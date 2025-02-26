https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/ak-parti-genclik-kollarindan-cumhurbaskani-erdogana-dogum-gunu-hediyesi-rakip-korksun-attiginiz-1093983039.html

AK Parti Gençlik Kolları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi: 'Rakip korksun, attığınız üçlük olsun'

AK Parti Gençlik Kolları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi: 'Rakip korksun, attığınız üçlük olsun'

Sputnik Türkiye

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, MKYK toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü için bir basket topu hediye etti. Erdoğan bir süre toğu... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T00:04+0300

2025-02-26T00:04+0300

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türki̇ye

basketbol

top

recep tayyip erdoğan

doğum günü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları MKYK toplantısına başkanlık etti. Toplantı sonrası Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a basketbol topu hediye etti.Basketbol topunu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sektirdi ve MKYK üyeleri ile paslaştı.Yusuf İbiş sosyal medya hesabından "Top sizde, rakip korksun. Attığınız üçlük olsun. Doğum gününüz kutlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/okan-buruk-ile-jose-mourinho-pfdkya-sevk-edildi-1093982816.html

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