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MasterChef Beyza’dan kaza sonrası ilk net fotoğraf: Yüzündeki izler görüldü
MasterChef Beyza’dan kaza sonrası ilk net fotoğraf: Yüzündeki izler görüldü
Sputnik Türkiye
MasterChef Türkiye 2024 yarışmacısı Beyza Huri Aydın, geçirdiği kazanın ardından ilk kez yüzünün en net halini paylaştı. Yarışmadan elendikten sonra sosyal... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T14:36+0300
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MasterChef Türkiye 2024’te dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Beyza Huri Aydın, 30 Aralık 2024 tarihli eleme gecesinde rakibi Kerem’e karşı 1 puan farkla kaybederek yarışmaya veda etmişti.Yarışma sonrası sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapan Beyza, Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap etkinliği düzenledi. Yarışma sürecinde yaşadığı talihsiz kaza hakkında gelen sorulara samimi yanıtlar verdi.'O an yarışmaya ne zaman döneceğimi düşündüm'Takipçilerinden biri, Beyza’ya “Yüzün yandığından bir gün sonra ne düşündün?” sorusunu yöneltti.Beyza, o an yaşadığı şoku ve hislerini şu sözlerle paylaştı:“Aslında bana yüzümü kimse göstermedi o gün. Hastaneye geldiğimde kendim gördüm ve o ana kadar o kadar kötü olduğunu düşünmüyordum. O yüzden direkt olarak ben yarışmaya ne zaman döneceğimi düşündüm.”Yarışmanın devam ettiği dönemde, bazı sosyal medya kullanıcıları Beyza’nın yaşadığı kazanın kurgu olduğu yönünde iddialarda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/masterchefte-cekim-sirasinda-beyza-aydinin-yuzu-yandi-somer-sef-saglik-durumunu-acikladi-1089950412.html
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masterchef, beyza aydın, yanık
masterchef, beyza aydın, yanık

MasterChef Beyza’dan kaza sonrası ilk net fotoğraf: Yüzündeki izler görüldü

14:36 26.02.2025
© FotoğrafBeyza Aydın
Beyza Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© Fotoğraf
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MasterChef Türkiye 2024 yarışmacısı Beyza Huri Aydın, geçirdiği kazanın ardından ilk kez yüzünün en net halini paylaştı. Yarışmadan elendikten sonra sosyal medyada aktif olan Beyza, takipçilerinin sorularını yanıtlarken kazaya dair bilinmeyenleri anlattı.
MasterChef Türkiye 2024’te dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Beyza Huri Aydın, 30 Aralık 2024 tarihli eleme gecesinde rakibi Kerem’e karşı 1 puan farkla kaybederek yarışmaya veda etmişti.
Yarışma sonrası sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapan Beyza, Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap etkinliği düzenledi. Yarışma sürecinde yaşadığı talihsiz kaza hakkında gelen sorulara samimi yanıtlar verdi.

'O an yarışmaya ne zaman döneceğimi düşündüm'

Takipçilerinden biri, Beyza’ya “Yüzün yandığından bir gün sonra ne düşündün?” sorusunu yöneltti.
Beyza, o an yaşadığı şoku ve hislerini şu sözlerle paylaştı:
“Aslında bana yüzümü kimse göstermedi o gün. Hastaneye geldiğimde kendim gördüm ve o ana kadar o kadar kötü olduğunu düşünmüyordum. O yüzden direkt olarak ben yarışmaya ne zaman döneceğimi düşündüm.”
© FotoğrafBeyza Aydın
Beyza Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
Beyza Aydın
© Fotoğraf
Yarışmanın devam ettiği dönemde, bazı sosyal medya kullanıcıları Beyza’nın yaşadığı kazanın kurgu olduğu yönünde iddialarda bulunmuştu.
Beyza Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
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