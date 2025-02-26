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Motorine büyük indirim geliyor: Akaryakıt fiyatları gece yarısı güncellenecek
Motorine büyük indirim geliyor: Akaryakıt fiyatları gece yarısı güncellenecek
Sputnik Türkiye
Motorin fiyatlarına 1,43 TL indirim geliyor! Benzin fiyatlarında değişiklik olmazken, motorinin yeni fiyatları belli oldu. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları
2025-02-26T10:05+0300
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ekonomi̇
benzin
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akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
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Küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 1,43 TL indirim yapılacak.İndirim sonrası motorin fiyatlarının şu seviyelere inmesi bekleniyor:Ancak, benzin fiyatlarında şu an için herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.Motorin geçen hafta zamlanmıştıMotorinin litre fiyatına geçtiğimiz cumartesi günü 1,45 TL zam yapılmıştı. Bu indirim, hafta içinde yapılan zammın büyük bir kısmını geri alıyor.Yetkililer, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle önümüzdeki günlerde yeni fiyat değişikliklerinin yaşanabileceğini belirtiyor.26 Şubat güncel akaryakıt fiyatları26 Şubat itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir
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Motorine büyük indirim geliyor: Akaryakıt fiyatları gece yarısı güncellenecek

10:05 26.02.2025
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© AA
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Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruş indirim geliyor. İndirimli fiyatların bu gece itibarıyla pompaya yansıması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları...
Küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 1,43 TL indirim yapılacak.
İndirim sonrası motorin fiyatlarının şu seviyelere inmesi bekleniyor:
İstanbul: 46,57 TL
Ankara: 47,28 TL
İzmir: 47,65 TL
Ancak, benzin fiyatlarında şu an için herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Motorin geçen hafta zamlanmıştı

Motorinin litre fiyatına geçtiğimiz cumartesi günü 1,45 TL zam yapılmıştı. Bu indirim, hafta içinde yapılan zammın büyük bir kısmını geri alıyor.
Yetkililer, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle önümüzdeki günlerde yeni fiyat değişikliklerinin yaşanabileceğini belirtiyor.

26 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

26 Şubat itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,43 TL
Motorin: 48,00 TL → İndirim sonrası 46,57 TL
LPG: 27,59 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,28 TL
Motorin: 47,89 TL → İndirim sonrası 46,46 TL
LPG: 26,99 TL

Ankara

Benzin: 46,97 TL
Motorin: 48,71 TL → İndirim sonrası 47,28 TL
LPG: 27,49 TL

İzmir

Benzin: 47,35 TL
Motorin: 49,08 TL → İndirim sonrası 47,65 TL
LPG: 27,34 TL
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