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2.1 milyarlık 'Bungalov' çetesi çökertildi: 12 kişi tutuklandı
2.1 milyarlık 'Bungalov' çetesi çökertildi: 12 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada verdikleri sahte 'bungalov' ilanlarıyla vatandaşları dolandıran çete çökertildi. Çetenin hesap işlem hacmi 2 milyar liradan fazla çıkarken... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T13:32+0300
2024-12-30T13:32+0300
diyarbakır
istanbul
bungalov
bungalov dolandırıcılığı
operasyon
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Son günlerde sosyal medya üzerinden bungalov kiraladıklarını belirterek vatandaşları dolandıranların sayısı giderek artıyor. Dolandırılanların şikayetleri üzerine başlatılan soruşturmada Diyarbakır merkezli Bungalov sarmalı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda hesap işlem hacmi 2 milyar 147 milyon 983 bin lirayı bulan çetenin çökertilmesiyle gözaltına alınan 20 şüpheliden 12’si tutuklandı.Dolandırdıkları parayla lüks yaşam sürdülerİl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu sosyal medya siteleri üzerinden bungalov ev kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandıran ve İstanbul'da lüks yaşam süren çete tespit edildi.Şahısların banka ve ödeme kuruluşları, kripto para şirketlerindeki suçta kullanılan hesapların toplam işlem hacminin 2 milyar 147 milyon 983 bin 109 lira 19 kuruş olduğu belirlendi.Bahse konu şahısların ülke genelinde yüzlerce vatandaşı mağdur ettikleri tespit edilip, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçları dahilinde 5 aydır yürütülen planlı, projeli çalışmalar neticesinde; şahısların yakalanması amacıyla Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Adana, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri ve Konya illerinde eş zamanlı "Bungalov sarmalı” operasyonu yapılarak 20 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12 kişi ise tutuklandı.Mal varlıklarına el konulduŞüpheli şahısların gerçekleştirdikleri dolandırıcılık eylemlerinden elde etmiş oldukları piyasa değeri yaklaşık 11 milyon olan 6 adet otomobil ve 1 motosiklete el konulduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/yuzlerce-kisiyi-bungalov-kiralama-ilaniyla-385-milyon-dolandiran-cete-cokertildi-1091295941.html
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diyarbakır, istanbul, bungalov, bungalov dolandırıcılığı, operasyon
diyarbakır, istanbul, bungalov, bungalov dolandırıcılığı, operasyon

2.1 milyarlık 'Bungalov' çetesi çökertildi: 12 kişi tutuklandı

13:32 30.12.2024
© RIDVAN KILIÇ-AW360397Diyarbakır
Diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© RIDVAN KILIÇ-AW360397
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Sosyal medyada verdikleri sahte 'bungalov' ilanlarıyla vatandaşları dolandıran çete çökertildi. Çetenin hesap işlem hacmi 2 milyar liradan fazla çıkarken, piyasa değeri 11 milyon lira olan otomobil ve motosikletlere el konuldu.
Son günlerde sosyal medya üzerinden bungalov kiraladıklarını belirterek vatandaşları dolandıranların sayısı giderek artıyor. Dolandırılanların şikayetleri üzerine başlatılan soruşturmada Diyarbakır merkezli Bungalov sarmalı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda hesap işlem hacmi 2 milyar 147 milyon 983 bin lirayı bulan çetenin çökertilmesiyle gözaltına alınan 20 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Dolandırdıkları parayla lüks yaşam sürdüler

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu sosyal medya siteleri üzerinden bungalov ev kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandıran ve İstanbul'da lüks yaşam süren çete tespit edildi.
Şahısların banka ve ödeme kuruluşları, kripto para şirketlerindeki suçta kullanılan hesapların toplam işlem hacminin 2 milyar 147 milyon 983 bin 109 lira 19 kuruş olduğu belirlendi.
Bahse konu şahısların ülke genelinde yüzlerce vatandaşı mağdur ettikleri tespit edilip, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçları dahilinde 5 aydır yürütülen planlı, projeli çalışmalar neticesinde; şahısların yakalanması amacıyla Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Adana, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri ve Konya illerinde eş zamanlı "Bungalov sarmalı” operasyonu yapılarak 20 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12 kişi ise tutuklandı.

Mal varlıklarına el konuldu

Şüpheli şahısların gerçekleştirdikleri dolandırıcılık eylemlerinden elde etmiş oldukları piyasa değeri yaklaşık 11 milyon olan 6 adet otomobil ve 1 motosiklete el konulduğu kaydedildi.
1200 kişiyi bungalov kiralama adı altında 385 milyon dolandıran çete çökertildi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2024
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Yüzlerce kişiyi bungalov kiralama ilanıyla 385 milyon dolandıran çete çökertildi
8 Aralık, 15:34
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