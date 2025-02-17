https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/valilik-duyurdu-izmire-kar-ve-soguk-hava-dalgasi-yarin-geliyor-1093744902.html

Valilik duyurdu: İzmir'e kar ve soğuk hava dalgası yarın geliyor

Valilik duyurdu: İzmir'e kar ve soğuk hava dalgası yarın geliyor

Sputnik Türkiye

İzmir Valiliği, yarından itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgasına karşı halkı uyararak, sıcaklıkların 6-10 derece düşeceğini ve mevsim... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T20:20+0300

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İzmir'de yarından itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgası kar yağışı, buzlanma ve zirai dona neden olacak.İzmir Valiliği, yarından itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgasına karşı halkı uyardı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin verilerine dayanılarak yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava nedeniyle sıcaklıkların 6 ila 10 derece düşeceği ve mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi. Soğuk havanın bölge genelinde bir hafta boyunca etkili olması beklenirken, özellikle kuzey kesimlerde yerel olarak kar yağışı görüleceği belirtildi.Valilik tarafından yapılan açıklamada, olası kar yağışı, buzlanma ve zirai don olaylarına karşı halkın dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesinin önemine dikkat çekildi. Özellikle tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçilerin, zirai don riskine karşı önlem almaları gerektiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/meteorolojiden-istanbul-dahil-7-ile-sari-kodlu-alarm-sicakliklar-10-derece-birden-dusuyor-altay-kar-1093718005.html

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