Gaga Bulut'un paylaşımı ardından açıklama geldi: Altuğ hakkında soruşturma kararı
© İHA / İHA-AW244478 "Gaga Bulut" isimli sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, bu defa yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak teşvik ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.
© İHA / İHA-AW244478
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Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut olarak tanınan Bulut Altuğ'un bir canlı yayını sırasında, 40 yaşındaki bir kişinin 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna yönelik istismarda bulunduğunu itiraf ettiği anlar tepki çekmişti. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci soruşturma kararı alındığını duyurdu.
Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut olarak tanınan Bulut Altuğ, yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu bulunurken, son dönemde yayımlanan bir canlı yayın videosu nedeniyle hakkında ek soruşturma başlatıldı.
Söz konusu videoda, 40 yaşındaki bir kişinin 13 yaşındaki bir erkek çocuğa yönelik istismarda bulunduğunu itiraf ettiği iddiaları üzerine yetkililer harekete geçti.
İlgili yayındaki şahsın kimliği tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Söz konusu videoda, 40 yaşındaki bir kişinin 13 yaşındaki bir erkek çocuğa yönelik istismarda bulunduğunu itiraf ettiği iddiaları üzerine yetkililer harekete geçti.
İlgili yayındaki şahsın kimliği tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda Gaga Bulut ve yayına katılan kişi ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Değirmenci yaptığı paylaşımda, "Daha önce sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapıklık yapan tecavüzcü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi" ifadelerini kullandı.
Değirmenci yaptığı paylaşımda, "Daha önce sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapıklık yapan tecavüzcü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi" ifadelerini kullandı.
Sapık (Bulut Altuğ) Gaga Bulut’un yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu olduğu, söz konusu yeni videosundan dolayı hakkında ayrıca soruşturma açıldığı, yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. https://t.co/7qvr6VyrgP— Aslan Değirmenci (@aslandegirmenci) December 3, 2024
11 Ekim, 19:03