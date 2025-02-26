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İzmir'e kar yağdı

İzmir'e kar yağdı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji uzmanları, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kar yağışının başladığını duyurdu. Bölgede etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle yağmurla karışık kar... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T00:39+0300

2025-02-26T00:39+0300

2025-02-26T00:39+0300

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meteoroloji

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kar fırtınası

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yağmurla karışık kar yağışı bölge sakinleri tarafından görüntülendi.Meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre İzmir'in Karşıyaka ilçesine kar yağdı. Yağmurun etkisiyle bölgede tek tük kar görüntülenirken yağışın önümüzdeki saatlerde devam etmesi beklendiği açıklandı. İzmir'e en son ne zaman kar yağdı?İzmir'e en son kar yağışı, Ocak 2022 tarihinde gerçekleşti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kent merkezinde de kısmen görüldü. Daha önceki yıllarda da özellikle 2004, 2012 ve 2017 yıllarında İzmir'de kar yağışı kayıtlara geçmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/valilik-duyurdu-izmire-kar-ve-soguk-hava-dalgasi-yarin-geliyor-1093744902.html

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