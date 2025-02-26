Milletvekili sayılarının illere göre dağılımı belli oldu: 3 ilde birer milletvekili arttı, 3 ilde de azaldı
02:32 26.02.2025 (güncellendi: 02:33 26.02.2025)
© AAYüksek Seçim Kurulu
© AA
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YSK'nın açıkladığı illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre Ankara 37, İstanbul 96, İzmir ise 28 milletvekili çıkaracak. Ayrıca genel durumda milletvekili sayısında 3'er ilde artış ve azalış söz konusu oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı anımsatıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2024 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı.
Buna göre, Ankara 37, İstanbul 96, İzmir ise 28 milletvekili çıkaracak.
Ayrıca Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayıları 1'er arttı, Erzurum, Yozgat ve Bayburt'un milletvekili sayıları ise 1'er azaldı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosu şu şekilde:
"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 37, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 5, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 8, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 15, Uşak 3, Van 8, Yozgat 3, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 1, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3."
Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.