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İzmir'e kar yağdı
İzmir'e kar yağdı
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Meteoroloji uzmanları, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kar yağışının başladığını duyurdu. Bölgede etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle yağmurla karışık kar... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yağmurla karışık kar yağışı bölge sakinleri tarafından görüntülendi.Meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre İzmir'in Karşıyaka ilçesine kar yağdı. Yağmurun etkisiyle bölgede tek tük kar görüntülenirken yağışın önümüzdeki saatlerde devam etmesi beklendiği açıklandı. İzmir'e en son ne zaman kar yağdı?İzmir'e en son kar yağışı, Ocak 2022 tarihinde gerçekleşti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kent merkezinde de kısmen görüldü. Daha önceki yıllarda da özellikle 2004, 2012 ve 2017 yıllarında İzmir'de kar yağışı kayıtlara geçmişti.
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i̇zmir, meteoroloji, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, hava, hava sıcaklığı, karşıyaka, karşıyaka i̇skelesi, karşıyaka belediyesi
i̇zmir, meteoroloji, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar tatili, hava, hava sıcaklığı, karşıyaka, karşıyaka i̇skelesi, karşıyaka belediyesi

İzmir'e kar yağdı

00:39 26.02.2025
© AAIzmir genel
Izmir genel - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© AA
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Meteoroloji uzmanları, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kar yağışının başladığını duyurdu. Bölgede etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle yağmurla karışık kar düştüğü belirtildi. Kar yağışının yağmurla karışık devam etmesi beklenirken, sıcaklıkların yarın düşüşe geçeceği belirtildi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yağmurla karışık kar yağışı bölge sakinleri tarafından görüntülendi.
Meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre İzmir'in Karşıyaka ilçesine kar yağdı. Yağmurun etkisiyle bölgede tek tük kar görüntülenirken yağışın önümüzdeki saatlerde devam etmesi beklendiği açıklandı.

İzmir'e en son ne zaman kar yağdı?

İzmir'e en son kar yağışı, Ocak 2022 tarihinde gerçekleşti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kent merkezinde de kısmen görüldü. Daha önceki yıllarda da özellikle 2004, 2012 ve 2017 yıllarında İzmir'de kar yağışı kayıtlara geçmişti.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
TÜRKİYE
Valilik duyurdu: İzmir'e kar ve soğuk hava dalgası yarın geliyor
17 Şubat, 20:20
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