https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/motorine-buyuk-indirim-geliyor-akaryakit-fiyatlari-gece-yarisi-guncellenecek-1093991942.html

Motorine büyük indirim geliyor: Akaryakıt fiyatları gece yarısı güncellenecek

Motorine büyük indirim geliyor: Akaryakıt fiyatları gece yarısı güncellenecek

Sputnik Türkiye

Motorin fiyatlarına 1,43 TL indirim geliyor! Benzin fiyatlarında değişiklik olmazken, motorinin yeni fiyatları belli oldu. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

2025-02-26T10:05+0300

2025-02-26T10:05+0300

2025-02-26T10:05+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt

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Küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 1,43 TL indirim yapılacak.İndirim sonrası motorin fiyatlarının şu seviyelere inmesi bekleniyor:Ancak, benzin fiyatlarında şu an için herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.Motorin geçen hafta zamlanmıştıMotorinin litre fiyatına geçtiğimiz cumartesi günü 1,45 TL zam yapılmıştı. Bu indirim, hafta içinde yapılan zammın büyük bir kısmını geri alıyor.Yetkililer, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle önümüzdeki günlerde yeni fiyat değişikliklerinin yaşanabileceğini belirtiyor.26 Şubat güncel akaryakıt fiyatları26 Şubat itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/ticaret-bakanligi-toplatma-karari-aldi-bu-4-cocuk-urunu-tehlikeli-bulundu-ve-yasaklandi-1093991032.html

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