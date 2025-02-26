https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/ak-parti-genclik-kollarindan-cumhurbaskani-erdogana-dogum-gunu-hediyesi-rakip-korksun-attiginiz-1093983039.html
AK Parti Gençlik Kolları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi: 'Rakip korksun, attığınız üçlük olsun'
AK Parti Gençlik Kolları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi: 'Rakip korksun, attığınız üçlük olsun'
Sputnik Türkiye
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, MKYK toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü için bir basket topu hediye etti. Erdoğan bir süre toğu... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T00:04+0300
2025-02-26T00:04+0300
2025-02-26T00:15+0300
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basketbol
top
recep tayyip erdoğan
doğum günü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları MKYK toplantısına başkanlık etti. Toplantı sonrası Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a basketbol topu hediye etti.Basketbol topunu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sektirdi ve MKYK üyeleri ile paslaştı.Yusuf İbiş sosyal medya hesabından "Top sizde, rakip korksun. Attığınız üçlük olsun. Doğum gününüz kutlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/okan-buruk-ile-jose-mourinho-pfdkya-sevk-edildi-1093982816.html
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AK Parti Gençlik Kolları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi: 'Rakip korksun, attığınız üçlük olsun'
00:04 26.02.2025 (güncellendi: 00:15 26.02.2025)
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, MKYK toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü için bir basket topu hediye etti. Erdoğan bir süre toğu sektirip pasladı. İbiş, sosyal medyadan Erdoğan'ın doğum günü için bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları MKYK toplantısına başkanlık etti. Toplantı sonrası Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a basketbol topu hediye etti.
Basketbol topunu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sektirdi ve MKYK üyeleri ile paslaştı.
Yusuf İbiş sosyal medya hesabından "Top sizde, rakip korksun. Attığınız üçlük olsun. Doğum gününüz kutlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım" şeklinde bir paylaşımda bulundu.