https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/sahte-ickide-bilanco-agirlasiyor-152-can-kaybi-yasandi-1094003198.html

Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor: 152 can kaybı yaşandı

Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor: 152 can kaybı yaşandı

Sputnik Türkiye

2025 yılında yurt genelinde 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle hayatını kaybetti 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T14:34+0300

2025-02-26T14:34+0300

2025-02-26T14:34+0300

türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

sahte içki

sahte alkol

ölüm

şüpheli ölüm

ölüm nedeni

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İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2025 yılında Türkiye genelinde 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirdi. Bakanlık sahte içki üretimi ve ticaretine karşı etkin mücadele yürüttü, bu kapsamda yurtta 780 operasyon düzenledi. Aramalarda 445 bin 16 litre sahte içki ele geçirildi.Operasyonlarda 983 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 50'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/ankarada-sahte-ickiden-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-65e-yukseldi-1093892085.html

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i̇çişleri bakanlığı, sahte içki, sahte alkol, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni