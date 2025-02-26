https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/milletvekili-sayilarinin-illere-gore-dagilimi-belli-oldu-3-ilde-birer-milletvekili-artti-3-ilde-de-1093984695.html

Milletvekili sayılarının illere göre dağılımı belli oldu: 3 ilde birer milletvekili arttı, 3 ilde de azaldı

Milletvekili sayılarının illere göre dağılımı belli oldu: 3 ilde birer milletvekili arttı, 3 ilde de azaldı

Sputnik Türkiye

YSK'nın açıkladığı illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre Ankara 37, İstanbul 96, İzmir ise 28 milletvekili çıkaracak. Ayrıca genel durumda... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T02:32+0300

2025-02-26T02:32+0300

2025-02-26T02:33+0300

türkiye

yüksek seçim kurulu (ysk)

izmir

bayburt

ankara

ysk

ab resmi gazetesi

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Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı anımsatıldı.Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2024 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı.Buna göre, Ankara 37, İstanbul 96, İzmir ise 28 milletvekili çıkaracak.Ayrıca Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayıları 1'er arttı, Erzurum, Yozgat ve Bayburt'un milletvekili sayıları ​​​​​​​ise 1'er azaldı.Yüksek Seçim Kurulu'nun nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosu şu şekilde:Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/ak-parti-genclik-kollarindan-cumhurbaskani-erdogana-dogum-gunu-hediyesi-rakip-korksun-attiginiz-1093983039.html

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yüksek seçim kurulu (ysk), izmir, bayburt, ankara, ysk, ab resmi gazetesi