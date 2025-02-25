'CHP kurultayı şaibelidir' şeklinde açıklamalarda bulunan ve kurultayın iptali için dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, savcılığa... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

CHP kurultayının iptali için dava açmıştı: Lütfü Savaş ifade verdi

© AA / Cem Genco Lütfü Savaş © AA / Cem Genco

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'CHP kurultayı şaibelidir' şeklinde açıklamalarda bulunan ve kurultayın iptali için dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, savcılığa giderek ifade verdi. Savaş'ın, kurultayın iptali için yeni bir suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi..