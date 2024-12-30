https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/21-milyarlik-bungalov-cetesi-cokertildi-12-kisi-tutuklandi-1092177760.html

2.1 milyarlık 'Bungalov' çetesi çökertildi: 12 kişi tutuklandı

2.1 milyarlık 'Bungalov' çetesi çökertildi: 12 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada verdikleri sahte 'bungalov' ilanlarıyla vatandaşları dolandıran çete çökertildi. Çetenin hesap işlem hacmi 2 milyar liradan fazla çıkarken... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T13:32+0300

2024-12-30T13:32+0300

2024-12-30T13:32+0300

diyarbakır

istanbul

bungalov

bungalov dolandırıcılığı

operasyon

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Son günlerde sosyal medya üzerinden bungalov kiraladıklarını belirterek vatandaşları dolandıranların sayısı giderek artıyor. Dolandırılanların şikayetleri üzerine başlatılan soruşturmada Diyarbakır merkezli Bungalov sarmalı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda hesap işlem hacmi 2 milyar 147 milyon 983 bin lirayı bulan çetenin çökertilmesiyle gözaltına alınan 20 şüpheliden 12’si tutuklandı.Dolandırdıkları parayla lüks yaşam sürdülerİl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu sosyal medya siteleri üzerinden bungalov ev kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandıran ve İstanbul'da lüks yaşam süren çete tespit edildi.Şahısların banka ve ödeme kuruluşları, kripto para şirketlerindeki suçta kullanılan hesapların toplam işlem hacminin 2 milyar 147 milyon 983 bin 109 lira 19 kuruş olduğu belirlendi.Bahse konu şahısların ülke genelinde yüzlerce vatandaşı mağdur ettikleri tespit edilip, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçları dahilinde 5 aydır yürütülen planlı, projeli çalışmalar neticesinde; şahısların yakalanması amacıyla Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Adana, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri ve Konya illerinde eş zamanlı "Bungalov sarmalı” operasyonu yapılarak 20 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12 kişi ise tutuklandı.Mal varlıklarına el konulduŞüpheli şahısların gerçekleştirdikleri dolandırıcılık eylemlerinden elde etmiş oldukları piyasa değeri yaklaşık 11 milyon olan 6 adet otomobil ve 1 motosiklete el konulduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/yuzlerce-kisiyi-bungalov-kiralama-ilaniyla-385-milyon-dolandiran-cete-cokertildi-1091295941.html

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diyarbakır, istanbul, bungalov, bungalov dolandırıcılığı, operasyon