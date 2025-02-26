https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/motorine-buyuk-indirim-geliyor-akaryakit-fiyatlari-gece-yarisi-guncellenecek-1093991942.html
Motorine büyük indirim geliyor: Akaryakıt fiyatları gece yarısı güncellenecek
Motorine büyük indirim geliyor: Akaryakıt fiyatları gece yarısı güncellenecek
Sputnik Türkiye
Motorin fiyatlarına 1,43 TL indirim geliyor! Benzin fiyatlarında değişiklik olmazken, motorinin yeni fiyatları belli oldu. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları
2025-02-26T10:05+0300
2025-02-26T10:05+0300
2025-02-26T10:05+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46824ea7efff6a8a99e7e9992ee30aa6.jpg
Küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 1,43 TL indirim yapılacak.İndirim sonrası motorin fiyatlarının şu seviyelere inmesi bekleniyor:Ancak, benzin fiyatlarında şu an için herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.Motorin geçen hafta zamlanmıştıMotorinin litre fiyatına geçtiğimiz cumartesi günü 1,45 TL zam yapılmıştı. Bu indirim, hafta içinde yapılan zammın büyük bir kısmını geri alıyor.Yetkililer, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle önümüzdeki günlerde yeni fiyat değişikliklerinin yaşanabileceğini belirtiyor.26 Şubat güncel akaryakıt fiyatları26 Şubat itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/ticaret-bakanligi-toplatma-karari-aldi-bu-4-cocuk-urunu-tehlikeli-bulundu-ve-yasaklandi-1093991032.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8e5a76e1e582d47845c185b532587db0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı
benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı
Motorine büyük indirim geliyor: Akaryakıt fiyatları gece yarısı güncellenecek
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruş indirim geliyor. İndirimli fiyatların bu gece itibarıyla pompaya yansıması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları...
Küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 1,43 TL indirim yapılacak.
İndirim sonrası motorin fiyatlarının şu seviyelere inmesi bekleniyor:
Ancak, benzin fiyatlarında şu an için herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.
Motorin geçen hafta zamlanmıştı
Motorinin litre fiyatına geçtiğimiz cumartesi günü 1,45 TL zam yapılmıştı. Bu indirim, hafta içinde yapılan zammın büyük bir kısmını geri alıyor.
Yetkililer, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle önümüzdeki günlerde yeni fiyat değişikliklerinin yaşanabileceğini belirtiyor.
26 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
26 Şubat itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
Motorin
: 48,00 TL → İndirim sonrası 46,57 TL
Motorin
: 47,89 TL → İndirim sonrası 46,46 TL
Motorin
: 48,71 TL → İndirim sonrası 47,28 TL
Motorin
: 49,08 TL → İndirim sonrası 47,65 TL