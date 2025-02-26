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Metroda, otobüste uyuyanlar dikkat: 'Kan pıhtılaşması ve felç tehlikesi var, omurganız çöküyor'
Metroda, otobüste uyuyanlar dikkat: 'Kan pıhtılaşması ve felç tehlikesi var, omurganız çöküyor'
Sputnik Türkiye
Toplu taşımada uyuyakalmak omurga sağlığınızı tehdit ediyor! Yanlış pozisyonda uyumak boyun ve bel ağrılarına, postür bozukluklarına ve dolaşım sorunlarına yol açabilir. Peki, toplu taşımada uyumanın zararları neler?
2025-02-26T07:43+0300
2025-02-26T07:43+0300
sağlik
metro
otobüs
uyku
uyku düzeni
sağlıklı uyku
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Erken kalkmak zorunda kalan milyonlarca insan, işe veya okula giderken toplu taşımada kısa şekerlemeler yapmayı alışkanlık haline getiriyor. Ancak uzmanlara göre bu durum, omurga sağlığı için ciddi bir risk oluşturuyor.📌 Yanlış oturma pozisyonları nedeniyle boyun ve sırt kasları zorlanıyor.📌 Denge kaybı, ani duruşlar ve sarsıntılar kas-iskelet sistemine zarar veriyor.📌 Dolaşım bozuklukları, bacaklarda uyuşma ve kan pıhtılaşması riski artıyor.Omurganıza büyük yük biniyorToplu taşımada uyuyan kişiler kontrolsüz şekilde öne veya yana düşebiliyor. Bu durum, boyun, sırt ve bel bölgesinde aşırı yüklenmelere yol açıyor.Fizyoterapistlerin uyarıları:✔ Boyun öne veya yana düşerek kaslarda sertleşmeye ve ağrılara neden olabilir.✔ Sürekli yanlış pozisyonda uyuma, omurga eğriliklerine ve duruş bozukluklarına sebep olabilir.✔ Başın öne eğik şekilde uzun süre durması, “kambur duruş” alışkanlığını artırabilir.Ani frenler ve sarsıntılar yaralanmalara yol açıyorMetro, otobüs veya tramvay gibi toplu taşıma araçlarında uyurken vücudun refleksleri devre dışı kalıyor. Bu da ani frenlerde ya da sert dönüşlerde düşme, baş çarpması ve kas zorlanmaları gibi yaralanmalara sebep olabiliyor.✔ Ani sarsıntılar kaslara ekstra yük bindirir.✔ Başın kontrolsüz hareketi boyun fıtığı riskini artırabilir.✔ Uyurken başı cama veya sert bir yüzeye yaslamak kronik ağrılara sebep olabilir.Dolaşım bozukluğu ve kan pıhtılaşması riskiUzun süre hareketsiz kalmak, bacaklarda kan dolaşımını yavaşlatır. Özellikle toplu taşıma koltuklarında bacakları sıkışık bir şekilde uyumak, kan pıhtılaşması (tromboz) riskini artırabilir.📌 Bacaklarda uyuşma, şişme ve ağrı hissediliyorsa dikkat edilmelidir.📌 Uzun süre bacakları çapraz şekilde tutarak uyumak, damar tıkanıklığına yol açabilir.📌 Dolaşımı hızlandırmak için kısa süreli bile olsa bacakları hareket ettirmek gerekir.Uzmanlardan sağlıklı alternatiflerUzmanlar, toplu taşımada uyumanın olası zararlarını en aza indirmek için bazı önlemler alınmasını öneriyor:✔ Başınızı destekleyici bir yastık veya boyunluk kullanın.✔ Sırtınızı düz tutmaya çalışın ve başınızı bir yere yaslamayın.✔ Bacaklarınızı sıkışık pozisyonda tutmaktan kaçının, mümkünse biraz hareket ettirin.✔ Mümkünse kısa mesafelerde uyumaktan kaçının ve eve gider gitmez yeterli uyku alın.
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toplu taşımada uyumak zararlı mı, toplu taşımada uyumanın zararları, otobüste uyumak omurgaya zarar verir mi, metroda uyumak sağlığa zararlı mı, toplu taşımada yanlış duruş, otobüste uyuyakalmak boyun ağrısı yapar mı, toplu taşımada uyumak bel ağrısı yapar mı, uzun süre yanlış oturmak zararları, boyun fıtığına neden olan alışkanlıklar, toplu taşımada uyurken nelere dikkat edilmeli, otobüste uyuyakalmanın zararları, metroda uyuyakalmak neden zararlı, otobüste uyumak baş ağrısı yapar mı, toplu taşımada uyumak kas ağrısına neden olur mu, yanlış pozisyonda uyumanın zararları, omurga sağlığını bozan alışkanlıklar
toplu taşımada uyumak zararlı mı, toplu taşımada uyumanın zararları, otobüste uyumak omurgaya zarar verir mi, metroda uyumak sağlığa zararlı mı, toplu taşımada yanlış duruş, otobüste uyuyakalmak boyun ağrısı yapar mı, toplu taşımada uyumak bel ağrısı yapar mı, uzun süre yanlış oturmak zararları, boyun fıtığına neden olan alışkanlıklar, toplu taşımada uyurken nelere dikkat edilmeli, otobüste uyuyakalmanın zararları, metroda uyuyakalmak neden zararlı, otobüste uyumak baş ağrısı yapar mı, toplu taşımada uyumak kas ağrısına neden olur mu, yanlış pozisyonda uyumanın zararları, omurga sağlığını bozan alışkanlıklar

