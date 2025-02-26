https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/galatasarayda-derbi-sonrasi-buyuk-plan-takima-ozel-mektuplar-ortaya-cikti-1093987405.html

Galatasaray'da derbi sonrası büyük plan: Takıma özel mektuplar ortaya çıktı

Galatasaray'da derbi sonrası büyük plan: Takıma özel mektuplar ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak 6 puanlık farkı korudu! Okan Buruk, alınan 1 puanın stratejik önemine vurgu yaptı. Derbinin yıldızı Lemina formayı kaptı, takıma özel motivasyon mektupları hazırlandı.

2025-02-26T07:26+0300

2025-02-26T07:26+0300

2025-02-26T07:26+0300

spor

okan buruk

mario lemina

yunus akgün

florya metin oktay tesisleri

galatasaray

fenerbahçe

kasımpaşa

derbi

galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

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Galatasaray’da derbi sonrası 1 puan stratejik bir kazanç olarak değerlendirildi. Teknik Direktör Okan Buruk, yöneticilerle yaptığı toplantıda, kendi sahalarında kazanmayı istediklerini ancak bu riski alırken gol yeme ihtimallerini göz önünde bulundurduklarını söyledi.📌 Buruk’un açıklamalarından satır başları:Yönetimden destek: Avantajımız devam ediyorGalatasaray yönetimi de alınan beraberliği olumlu karşıladı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, "Fenerbahçe kazanmak için daha fazla risk almak zorundaydı, ancak onlar da kaybetmemek adına temkinli oynadı. Sonuç olarak avantaj bizde kaldı" değerlendirmesinde bulundu.Lemina formayı kaptıDerbideki mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Mario Lemina, Okan Buruk’un gözüne girdi. 31 yaşındaki Gabonlu futbolcu, sakatlık veya ceza durumu olmadığı sürece ilk 11’in değişmez ismi olacak.Okan Buruk, Lemina’nın performansını şu sözlerle değerlendirdi:📌 "Fiziksel olarak çok kısa sürede büyük gelişim gösterdin."📌 "Avrupa listesine seni korumak ve güçlenmeni sağlamak için almadık."📌 "Avrupa’da oynasaydın, derbide bu fiziksel seviyeye ulaşamazdın."Takıma özel mektuplar hazırlandıDerbi öncesinde Galatasaray teknik ekibi, oyuncularına özel mektuplar yazarak motivasyon sağladı. Futbolcuların dolaplarına bırakılan bu mektuplardan bazıları sosyal medyada paylaşıldı.📌 Yunus Akgün'e yazılan mektuptan bir kesit:Galatasaray'dan erteleme başvurusuGalatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanlar Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Kemerburgaz’a taşınırken, kulüp bir yandan da Kasımpaşa ile pazar günü saat 16.00'da oynanacak maçın pazartesi gününe alınması için TFF’ye başvuruda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/galatasaray---fenerbahce-derbisinde-tartismali-pozisyonlari-eski-hakemler-degerlendirdi-kararlar-1093953675.html

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