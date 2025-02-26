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İstanbul'da 9 kişi kiraladıkları bungalovda doğalgazdan zehirlendi: 4'ünün tedavisi sürüyor
İstanbul'da 9 kişi kiraladıkları bungalovda doğalgazdan zehirlendi: 4'ünün tedavisi sürüyor
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Arnavutköy'de kiraladıkları bungalovda doğalgazdan zehirlenen 9 kişi tedavi altına alındı. 26.02.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Arnavutköy'de bungalovda konaklamak isteyen 9 kişi zehirlendi.Bungalovda doğalgaz sızıntısıAlınan bilgiye göre, Haraççı Mahallesi'nde bungalovda kalan 9 kişi, doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi.Zehirlendiklerini fark eden vatandaşlar hastaneye başvurdu ve tedavi altına alındı.Durumu iyi olan 5 kişi taburcu edilirken, 4 kişinin tedavisi sürüyor.Olayla ilgili güvenlik güçlerinin çalışması sürüyor.
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bungalov, doğalgaz, zehirlenme
bungalov, doğalgaz, zehirlenme

İstanbul'da 9 kişi kiraladıkları bungalovda doğalgazdan zehirlendi: 4'ünün tedavisi sürüyor

14:26 26.02.2025 (güncellendi: 14:27 26.02.2025)
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Bungalov otel - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
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Arnavutköy'de kiraladıkları bungalovda doğalgazdan zehirlenen 9 kişi tedavi altına alındı.
İstanbul Arnavutköy'de bungalovda konaklamak isteyen 9 kişi zehirlendi.

Bungalovda doğalgaz sızıntısı

Alınan bilgiye göre, Haraççı Mahallesi'nde bungalovda kalan 9 kişi, doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi.
Zehirlendiklerini fark eden vatandaşlar hastaneye başvurdu ve tedavi altına alındı.
Durumu iyi olan 5 kişi taburcu edilirken, 4 kişinin tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili güvenlik güçlerinin çalışması sürüyor.
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