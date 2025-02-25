https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/chp-kurultayinin-iptali-icin-dava-acmisti-lutfu-savas-ifade-verdi-1093967109.html
CHP kurultayının iptali için dava açmıştı: Lütfü Savaş ifade verdi
CHP kurultayının iptali için dava açmıştı: Lütfü Savaş ifade verdi
Sputnik Türkiye
'CHP kurultayı şaibelidir' şeklinde açıklamalarda bulunan ve kurultayın iptali için dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, savcılığa... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T13:19+0300
2025-02-25T13:19+0300
2025-02-25T13:19+0300
türkiye
lütfü savaş
cumhuriyet halk partisi (chp)
kurultay
chp kurultayı
hatay
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Eski Hatay belediye başkanı Lütfü Savaş, CHP kurultayına ilişkin soruşturmada bugün Ankara'da ifade verdi.
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lütfü savaş, cumhuriyet halk partisi (chp), kurultay, chp kurultayı, hatay
lütfü savaş, cumhuriyet halk partisi (chp), kurultay, chp kurultayı, hatay
CHP kurultayının iptali için dava açmıştı: Lütfü Savaş ifade verdi
Ayrıntılar geliyor
'CHP kurultayı şaibelidir' şeklinde açıklamalarda bulunan ve kurultayın iptali için dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, savcılığa giderek ifade verdi. Savaş'ın, kurultayın iptali için yeni bir suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi..
Eski Hatay belediye başkanı Lütfü Savaş, CHP kurultayına ilişkin soruşturmada bugün Ankara'da ifade verdi.