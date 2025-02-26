https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/istanbulda-9-kisi-kiraladiklari-bungalovda-dogalgazdan-zehirlendi-4unun-tedavisi-suruyor-1094001786.html

İstanbul'da 9 kişi kiraladıkları bungalovda doğalgazdan zehirlendi: 4'ünün tedavisi sürüyor

İstanbul'da 9 kişi kiraladıkları bungalovda doğalgazdan zehirlendi: 4'ünün tedavisi sürüyor

Sputnik Türkiye

Arnavutköy'de kiraladıkları bungalovda doğalgazdan zehirlenen 9 kişi tedavi altına alındı. 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T14:26+0300

2025-02-26T14:26+0300

2025-02-26T14:27+0300

türki̇ye

bungalov

doğalgaz

zehirlenme

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İstanbul Arnavutköy'de bungalovda konaklamak isteyen 9 kişi zehirlendi.Bungalovda doğalgaz sızıntısıAlınan bilgiye göre, Haraççı Mahallesi'nde bungalovda kalan 9 kişi, doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi.Zehirlendiklerini fark eden vatandaşlar hastaneye başvurdu ve tedavi altına alındı.Durumu iyi olan 5 kişi taburcu edilirken, 4 kişinin tedavisi sürüyor.Olayla ilgili güvenlik güçlerinin çalışması sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/21-milyarlik-bungalov-cetesi-cokertildi-12-kisi-tutuklandi-1092177760.html

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bungalov, doğalgaz, zehirlenme