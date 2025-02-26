https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/milli-voleybolcu-zehra-gunes-vakifbankla-sozlesmesini-yeniledi-1093996156.html
Milli voleybolcu Zehra Güneş, Vakıfbank'la sözleşmesini yeniledi
Milli voleybolcu Zehra Güneş, Vakıfbank'la sözleşmesini yeniledi
Sputnik Türkiye
VakıfBank, milli voleybolcu Zehra Güneş'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T11:49+0300
2025-02-26T11:49+0300
2025-02-26T11:49+0300
spor
zehra güneş
vakıfbank
fenerbahçe
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VakıfBank, milli voleybolcu Zehra Güneş ile sözleşme yenilendiğini açıkladı. Fenerbahçe Medicana ile gideceği konuşulan Güneş'le ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2011 yılından bu yana VakıfBank’ı daima zirveye taşımak için emek veren, başarılarımızda büyük payı olan ve bu sezon kaptanlık görevini üstlenerek ailemize güç katan Zehra Güneş ile sözleşmemiz yenilenmiştir." ifadelerine yer verildi.Fenerbahçe'ye gideceği konuşuluyordu26 yaşındaki başarılı orta oyuncunun ismi Fenerbahçe Medicana ile de anılıyordu.16 KUPA KAZANDI!Zehra Güneş, VakıfBank formasıyla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası zaferi yaşadı.Öte yandan sarı-siyahlı kulüp, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan’ın da sözleşmelerinin uzatıldığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/voleybolda-yilin-transferi-hande-baladinin-yeni-takimi-belli-oldu-1093390687.html
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zehra güneş, vakıfbank, fenerbahçe
zehra güneş, vakıfbank, fenerbahçe
Milli voleybolcu Zehra Güneş, Vakıfbank'la sözleşmesini yeniledi
VakıfBank, milli voleybolcu Zehra Güneş'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
VakıfBank, milli voleybolcu Zehra Güneş ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.
Fenerbahçe Medicana ile gideceği konuşulan Güneş'le ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2011 yılından bu yana VakıfBank’ı daima zirveye taşımak için emek veren, başarılarımızda büyük payı olan ve bu sezon kaptanlık görevini üstlenerek ailemize güç katan Zehra Güneş ile sözleşmemiz yenilenmiştir." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'ye gideceği konuşuluyordu
26 yaşındaki başarılı orta oyuncunun ismi Fenerbahçe Medicana ile de anılıyordu.
Zehra Güneş, VakıfBank formasıyla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası zaferi yaşadı.
Öte yandan sarı-siyahlı kulüp, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan’ın da sözleşmelerinin uzatıldığını açıkladı.