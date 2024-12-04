https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/gaga-bulutun-paylasimi-ardindan-aciklama-geldi-altug-hakkinda-sorusturma-karari-1091142258.html

Gaga Bulut'un paylaşımı ardından açıklama geldi: Altuğ hakkında soruşturma kararı

Gaga Bulut'un paylaşımı ardından açıklama geldi: Altuğ hakkında soruşturma kararı

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut olarak tanınan Bulut Altuğ'un bir canlı yayını sırasında, 40 yaşındaki bir kişinin 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna yönelik... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T10:19+0300

2024-12-04T10:19+0300

2024-12-04T10:19+0300

türkiye

gaga bulut

bulut altuğ

iletişim başkanlığı

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Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut olarak tanınan Bulut Altuğ, yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu bulunurken, son dönemde yayımlanan bir canlı yayın videosu nedeniyle hakkında ek soruşturma başlatıldı.Söz konusu videoda, 40 yaşındaki bir kişinin 13 yaşındaki bir erkek çocuğa yönelik istismarda bulunduğunu itiraf ettiği iddiaları üzerine yetkililer harekete geçti.İlgili yayındaki şahsın kimliği tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda Gaga Bulut ve yayına katılan kişi ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.Değirmenci yaptığı paylaşımda, "Daha önce sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapıklık yapan tecavüzcü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/sosyal-medya-fenomeni-gaga-bulut-tutuklandi-1089121544.html

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gaga bulut, bulut altuğ, iletişim başkanlığı