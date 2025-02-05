https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/voleybolda-yilin-transferi-hande-baladinin-yeni-takimi-belli-oldu-1093390687.html

Voleybolda yılın transferi: Hande Baladın'ın yeni takımı belli oldu

Voleybolda yılın transferi: Hande Baladın'ın yeni takımı belli oldu

Sputnik Türkiye

Eczacıbaşı'nın yıldız oyuncusu Hande Baladın, Fenerbahçe Medicana'ya transfer oldu. 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T15:39+0300

2025-02-05T15:39+0300

2025-02-05T15:39+0300

spor

eczacıbaşı dynavit

fenerbahçe

sultanlar ligi

hande baladın

zehra güneş

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Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'in yıldız oyuncusu Hande Baladın'ı kadrosuna kattı. Peki Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda da başarılarıyla dikkat çeken Hande Baladın kimdir? Hande Baladın kimdir?Hande Baladın, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı ve Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı forması giyen başarılı bir smaçör. Voleybol kariyerine Eczacıbaşı altyapısında başlayan Baladın, özellikle son yıllarda milli takımdaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 27 yaşındaki genç sporcu, 2013 yılından beri Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda forma giyiyor. U18, U19, U20 ve U23 kategorilerinde milli takım forması giydikten sonra A Milli Takım'a yükselen Baladın, milli takım formasıyla bir çok kupanın da sahibi.Son senem demiştiBaladın daha önce verdiği bir röportajda Eczacıbaşı'ndaki son senesi olduğunu dile getirirken, "Çünkü burada kendi hedeflerim ve kazanmak istediğim kupalar var. O yüzden bu tarafa çok odaklanmadan sahadaki performansıma odaklanmaya çalışıyorum. Eninde sonunda bir yerle anlaşacağım. Belki de Eczacıbaşı ile devam edeceğim. Hala belli değil." demişti. Zehra Güneş iddiası da gündemde Eczacıbaşı Dynavit'le sözleşmesi bu sezon sonu sona erecek milli smaçör Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertlilerin ayrıca Polonyalı yıldız Agnieszka Korneluk ile de anlaşmaya vardığı ifade edildi. Eylül ayında VakıfBank'ta kaptanlığa getirilen milli voleybolcu Zehra Güneş için de flaş bir iddia gündeme geldi. Tecrübeli milli oyuncunun da Fenerbahçe'ye transferine yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

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