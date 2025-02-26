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Lütfü Savaş'tan İmamoğlu'na: 'Hem cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorsun hem ÖSYM’yi kazanamamışsın'
Lütfü Savaş'tan İmamoğlu'na: 'Hem cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorsun hem ÖSYM’yi kazanamamışsın'
Sputnik Türkiye
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Dr. Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Hem cumhurbaşkanı adayı olacağım... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T10:02+0300
2025-02-26T10:02+0300
2025-02-26T10:17+0300
politika
lütfü savaş
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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Dr. Lütfü Savaş, İmamoğlu için, "Hem cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorsun hem de sizin diplomanızla ilgili insanlar sıkıntılı konuşuyor. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı ÖSYM'yi kazanamamışsınız. Benim karşımda konuşamazsınız." şeklinde konuştu.'Şaibeli kurultay' hakkında suç duyurusunda bulunmuştuCHP'de eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.'İmamoğlu aday olmamı istemedi'Katıldığı bir canlı yayın programında Ekrem İmamoğlu'nu sahte diploma soruşturması üzerinden bombalayan Savaş, şunları kaydetti:'ÖSYM'yi kazanamamış cumhurbaşkanı olacağım diyor''Şaibeden kurtulması için görevimi yapıyorum'TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında gazeteci Nuray Babacan, Lütfü Savaş'ın kendisine "Biz bunları her kurultaydan önce dedikodu niteliğinde gördük. Ama Cumhurbaşkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu 'şaibe' var dediğinde başka bir olaya dönüştü. Her CHP'linin partiyi bu şaibeden kurtarması görevidir. Ben bu görevi yapıyorum." dediğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/chp-kurultayinin-iptali-icin-dava-acmisti-lutfu-savas-ifade-verdi-1093967109.html
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lütfü savaş, lütüf savaş imamoğlu, chp şaibeli seçim
lütfü savaş, lütüf savaş imamoğlu, chp şaibeli seçim
Lütfü Savaş'tan İmamoğlu'na: 'Hem cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorsun hem ÖSYM’yi kazanamamışsın'
10:02 26.02.2025 (güncellendi: 10:17 26.02.2025)
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Dr. Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Hem cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorsun hem de sizin diplomanızla ilgili insanlar sıkıntılı konuşuyor. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı ÖSYM'yi kazanamamışsınız. Benim karşımda konuşamazsınız." şeklinde konuştu.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Dr. Lütfü Savaş, İmamoğlu için, "Hem cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorsun hem de sizin diplomanızla ilgili insanlar sıkıntılı konuşuyor. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı ÖSYM'yi kazanamamışsınız. Benim karşımda konuşamazsınız." şeklinde konuştu.
'Şaibeli kurultay' hakkında suç duyurusunda bulunmuştu
CHP'de eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
'İmamoğlu aday olmamı istemedi'
Katıldığı bir canlı yayın programında Ekrem İmamoğlu'nu sahte diploma soruşturması üzerinden bombalayan Savaş, şunları kaydetti:
"Ekrem İmamoğlu, benim aday gösterilmemi istemedi. Aday belirleme sürecinde genel merkezde toplantı yapıldı, Ekrem İmamoğlu'nun anketçisi benim anketlerde düşük olduğumu söyledi. 'Beni aday yapmayacaksanız bağımsız olacağım' dedim."
'ÖSYM'yi kazanamamış cumhurbaşkanı olacağım diyor'
"Sizin diplomanızla ilgili insanlar konuşuyor. Hem Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorsun hem Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı ÖSYM'yi kazanamamışsın. Benim karşımda konuşamazsınız. Kariyer derseniz benim kariyerim çok daha üstün"
'Şaibeden kurtulması için görevimi yapıyorum'
TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında gazeteci Nuray Babacan, Lütfü Savaş'ın kendisine "Biz bunları her kurultaydan önce dedikodu niteliğinde gördük. Ama Cumhurbaşkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu 'şaibe' var dediğinde başka bir olaya dönüştü. Her CHP'linin partiyi bu şaibeden kurtarması görevidir. Ben bu görevi yapıyorum." dediğini aktardı.