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İmamoğlu ve Yavaş'tan, Ümit Özdağ'ın annesine ziyaret
İmamoğlu ve Yavaş'tan, Ümit Özdağ'ın annesine ziyaret
Sputnik Türkiye
ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'ı evinde ziyaret etti. 26.02.2025, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
ümit özdağ
mansur yavaş
ekrem i̇mamoğlu
ankara
zafer partisi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'a ziyaret gerçekleştirdi.Gönül Özdağ'ın Çankaya'daki evine yapılan ziyarette Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu da yer aldı.Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şehirlioğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.'Haksız tutuklama olduğundan da şüphemiz yok'Mansur Yavaş, Özdağ'ın tahliye edilmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek şunları söyledi:İmamoğlu da Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanının 'hukuksuz bir şekilde tutuklanmasının' sadece o siyasi partinin değil, herkesin konusu olduğunu belirten İmamoğlu ise bunun bir demokrasi ve hukuk sorunu olduğunu kaydetti. Ekrem İmamoğlu, "Biz elbette hem Ümit Özdağ'ın hem Zafer Partisi'nin yanındayız. Bu ülkede siyasetin özgür bir biçimde yapılması ülkemizin kalkınması demektir" diye konuştu.Özdağ'ı cezaevinde ziyaret etmek için talepte bulunduğunu söyleyen İmamoğlu, görüşme talebinin uygun görülmesi halinde Özdağ'ı ziyaret edeceğini belirtti.İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin soru üzerine, "İşte trajikomik olaylardan biri daha. Bir diploma meselesi üzerinden, açıkçası bu yalanı, iftirayı defalarca yazan, çizen ve bunu gündeme taşıyan insanlarla ilgili de en üst seviyede dava sürecini başlatacağımı da buradan ifade etmek isterim" dedi.Yavaş ve İmamoğlu'na, "Ön seçim tartışmasıyla birlikte aranızda fikir ayrılığı olduğu belirtildi. O görüşmeden sonra ilk defa bir araya geliyorsunuz. Sayın Yavaş, siz zaten İmamoğlu ile görüştüğünüzü söylemiştiniz. 'Bir bölünmüşlük içerisinde olmayacağız' demiştiniz. Bu tartışmalar için neler söylersiniz?" sorusu yöneltildi.Yavaş, soruya şu yanıtı verdi:İmamoğlu ise "Fikir ayrılığı olması kadar doğal bir şey olamaz ama sonuçta bir partinin mensuplarıyız ve o partinin aldığı kararlar sürece dair yol haritamızı çizer" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/milletvekili-sayilarinin-illere-gore-dagilimi-belli-oldu-3-ilde-birer-milletvekili-artti-3-ilde-de-1093984695.html
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ümit özdağ, mansur yavaş, ekrem i̇mamoğlu, ankara, zafer partisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ümit özdağ, mansur yavaş, ekrem i̇mamoğlu, ankara, zafer partisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

İmamoğlu ve Yavaş'tan, Ümit Özdağ'ın annesine ziyaret

02:49 26.02.2025 (güncellendi: 02:53 26.02.2025)
© AA / Güven Yılmaz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu
 Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© AA / Güven Yılmaz
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ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'ı evinde ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'a ziyaret gerçekleştirdi.
Gönül Özdağ'ın Çankaya'daki evine yapılan ziyarette Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu da yer aldı.
Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şehirlioğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

'Haksız tutuklama olduğundan da şüphemiz yok'

Mansur Yavaş, Özdağ'ın tahliye edilmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

"Bunların iktidara da zarar verdiğini düşünüyoruz ve haksız tutuklama olduğundan da şüphemiz yok. Bir an evvel kendisinin tahliye edilmesini ve hem ailesinin hem de partisinin başına geçmesini, ülke için de kendi taleplerini, dileklerini bir an evvel toplumla paylaşmasını diliyoruz."

İmamoğlu da Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanının 'hukuksuz bir şekilde tutuklanmasının' sadece o siyasi partinin değil, herkesin konusu olduğunu belirten İmamoğlu ise bunun bir demokrasi ve hukuk sorunu olduğunu kaydetti. Ekrem İmamoğlu, "Biz elbette hem Ümit Özdağ'ın hem Zafer Partisi'nin yanındayız. Bu ülkede siyasetin özgür bir biçimde yapılması ülkemizin kalkınması demektir" diye konuştu.
Özdağ'ı cezaevinde ziyaret etmek için talepte bulunduğunu söyleyen İmamoğlu, görüşme talebinin uygun görülmesi halinde Özdağ'ı ziyaret edeceğini belirtti.
İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin soru üzerine, "İşte trajikomik olaylardan biri daha. Bir diploma meselesi üzerinden, açıkçası bu yalanı, iftirayı defalarca yazan, çizen ve bunu gündeme taşıyan insanlarla ilgili de en üst seviyede dava sürecini başlatacağımı da buradan ifade etmek isterim" dedi.
Yavaş ve İmamoğlu'na, "Ön seçim tartışmasıyla birlikte aranızda fikir ayrılığı olduğu belirtildi. O görüşmeden sonra ilk defa bir araya geliyorsunuz. Sayın Yavaş, siz zaten İmamoğlu ile görüştüğünüzü söylemiştiniz. 'Bir bölünmüşlük içerisinde olmayacağız' demiştiniz. Bu tartışmalar için neler söylersiniz?" sorusu yöneltildi.
Yavaş, soruya şu yanıtı verdi:

"İlk defa bir araya geliyoruz ama görüşmemize engel değil. İlla yan yana gelmemiz gerekmiyor. Ön seçim yapılacak. Biz de kendisine başarılar diliyoruz. Ben katılmayacağımı söylemiştim. Bundan sonraki süreci hep beraber götüreceğiz ama daha önce de söylediğim gibi asla ve asla partide bölünmüşlük, ayrılık veya bu tür fitnelere hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz."

İmamoğlu ise "Fikir ayrılığı olması kadar doğal bir şey olamaz ama sonuçta bir partinin mensuplarıyız ve o partinin aldığı kararlar sürece dair yol haritamızı çizer" dedi.
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