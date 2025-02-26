https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/guney-korede-yapim-asamasindaki-yol-coktu-4-olu-6-yarali-1093985451.html
Güney Kore'de yapım aşamasındaki yol çöktü: 4 ölü, 6 yaralı
Güney Kore'de yapım aşamasındaki yol çöktü: 4 ölü, 6 yaralı
Sputnik Türkiye
Güney Kore'nin başkenti Seul'de yapım aşamasındaki yolu destekleyen beton yapıların kaldırılması sonucu yol çöktü. Yolun çokmesiyle 4 kişi hayatını kaybederken... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T04:09+0300
2025-02-26T04:09+0300
2025-02-26T04:09+0300
dünya
asya & pasifik
güney kore
yol
yol çalışması
köprü
yıkılma
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Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyindeki Anseong'da, bir otoyol inşaat sahasında meydana gelen çöküş sonucu en az dört kişi hayatını kaybetti, altı kişi ise yaralandı.Olay, otoyol köprüsünü destekleyen beş adet 50 metrelik beton yapının vinçle kaldırılmasından sonra birbiri ardına çökmesi sonucu meydana geldi.İtfaiye yetkilisi, kazada iki Çin vatandaşı dahil olmak üzere dört kişinin öldüğünü ve altı kişinin yaralandığını belirtti. Yaralılar arasında bir Çin vatandaşı da bulunuyor. Beş yaralının durumunun kritik olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/sudanda-askeri-ucak-dustu-hayatini-kaybedenler-var-1093984564.html
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asya & pasifik, güney kore, yol, yol çalışması, köprü, yıkılma
asya & pasifik, güney kore, yol, yol çalışması, köprü, yıkılma
Güney Kore'de yapım aşamasındaki yol çöktü: 4 ölü, 6 yaralı
Güney Kore'nin başkenti Seul'de yapım aşamasındaki yolu destekleyen beton yapıların kaldırılması sonucu yol çöktü. Yolun çokmesiyle 4 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.
Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyindeki Anseong'da, bir otoyol inşaat sahasında meydana gelen çöküş sonucu en az dört kişi hayatını kaybetti, altı kişi ise yaralandı.
Olay, otoyol köprüsünü destekleyen beş adet 50 metrelik beton yapının vinçle kaldırılmasından sonra birbiri ardına çökmesi sonucu meydana geldi.
İtfaiye yetkilisi, kazada iki Çin vatandaşı dahil olmak üzere dört kişinin öldüğünü ve altı kişinin yaralandığını belirtti. Yaralılar arasında bir Çin vatandaşı da bulunuyor. Beş yaralının durumunun kritik olduğu bildirildi.