https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/istanbulda-9-kisi-kiraladiklari-bungalovda-dogalgazdan-zehirlendi-4unun-tedavisi-suruyor-1094001786.html
İstanbul'da 9 kişi kiraladıkları bungalovda doğalgazdan zehirlendi: 4'ünün tedavisi sürüyor
İstanbul'da 9 kişi kiraladıkları bungalovda doğalgazdan zehirlendi: 4'ünün tedavisi sürüyor
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Arnavutköy'de kiraladıkları bungalovda doğalgazdan zehirlenen 9 kişi tedavi altına alındı. 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T14:26+0300
2025-02-26T14:26+0300
2025-02-26T14:27+0300
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bungalov
doğalgaz
zehirlenme
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İstanbul Arnavutköy'de bungalovda konaklamak isteyen 9 kişi zehirlendi.Bungalovda doğalgaz sızıntısıAlınan bilgiye göre, Haraççı Mahallesi'nde bungalovda kalan 9 kişi, doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi.Zehirlendiklerini fark eden vatandaşlar hastaneye başvurdu ve tedavi altına alındı.Durumu iyi olan 5 kişi taburcu edilirken, 4 kişinin tedavisi sürüyor.Olayla ilgili güvenlik güçlerinin çalışması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/21-milyarlik-bungalov-cetesi-cokertildi-12-kisi-tutuklandi-1092177760.html
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bungalov, doğalgaz, zehirlenme
bungalov, doğalgaz, zehirlenme
İstanbul'da 9 kişi kiraladıkları bungalovda doğalgazdan zehirlendi: 4'ünün tedavisi sürüyor
14:26 26.02.2025 (güncellendi: 14:27 26.02.2025)
Arnavutköy'de kiraladıkları bungalovda doğalgazdan zehirlenen 9 kişi tedavi altına alındı.
İstanbul Arnavutköy'de bungalovda konaklamak isteyen 9 kişi zehirlendi.
Bungalovda doğalgaz sızıntısı
Alınan bilgiye göre, Haraççı Mahallesi'nde bungalovda kalan 9 kişi, doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi.
Zehirlendiklerini fark eden vatandaşlar hastaneye başvurdu ve tedavi altına alındı.
Durumu iyi olan 5 kişi taburcu edilirken, 4 kişinin tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili güvenlik güçlerinin çalışması sürüyor.