https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/baba-kiz-bir-kez-dava-davalik-oldu-ipek-kirac-babasi-inan-kiracin-evliligini-iptal-ettirmek-icin-1092395673.html

Baba kız bir kez dava davalık oldu: İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın evliliğini iptal ettirmek için dava açtı

Baba kız bir kez dava davalık oldu: İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın evliliğini iptal ettirmek için dava açtı

Sputnik Türkiye

İş insanı İpek Kıraç, 87 yaşında evlenen babası İnan Kıraç'ın evliliğinin iptal edilmesi için dava açtı. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T16:07+0300

2025-01-06T16:07+0300

2025-01-06T16:07+0300

yaşam

inan kıraç

ipek kıraç

emine alangoya

evlilik

akıl sağlığı

akıl sağlığı muayenesi

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Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç ve babası iş insanı İnan Kıraç bir kez daha davalık oldu. İpek Kıraç, Emine Alangoya ile evlenen 87 yaşındaki babasının 'akli melekelerinin yerinde olmadığını' öne sürerek evliliğinin iptal edilmesini istedi. Akıl sağlığı yerinde değil Patronlar Dünyası'nın haberine göre Emine Alangoya ile dünyaevine giren İnan Kıraç’ın bu evliliği, kızı İpek Kıraç tarafından yargıya taşındı. İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi’ne başvuran İpek Kıraç, babasının evlilik kararının akıl sağlığı yerinde olmadığı bir dönemde alındığını iddia ederek, bu durumun kullanıldığını ileri sürdü. Mahkemeye sunduğu dilekçede, İpek Kıraç, İnan Kıraç’ın sağlık durumuna ilişkin şüphelerini dile getirdi ve “evliliğin iptali” talebinde bulundu."Raporun düzmece olduğu iddiası Dilekçede, İnan Kıraç’ın evlilik öncesi Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nden aldığı "akıl sağlığı yerindedir" raporunun geçerliliği sorgulandı. İpek Kıraç’ın avukatları, bu raporun düzmece olduğunu öne sürdü ve İnan Kıraç’ın hastaneye gerçekten gidip gitmediğinin tespiti için güvenlik kamerası kayıtlarının ve telefonuna ait HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti.Avukatlar, dilekçede söz konusu raporun geçersiz sayılmasını ve evliliğin iptal edilmesini talep etti.

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