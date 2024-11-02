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MasterChef'te çekim sırasında Beyza Aydın'ın yüzü yandı: Somer Şef sağlık durumunu açıkladı
MasterChef'te çekim sırasında Beyza Aydın'ın yüzü yandı: Somer Şef sağlık durumunu açıkladı
Sputnik Türkiye
MasterChef Türkiye'de ciddi bir kaza yaşandı. Ödül oyunu için Uşak'ta ter döken yarışmacılardan Beyza Aydın'ın yüzüne tepsiyi çevirdiği sırada yağ sıçradı... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T08:31+0300
2024-11-02T08:35+0300
yaşam
masterchef
beyza aydın
uşak
yağ
yanık
yüz
somer sivrioğlu
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MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım Cuma akşamı ödül oyunu mücadelesinde ciddi bir kaza meydana geldi. Dış çekim için Uşak'a giden yarışmacılardan Beyza Aydın, börek tepsisini ters çevirirken yüzüne yağ döküldü. Yarışmacılar da panik yaşarken MasterChef Beyza, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yarışmacılardan Alper, takım arkadaşlarına "Kızın yüzü soyuldu. Ben uyardım sizi. O öyle çevrilir mi?" diye kızarken; Beyza da gözyaşlarına boğuldu.Takımlar servis için hazırlık yaparken; Mehmet Şef, Beyza hakkında bilgi verdi. Mehmet Yalçınkaya, "Arkadaşlar Beyza'yı hastaneye gönderiyoruz" dedi.Beyza Aydın'a ne oldu? MasterChef Beyza'nın sağlık durumu nasıl?Ekranlara da yansıyan kazanın ardından Beyza Aydın'ın sağlık durumu merak ediliyor. Somer Sivrioğlu, Beyza'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Sivrioğlu, yarışma sırasında yaşanan talihsiz kaza sonrası Beyza'ya ilk müdahalenin sağlık personeli Serhat Özer'in yaptığını belirtti.Somer Şef, sözlerine "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hem belediye başkanımız hem de oradaki yetkililer çok ilgi gösterdiler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yanık merkezinde müşahede altına alındı. Prof. Dr. Mustafa Turan bizzat ilgileniyor. Bugün bizlerle olamayacak ama gün ve gün gelişmeleri size bildireceğiz. Doktorun söylediği de şu, yanık yüzde olduğu için enfeksiyon olma riski başka yerde olma ihtimalinden daha fazla" diye devam etti.Bunun üzerine Mehmet Şef ise "Önce iş güvenliği deriz biz her zaman. Yarışma olur biter, her şey olur biter ama sonrası yok. Heyecanınızı anlıyoruz ama bize kulak vermeniz lazım. Görünmez kaza ama bize çok kulak vermeniz lazım" açıklamasında bulundu.Beyza Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli?Aslen Konyalı olan ve yarışmaya Fransa'dan katılan Beyza, 23 yaşındadır. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Beyza, programa ilk geldiğinde "Sürekli yemek yapan birisiyim ve bugün buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" ifadelerini kullanmıştı. İlk tura, avokado püresi ile tatlı-acı soslu çıtır karides yaparak katılan Masterchef Beyza jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan evet, Danilo Zanna'dan evet ve Mehmet Yalçınkaya'dan evet oyu oldu. 2. turda da 3'lü düelloda başarı elde eden Masterchef Beyza son tura geçti. Kendi grubundan birinci çıkan Masterchef Beyza ana kadroya dahil olan 16. yarışmacı oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/masterchefte-mehmet-sef-semihe-sinirlendi-seni-buradan-kolundan-tuttugum-gibi-atarim-1088225912.html
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MasterChef'te çekim sırasında Beyza Aydın'ın yüzü yandı: Somer Şef sağlık durumunu açıkladı

08:31 02.11.2024 (güncellendi: 08:35 02.11.2024)
© FotoğrafBeyza Aydın
Beyza Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© Fotoğraf
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MasterChef Türkiye'de ciddi bir kaza yaşandı. Ödül oyunu için Uşak'ta ter döken yarışmacılardan Beyza Aydın'ın yüzüne tepsiyi çevirdiği sırada yağ sıçradı. "Beyza Aydın'ın son durumu ne, Beyza Aydın'a ne oldu" soruları araştırılırken MasterChef yarışmacısının sağlık durumuna ilişkin açıklama Somer Sivrioğlu'ndan geldi.
MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım Cuma akşamı ödül oyunu mücadelesinde ciddi bir kaza meydana geldi. Dış çekim için Uşak'a giden yarışmacılardan Beyza Aydın, börek tepsisini ters çevirirken yüzüne yağ döküldü. Yarışmacılar da panik yaşarken MasterChef Beyza, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yarışmacılardan Alper, takım arkadaşlarına "Kızın yüzü soyuldu. Ben uyardım sizi. O öyle çevrilir mi?" diye kızarken; Beyza da gözyaşlarına boğuldu.Takımlar servis için hazırlık yaparken; Mehmet Şef, Beyza hakkında bilgi verdi. Mehmet Yalçınkaya, "Arkadaşlar Beyza'yı hastaneye gönderiyoruz" dedi.

Beyza Aydın'a ne oldu? MasterChef Beyza'nın sağlık durumu nasıl?

Ekranlara da yansıyan kazanın ardından Beyza Aydın'ın sağlık durumu merak ediliyor. Somer Sivrioğlu, Beyza'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Sivrioğlu, yarışma sırasında yaşanan talihsiz kaza sonrası Beyza'ya ilk müdahalenin sağlık personeli Serhat Özer'in yaptığını belirtti.
Somer Şef, sözlerine "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hem belediye başkanımız hem de oradaki yetkililer çok ilgi gösterdiler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yanık merkezinde müşahede altına alındı. Prof. Dr. Mustafa Turan bizzat ilgileniyor. Bugün bizlerle olamayacak ama gün ve gün gelişmeleri size bildireceğiz. Doktorun söylediği de şu, yanık yüzde olduğu için enfeksiyon olma riski başka yerde olma ihtimalinden daha fazla" diye devam etti.

Bunun üzerine Mehmet Şef ise "Önce iş güvenliği deriz biz her zaman. Yarışma olur biter, her şey olur biter ama sonrası yok. Heyecanınızı anlıyoruz ama bize kulak vermeniz lazım. Görünmez kaza ama bize çok kulak vermeniz lazım" açıklamasında bulundu.

Beyza Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Aslen Konyalı olan ve yarışmaya Fransa'dan katılan Beyza, 23 yaşındadır. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Beyza, programa ilk geldiğinde "Sürekli yemek yapan birisiyim ve bugün buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" ifadelerini kullanmıştı. İlk tura, avokado püresi ile tatlı-acı soslu çıtır karides yaparak katılan Masterchef Beyza jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan evet, Danilo Zanna'dan evet ve Mehmet Yalçınkaya'dan evet oyu oldu. 2. turda da 3'lü düelloda başarı elde eden Masterchef Beyza son tura geçti. Kendi grubundan birinci çıkan Masterchef Beyza ana kadroya dahil olan 16. yarışmacı oldu.
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