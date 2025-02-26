https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/masterchef-beyzadan-kaza-sonrasi-ilk-net-fotograf-yuzundeki-izler-goruldu-1094002966.html

MasterChef Beyza’dan kaza sonrası ilk net fotoğraf: Yüzündeki izler görüldü

MasterChef Beyza’dan kaza sonrası ilk net fotoğraf: Yüzündeki izler görüldü

Sputnik Türkiye

MasterChef Türkiye 2024 yarışmacısı Beyza Huri Aydın, geçirdiği kazanın ardından ilk kez yüzünün en net halini paylaştı. Yarışmadan elendikten sonra sosyal... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T14:36+0300

2025-02-26T14:36+0300

2025-02-26T14:36+0300

yaşam

masterchef

beyza aydın

yanık

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MasterChef Türkiye 2024’te dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Beyza Huri Aydın, 30 Aralık 2024 tarihli eleme gecesinde rakibi Kerem’e karşı 1 puan farkla kaybederek yarışmaya veda etmişti.Yarışma sonrası sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapan Beyza, Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap etkinliği düzenledi. Yarışma sürecinde yaşadığı talihsiz kaza hakkında gelen sorulara samimi yanıtlar verdi.'O an yarışmaya ne zaman döneceğimi düşündüm'Takipçilerinden biri, Beyza’ya “Yüzün yandığından bir gün sonra ne düşündün?” sorusunu yöneltti.Beyza, o an yaşadığı şoku ve hislerini şu sözlerle paylaştı:“Aslında bana yüzümü kimse göstermedi o gün. Hastaneye geldiğimde kendim gördüm ve o ana kadar o kadar kötü olduğunu düşünmüyordum. O yüzden direkt olarak ben yarışmaya ne zaman döneceğimi düşündüm.”Yarışmanın devam ettiği dönemde, bazı sosyal medya kullanıcıları Beyza’nın yaşadığı kazanın kurgu olduğu yönünde iddialarda bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/masterchefte-cekim-sirasinda-beyza-aydinin-yuzu-yandi-somer-sef-saglik-durumunu-acikladi-1089950412.html

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masterchef, beyza aydın, yanık