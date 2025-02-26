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Galatasaray'da derbi sonrası büyük plan: Takıma özel mektuplar ortaya çıktı
Galatasaray'da derbi sonrası büyük plan: Takıma özel mektuplar ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak 6 puanlık farkı korudu! Okan Buruk, alınan 1 puanın stratejik önemine vurgu yaptı. Derbinin yıldızı Lemina formayı kaptı, takıma özel motivasyon mektupları hazırlandı.
2025-02-26T07:26+0300
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spor
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florya metin oktay tesisleri
galatasaray
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galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
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Galatasaray’da derbi sonrası 1 puan stratejik bir kazanç olarak değerlendirildi. Teknik Direktör Okan Buruk, yöneticilerle yaptığı toplantıda, kendi sahalarında kazanmayı istediklerini ancak bu riski alırken gol yeme ihtimallerini göz önünde bulundurduklarını söyledi.📌 Buruk’un açıklamalarından satır başları:Yönetimden destek: Avantajımız devam ediyorGalatasaray yönetimi de alınan beraberliği olumlu karşıladı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, "Fenerbahçe kazanmak için daha fazla risk almak zorundaydı, ancak onlar da kaybetmemek adına temkinli oynadı. Sonuç olarak avantaj bizde kaldı" değerlendirmesinde bulundu.Lemina formayı kaptıDerbideki mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Mario Lemina, Okan Buruk’un gözüne girdi. 31 yaşındaki Gabonlu futbolcu, sakatlık veya ceza durumu olmadığı sürece ilk 11’in değişmez ismi olacak.Okan Buruk, Lemina’nın performansını şu sözlerle değerlendirdi:📌 "Fiziksel olarak çok kısa sürede büyük gelişim gösterdin."📌 "Avrupa listesine seni korumak ve güçlenmeni sağlamak için almadık."📌 "Avrupa’da oynasaydın, derbide bu fiziksel seviyeye ulaşamazdın."Takıma özel mektuplar hazırlandıDerbi öncesinde Galatasaray teknik ekibi, oyuncularına özel mektuplar yazarak motivasyon sağladı. Futbolcuların dolaplarına bırakılan bu mektuplardan bazıları sosyal medyada paylaşıldı.📌 Yunus Akgün'e yazılan mektuptan bir kesit:Galatasaray'dan erteleme başvurusuGalatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanlar Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Kemerburgaz’a taşınırken, kulüp bir yandan da Kasımpaşa ile pazar günü saat 16.00'da oynanacak maçın pazartesi gününe alınması için TFF’ye başvuruda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/galatasaray---fenerbahce-derbisinde-tartismali-pozisyonlari-eski-hakemler-degerlendirdi-kararlar-1093953675.html
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Galatasaray'da derbi sonrası büyük plan: Takıma özel mektuplar ortaya çıktı

07:26 26.02.2025
© AA / Ali AtmacaGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© AA / Ali Atmaca
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Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak ezeli rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonrası yöneticilerle yaptığı değerlendirmede "Kaybetmemek çok önemliydi" diyerek alınan puanın stratejik değerine dikkat çekti.
Galatasaray’da derbi sonrası 1 puan stratejik bir kazanç olarak değerlendirildi. Teknik Direktör Okan Buruk, yöneticilerle yaptığı toplantıda, kendi sahalarında kazanmayı istediklerini ancak bu riski alırken gol yeme ihtimallerini göz önünde bulundurduklarını söyledi.
📌 Buruk’un açıklamalarından satır başları:
"Defansif olarak iyi oynadık, ancak hücumda istediklerimizi yapamadık."
"Kazanmaya ihtiyacı olan rakibimizdi, biz avantajımızı korumayı başardık."
"6 puan farkı koruyarak avantajımızı 3 maça çıkardık."

Yönetimden destek: Avantajımız devam ediyor

Galatasaray yönetimi de alınan beraberliği olumlu karşıladı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, "Fenerbahçe kazanmak için daha fazla risk almak zorundaydı, ancak onlar da kaybetmemek adına temkinli oynadı. Sonuç olarak avantaj bizde kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

Lemina formayı kaptı

Derbideki mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Mario Lemina, Okan Buruk’un gözüne girdi. 31 yaşındaki Gabonlu futbolcu, sakatlık veya ceza durumu olmadığı sürece ilk 11’in değişmez ismi olacak.
Okan Buruk, Lemina’nın performansını şu sözlerle değerlendirdi:
📌 "Fiziksel olarak çok kısa sürede büyük gelişim gösterdin."
📌 "Avrupa listesine seni korumak ve güçlenmeni sağlamak için almadık."
📌 "Avrupa’da oynasaydın, derbide bu fiziksel seviyeye ulaşamazdın."

Takıma özel mektuplar hazırlandı

Derbi öncesinde Galatasaray teknik ekibi, oyuncularına özel mektuplar yazarak motivasyon sağladı. Futbolcuların dolaplarına bırakılan bu mektuplardan bazıları sosyal medyada paylaşıldı.
📌 Yunus Akgün'e yazılan mektuptan bir kesit:
"Buraya genç bir aslan olarak adım attın ama artık buranın liderlerinden biri, bu ruhu taşıyan bir bayraktar oldun. Ufukta şampiyonluk var, Yunus. Beraber oraya doğru koşalım!"

Galatasaray'dan erteleme başvurusu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanlar Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Kemerburgaz’a taşınırken, kulüp bir yandan da Kasımpaşa ile pazar günü saat 16.00'da oynanacak maçın pazartesi gününe alınması için TFF’ye başvuruda bulundu.
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