parçalı ve az bulutlu.📌 Hatay: 13°C – Parçalı ve az bulutlu.İç Anadolu’da don ve buzlanma tehlikesiİç Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski ile birlikte pus ve sis görülebilir.📌 Ankara: 7°C – Parçalı ve az bulutlu.📌 Eskişehir: 10°C – Parçalı ve az bulutlu.📌 Konya: 9°C – Parçalı ve az bulutlu.📌 Sivas: 1°C – Parçalı ve çok bulutlu.Batı ve Doğu Karadeniz’de yağmur ve karla karışık yağmur görülebilirBatı Karadeniz’in Sinop ve Kastamonu kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Karadeniz’de ise Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İç kesimlerde buzlanma ve çığ tehlikesi var.📌 Trabzon: 6°C – Yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.📌 Rize: 3°C – Kuvvetli kar yağışı bekleniyor.📌 Samsun: 7°C – Parçalı ve çok bulutlu.📌 Sinop: 10°C – Yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu.Doğu Anadolu’da kuvvetli kar yağışı ve çığ tehlikesiDoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusu ile Van’ın kuzey ve doğusunda aralıklı kar yağışı görülecek. Bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenirken, dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski devam ediyor.📌 Erzurum: -5°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı.📌 Kars: -6°C – Hafif kar yağışlı.📌 Van: -2°C – Kuzey ve doğu çevrelerinde aralıklı kar yağışlı.📌 Malatya: 5°C – Parçalı ve az bulutlu.Güneydoğu Anadolu’da soğuk ve puslu hava hakimGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don olayı görülebilir.📌 Diyarbakır: 7°C – Parçalı ve az bulutlu.📌 Gaziantep: 9°C – Parçalı ve az bulutlu.📌 Siirt: 5°C – Parçalı ve az bulutlu.📌 Şanlıurfa: 9°C – Parçalı ve az bulutlu.
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Meteoroloji'den Türkiye’nin dört bir yanında son dakika hava durumu alarmı: Göz gözü görmeyecek

06:58 26.02.2025
© AASağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, 26 Şubat Çarşamba günü yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da pus ve yoğun sis beklenirken, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin büyük bir bölümünde çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sivas, Denizli, Burdur ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Ayrıca, Sinop kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, Antalya ve İzmir’in batısı ile Çanakkale çevreleri ise sağanak yağışlı geçecek. Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Çığ tehlikesi ve don olayı uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Ayrıca, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde yaşanabilecek bu durumun, ulaşımı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

Hava sıcaklığı artacak

Şubat ayı boyunca mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, önümüzdeki günlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Ancak gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek.

Rüzgar güneyli yönlerden esecek

Türkiye genelinde rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak yüksek kesimlerde zaman zaman şiddetini artırması bekleniyor.

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Rize ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve çığ riski nedeniyle vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Önemli uyarılar

Kuvvetli Yağış: Rize ve Artvin çevrelerinde kar yağışı zaman zaman şiddetini artırabilir. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.
Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Yüksek kesimlerde yaşayanlar dikkatli olmalı.
Buzlanma ve Don: Özellikle gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde yollar buz tutabilir. Sürücülerin tedbirli olması gerekiyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sis, pus, sağanak yağış, kar ve çığ tehlikesi bekleniyor. Özellikle Rize, Artvin ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı ve çığ riski bulunuyor.

Marmara Bölgesi’nde pus ve sis etkili olacak

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Çanakkale çevreleri akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağış alacak. Sabah ve gece saatlerinde ise İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Kocaeli başta olmak üzere bölge genelinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
📌 İstanbul: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli.
📌 Edirne: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, puslu ve sisli.
📌 Kırklareli: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, puslu ve sisli.
📌 Kocaeli: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Ege Bölgesi’nde karla karışık yağmur ve sağanak bekleniyor

Ege Bölgesi’nde sabah saatlerinde Denizli çevrelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görülebilir. Akşam saatlerinden itibaren ise İzmir’in batı çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Bölgenin iç kesimlerinde ise buzlanma, don olayı, pus ve sis riski bulunuyor.
📌 İzmir: 16°C – Batı kesimlerde akşam saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor.
📌 Denizli: 14°C – Sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı.
📌 Afyonkarahisar: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu.
📌 Manisa: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Akdeniz Bölgesi’nde kuvvetli yağış ve don uyarısı

Akdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ancak, Batı Akdeniz’in batısı sağanak yağış alırken, Burdur çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İç kesimlerde buzlanma ve don riski devam ediyor.
📌 Antalya: 15°C – Batı çevreleri sağanak yağışlı.
📌 Burdur: 8°C – Karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
📌 Adana: 14°C – Parçalı ve az bulutlu.
📌 Hatay: 13°C – Parçalı ve az bulutlu.

İç Anadolu’da don ve buzlanma tehlikesi

İç Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski ile birlikte pus ve sis görülebilir.
📌 Ankara: 7°C – Parçalı ve az bulutlu.
📌 Eskişehir: 10°C – Parçalı ve az bulutlu.
📌 Konya: 9°C – Parçalı ve az bulutlu.
📌 Sivas: 1°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Batı ve Doğu Karadeniz’de yağmur ve karla karışık yağmur görülebilir

Batı Karadeniz’in Sinop ve Kastamonu kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Karadeniz’de ise Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İç kesimlerde buzlanma ve çığ tehlikesi var.
📌 Trabzon: 6°C – Yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.
📌 Rize: 3°C – Kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
📌 Samsun: 7°C – Parçalı ve çok bulutlu.
📌 Sinop: 10°C – Yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu.

Doğu Anadolu’da kuvvetli kar yağışı ve çığ tehlikesi

Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusu ile Van’ın kuzey ve doğusunda aralıklı kar yağışı görülecek. Bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenirken, dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski devam ediyor.
📌 Erzurum: -5°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı.
📌 Kars: -6°C – Hafif kar yağışlı.
📌 Van: -2°C – Kuzey ve doğu çevrelerinde aralıklı kar yağışlı.
📌 Malatya: 5°C – Parçalı ve az bulutlu.

Güneydoğu Anadolu’da soğuk ve puslu hava hakim

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don olayı görülebilir.
📌 Diyarbakır: 7°C – Parçalı ve az bulutlu.
📌 Gaziantep: 9°C – Parçalı ve az bulutlu.
📌 Siirt: 5°C – Parçalı ve az bulutlu.
📌 Şanlıurfa: 9°C – Parçalı ve az bulutlu.
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