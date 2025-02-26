https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/lutfu-savastan-imamogluna-osymyi-kazanamamissiniz-benimle-konusamazsiniz-1093990954.html

Lütfü Savaş'tan İmamoğlu'na: 'Hem cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorsun hem ÖSYM’yi kazanamamışsın'

Lütfü Savaş'tan İmamoğlu'na: 'Hem cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorsun hem ÖSYM’yi kazanamamışsın'

Sputnik Türkiye

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Dr. Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Hem cumhurbaşkanı adayı olacağım... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T10:02+0300

2025-02-26T10:02+0300

2025-02-26T10:17+0300

politika

lütfü savaş

diploma

üniversite

ekrem imamoğlu

ibb

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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Dr. Lütfü Savaş, İmamoğlu için, "Hem cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorsun hem de sizin diplomanızla ilgili insanlar sıkıntılı konuşuyor. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı ÖSYM'yi kazanamamışsınız. Benim karşımda konuşamazsınız." şeklinde konuştu.'Şaibeli kurultay' hakkında suç duyurusunda bulunmuştuCHP'de eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.'İmamoğlu aday olmamı istemedi'Katıldığı bir canlı yayın programında Ekrem İmamoğlu'nu sahte diploma soruşturması üzerinden bombalayan Savaş, şunları kaydetti:'ÖSYM'yi kazanamamış cumhurbaşkanı olacağım diyor''Şaibeden kurtulması için görevimi yapıyorum'TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında gazeteci Nuray Babacan, Lütfü Savaş'ın kendisine "Biz bunları her kurultaydan önce dedikodu niteliğinde gördük. Ama Cumhurbaşkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu 'şaibe' var dediğinde başka bir olaya dönüştü. Her CHP'linin partiyi bu şaibeden kurtarması görevidir. Ben bu görevi yapıyorum." dediğini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/chp-kurultayinin-iptali-icin-dava-acmisti-lutfu-savas-ifade-verdi-1093967109.html

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lütfü savaş, lütüf savaş imamoğlu, chp şaibeli seçim