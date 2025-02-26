https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/milli-voleybolcu-zehra-gunes-vakifbankla-sozlesmesini-yeniledi-1093996156.html

Milli voleybolcu Zehra Güneş, Vakıfbank'la sözleşmesini yeniledi

Milli voleybolcu Zehra Güneş, Vakıfbank'la sözleşmesini yeniledi

Sputnik Türkiye

VakıfBank, milli voleybolcu Zehra Güneş'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T11:49+0300

2025-02-26T11:49+0300

2025-02-26T11:49+0300

spor

zehra güneş

vakıfbank

fenerbahçe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076882131_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_487c40f157534397169d44b85ab7e120.jpg

VakıfBank, milli voleybolcu Zehra Güneş ile sözleşme yenilendiğini açıkladı. Fenerbahçe Medicana ile gideceği konuşulan Güneş'le ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2011 yılından bu yana VakıfBank’ı daima zirveye taşımak için emek veren, başarılarımızda büyük payı olan ve bu sezon kaptanlık görevini üstlenerek ailemize güç katan Zehra Güneş ile sözleşmemiz yenilenmiştir." ifadelerine yer verildi.Fenerbahçe'ye gideceği konuşuluyordu26 yaşındaki başarılı orta oyuncunun ismi Fenerbahçe Medicana ile de anılıyordu.16 KUPA KAZANDI!Zehra Güneş, VakıfBank formasıyla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası zaferi yaşadı.Öte yandan sarı-siyahlı kulüp, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan’ın da sözleşmelerinin uzatıldığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/voleybolda-yilin-transferi-hande-baladinin-yeni-takimi-belli-oldu-1093390687.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zehra güneş, vakıfbank, fenerbahçe