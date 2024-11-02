https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/masterchefte-cekim-sirasinda-beyza-aydinin-yuzu-yandi-somer-sef-saglik-durumunu-acikladi-1089950412.html

MasterChef'te çekim sırasında Beyza Aydın'ın yüzü yandı: Somer Şef sağlık durumunu açıkladı

MasterChef'te çekim sırasında Beyza Aydın'ın yüzü yandı: Somer Şef sağlık durumunu açıkladı

Sputnik Türkiye

MasterChef Türkiye'de ciddi bir kaza yaşandı. Ödül oyunu için Uşak'ta ter döken yarışmacılardan Beyza Aydın'ın yüzüne tepsiyi çevirdiği sırada yağ sıçradı... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T08:31+0300

2024-11-02T08:31+0300

2024-11-02T08:35+0300

yaşam

masterchef

beyza aydın

uşak

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somer sivrioğlu

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MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım Cuma akşamı ödül oyunu mücadelesinde ciddi bir kaza meydana geldi. Dış çekim için Uşak'a giden yarışmacılardan Beyza Aydın, börek tepsisini ters çevirirken yüzüne yağ döküldü. Yarışmacılar da panik yaşarken MasterChef Beyza, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yarışmacılardan Alper, takım arkadaşlarına "Kızın yüzü soyuldu. Ben uyardım sizi. O öyle çevrilir mi?" diye kızarken; Beyza da gözyaşlarına boğuldu.Takımlar servis için hazırlık yaparken; Mehmet Şef, Beyza hakkında bilgi verdi. Mehmet Yalçınkaya, "Arkadaşlar Beyza'yı hastaneye gönderiyoruz" dedi.Beyza Aydın'a ne oldu? MasterChef Beyza'nın sağlık durumu nasıl?Ekranlara da yansıyan kazanın ardından Beyza Aydın'ın sağlık durumu merak ediliyor. Somer Sivrioğlu, Beyza'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Sivrioğlu, yarışma sırasında yaşanan talihsiz kaza sonrası Beyza'ya ilk müdahalenin sağlık personeli Serhat Özer'in yaptığını belirtti.Somer Şef, sözlerine "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hem belediye başkanımız hem de oradaki yetkililer çok ilgi gösterdiler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yanık merkezinde müşahede altına alındı. Prof. Dr. Mustafa Turan bizzat ilgileniyor. Bugün bizlerle olamayacak ama gün ve gün gelişmeleri size bildireceğiz. Doktorun söylediği de şu, yanık yüzde olduğu için enfeksiyon olma riski başka yerde olma ihtimalinden daha fazla" diye devam etti.Bunun üzerine Mehmet Şef ise "Önce iş güvenliği deriz biz her zaman. Yarışma olur biter, her şey olur biter ama sonrası yok. Heyecanınızı anlıyoruz ama bize kulak vermeniz lazım. Görünmez kaza ama bize çok kulak vermeniz lazım" açıklamasında bulundu.Beyza Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli?Aslen Konyalı olan ve yarışmaya Fransa'dan katılan Beyza, 23 yaşındadır. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Beyza, programa ilk geldiğinde "Sürekli yemek yapan birisiyim ve bugün buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" ifadelerini kullanmıştı. İlk tura, avokado püresi ile tatlı-acı soslu çıtır karides yaparak katılan Masterchef Beyza jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan evet, Danilo Zanna'dan evet ve Mehmet Yalçınkaya'dan evet oyu oldu. 2. turda da 3'lü düelloda başarı elde eden Masterchef Beyza son tura geçti. Kendi grubundan birinci çıkan Masterchef Beyza ana kadroya dahil olan 16. yarışmacı oldu.

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