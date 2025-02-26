https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/sahte-ickide-bilanco-agirlasiyor-152-can-kaybi-yasandi-1094003198.html
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor: 152 can kaybı yaşandı
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor: 152 can kaybı yaşandı
Sputnik Türkiye
2025 yılında yurt genelinde 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle hayatını kaybetti 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T14:34+0300
2025-02-26T14:34+0300
2025-02-26T14:34+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
sahte içki
sahte alkol
ölüm
şüpheli ölüm
ölüm nedeni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065121856_9:0:693:385_1920x0_80_0_0_550d6b60481f491b36c743eba83a3fae.jpg
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2025 yılında Türkiye genelinde 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirdi. Bakanlık sahte içki üretimi ve ticaretine karşı etkin mücadele yürüttü, bu kapsamda yurtta 780 operasyon düzenledi. Aramalarda 445 bin 16 litre sahte içki ele geçirildi.Operasyonlarda 983 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 50'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/ankarada-sahte-ickiden-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-65e-yukseldi-1093892085.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065121856_94:0:607:385_1920x0_80_0_0_84d8cbbbc942faa636f99673da78b098.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇çişleri bakanlığı, sahte içki, sahte alkol, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni
i̇çişleri bakanlığı, sahte içki, sahte alkol, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor: 152 can kaybı yaşandı
2025 yılında yurt genelinde 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2025 yılında Türkiye genelinde 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Bakanlık sahte içki üretimi ve ticaretine karşı etkin mücadele yürüttü, bu kapsamda yurtta 780 operasyon düzenledi. Aramalarda 445 bin 16 litre sahte içki ele geçirildi.
Operasyonlarda 983 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 50'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.