Metroda, otobüste uyuyanlar dikkat: 'Kan pıhtılaşması ve felç tehlikesi var, omurganız çöküyor'

07:43 26.02.2025
© AAUyku, uyuyan kadın
Uyku, uyuyan kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© AA
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İşe giderken ya da dönerken toplu taşıma araçlarında uyuyakalmak, uzun vadede omurga sağlığına zarar veriyor. Yanlış pozisyonda uyuma, boyun ve bel ağrılarına, postür bozukluklarına ve dolaşım sorunlarına neden olabiliyor. İşte toplu taşımada uyumanın zararları ve uzman önerileri...
Erken kalkmak zorunda kalan milyonlarca insan, işe veya okula giderken toplu taşımada kısa şekerlemeler yapmayı alışkanlık haline getiriyor. Ancak uzmanlara göre bu durum, omurga sağlığı için ciddi bir risk oluşturuyor.
📌 Yanlış oturma pozisyonları nedeniyle boyun ve sırt kasları zorlanıyor.
📌 Denge kaybı, ani duruşlar ve sarsıntılar kas-iskelet sistemine zarar veriyor.
📌 Dolaşım bozuklukları, bacaklarda uyuşma ve kan pıhtılaşması riski artıyor.

Omurganıza büyük yük biniyor

Toplu taşımada uyuyan kişiler kontrolsüz şekilde öne veya yana düşebiliyor. Bu durum, boyun, sırt ve bel bölgesinde aşırı yüklenmelere yol açıyor.
Fizyoterapistlerin uyarıları:
Boyun öne veya yana düşerek kaslarda sertleşmeye ve ağrılara neden olabilir.
Sürekli yanlış pozisyonda uyuma, omurga eğriliklerine ve duruş bozukluklarına sebep olabilir.
Başın öne eğik şekilde uzun süre durması, “kambur duruş” alışkanlığını artırabilir.

Ani frenler ve sarsıntılar yaralanmalara yol açıyor

Metro, otobüs veya tramvay gibi toplu taşıma araçlarında uyurken vücudun refleksleri devre dışı kalıyor. Bu da ani frenlerde ya da sert dönüşlerde düşme, baş çarpması ve kas zorlanmaları gibi yaralanmalara sebep olabiliyor.
Ani sarsıntılar kaslara ekstra yük bindirir.
Başın kontrolsüz hareketi boyun fıtığı riskini artırabilir.
Uyurken başı cama veya sert bir yüzeye yaslamak kronik ağrılara sebep olabilir.

Dolaşım bozukluğu ve kan pıhtılaşması riski

Uzun süre hareketsiz kalmak, bacaklarda kan dolaşımını yavaşlatır. Özellikle toplu taşıma koltuklarında bacakları sıkışık bir şekilde uyumak, kan pıhtılaşması (tromboz) riskini artırabilir.
📌 Bacaklarda uyuşma, şişme ve ağrı hissediliyorsa dikkat edilmelidir.
📌 Uzun süre bacakları çapraz şekilde tutarak uyumak, damar tıkanıklığına yol açabilir.
📌 Dolaşımı hızlandırmak için kısa süreli bile olsa bacakları hareket ettirmek gerekir.

Uzmanlardan sağlıklı alternatifler

Uzmanlar, toplu taşımada uyumanın olası zararlarını en aza indirmek için bazı önlemler alınmasını öneriyor:
Başınızı destekleyici bir yastık veya boyunluk kullanın.
Sırtınızı düz tutmaya çalışın ve başınızı bir yere yaslamayın.
Bacaklarınızı sıkışık pozisyonda tutmaktan kaçının, mümkünse biraz hareket ettirin.
Mümkünse kısa mesafelerde uyumaktan kaçının ve eve gider gitmez yeterli uyku alın.
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
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