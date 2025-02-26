https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/imamoglu-ve-yavastan-umit-ozdagin-annesine-ziyaret--1093985014.html

İmamoğlu ve Yavaş'tan, Ümit Özdağ'ın annesine ziyaret

İmamoğlu ve Yavaş'tan, Ümit Özdağ'ın annesine ziyaret

Sputnik Türkiye

ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'ı evinde ziyaret etti. 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T02:49+0300

2025-02-26T02:49+0300

2025-02-26T02:53+0300

poli̇ti̇ka

ümit özdağ

mansur yavaş

ekrem i̇mamoğlu

ankara

zafer partisi

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'a ziyaret gerçekleştirdi.Gönül Özdağ'ın Çankaya'daki evine yapılan ziyarette Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu da yer aldı.Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şehirlioğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.'Haksız tutuklama olduğundan da şüphemiz yok'Mansur Yavaş, Özdağ'ın tahliye edilmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek şunları söyledi:İmamoğlu da Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanının 'hukuksuz bir şekilde tutuklanmasının' sadece o siyasi partinin değil, herkesin konusu olduğunu belirten İmamoğlu ise bunun bir demokrasi ve hukuk sorunu olduğunu kaydetti. Ekrem İmamoğlu, "Biz elbette hem Ümit Özdağ'ın hem Zafer Partisi'nin yanındayız. Bu ülkede siyasetin özgür bir biçimde yapılması ülkemizin kalkınması demektir" diye konuştu.Özdağ'ı cezaevinde ziyaret etmek için talepte bulunduğunu söyleyen İmamoğlu, görüşme talebinin uygun görülmesi halinde Özdağ'ı ziyaret edeceğini belirtti.İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin soru üzerine, "İşte trajikomik olaylardan biri daha. Bir diploma meselesi üzerinden, açıkçası bu yalanı, iftirayı defalarca yazan, çizen ve bunu gündeme taşıyan insanlarla ilgili de en üst seviyede dava sürecini başlatacağımı da buradan ifade etmek isterim" dedi.Yavaş ve İmamoğlu'na, "Ön seçim tartışmasıyla birlikte aranızda fikir ayrılığı olduğu belirtildi. O görüşmeden sonra ilk defa bir araya geliyorsunuz. Sayın Yavaş, siz zaten İmamoğlu ile görüştüğünüzü söylemiştiniz. 'Bir bölünmüşlük içerisinde olmayacağız' demiştiniz. Bu tartışmalar için neler söylersiniz?" sorusu yöneltildi.Yavaş, soruya şu yanıtı verdi:İmamoğlu ise "Fikir ayrılığı olması kadar doğal bir şey olamaz ama sonuçta bir partinin mensuplarıyız ve o partinin aldığı kararlar sürece dair yol haritamızı çizer" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/milletvekili-sayilarinin-illere-gore-dagilimi-belli-oldu-3-ilde-birer-milletvekili-artti-3-ilde-de-1093984695.html

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ümit özdağ, mansur yavaş, ekrem i̇mamoğlu, ankara, zafer partisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)